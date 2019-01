"Bližnji ne vedo, da me je že večkrat prevaral" #VeronikaSvetuje

Pozdravljeni, ga. Veronika.



Partner me je večkrat prevaral. Tudi po obljubah, da tega ne bo več storil, se je to ponavljalo. In medtem ko sem jaz točno vedela, zakaj sem "sitna" in do njega hladna, ko se je spet kaj dogajalo in sem spet odkrila kaj novega, drugi tega niso vedeli. Nekoč mi je celo oče dejal, da se do njega obnašam tako grdo, da bi me on že zdavnaj "brcnil skozi vrata", če bi se tako obnašala do njega.



Oče ni osamljen primer. Ker nihče ni vedel, zakaj je tako, sem se ves čas počutila, kot da mi vsi delajo krivico. Vsi so videli, da se nekaj dogaja, videli so mojo nejevoljo, ujeli kdaj kakšen moj komentar ali pogled ter sklepali, kakšen revež je, ker me tako mirno prenaša. Za primer – ko smo se vozili na obisk k družini in mi je dal v roke svoj telefon, naj preverim, do kdaj je odprta trgovina na poti, se mi je na telefonu najprej prikazalo zelo zgovorno sporočilo. To se je zgodilo po daljšem obdobju prepričevanja, da me je res dokončno nehal varati. Na tem obisku se potem do njega nisem mogla vesti, kot da je vse v redu. S tako veliko slabo vestjo pa se seveda ni nikoli odzval na mojo slabo voljo in videti je bilo, kot da mora revež res prenašati vso mojo tečnobo.



Ali naj sploh povem bližnjim? Koliko in kaj naj sploh vejo, da nisi potem ti tisti, ki je kriv, in da se hkrati zaradi teh informacij ne obrnejo proti partnerju, da se na družinskih srečanjih še vedno lahko pojaviš kot družina. In navsezadnje, kako to in kaj, če sploh kaj, pojasniti majhnemu otroku? Kaj odgovoriti na vprašanje otroka, ki ti reče, mamica, zakaj si vedno tako tečna do očija?



Patricija

Spoštovana ga. Patricija.

Foto: Matej Leskovšek Zakaj (vas) mož ves čas vara in zakaj vi to ves čas oproščate in tako tudi omogočate, da se to nadaljuje, je očitno vprašanje, s katerim se nočete preveč ubadati. Verjetno je tako zato, ker si odnosa ne želite prekiniti ne glede na to, kakšen je. To lahko zaradi poznavanja vzorcev tudi razumemo. Lahko razumemo, da nekateri ohranjajo, stalno iščejo zavrnitve ali sami zavračajo. Lahko ohranjajo občutek, da niso dovolj dobri ali vredni ljubezni. Kombinacij je toliko, kot je posameznikov in odnosov. Vsak odnos ima svojstven ples.

Še nobena ni dobila nagrade za podobo trpeče žene in matere

Ali veste, da sami še danes ohranjate podobo trpeče žene in matere? Težava v tem je, da večno upate, da boste za to vedenje dobili nagrado. Žal je ni dobila še nobena. Poznam veliko žensk, ki so skrivale in ohranjale lepo podobo družine navzven. Skozi leta so postajale zmeraj bolj zagrenjene, neslišane, nerazumljene in pogosto nespoštovane - ne zgolj doma od partnerja in predvsem sebe, ampak tudi v okolici.

Tudi razumevanja vseh situacij znotraj odnosa so vedno deljena. Tako pri zunanjih opazovalcih kot tudi pri samem paru. Vi na primer pravite, da ste tečni in zagrenjeni zaradi moževih neprestanih prevar, on bi lahko rekel, da vas vara oziroma da vas je začel varati, ker ste bili zadirčni, slabe volje itd. Nekateri ljudje zunaj se bodo poistovetili z vami in vas "razumeli", bodrili, se spraševali, le kaj delate z njim, ko pa je tako grd ... Spet drugi bodo prav vas videli kot žensko, ki je nemogoča, groba, nečustvena, ter se spraševali, kaj ta moški še dela z vami. Kdo je za koga kriv, je predvsem odraz osebnih prepričanj, stališč in identifikacije.

Pa saj ste še sami povsem dvojni: po eni strani vas skrbi, da bi vas ljudje dojemali kot krivo za situacijo, ki jo imata doma, po drugi strani pa vas skrbi, da bi se obrnili proti partnerju, če bi jim povedali, kaj počne.

Zakaj obremenjujeta ljudi okoli sebe?

V vsakem primeru je najpomembneje, da veste, da je to vajin ples, vajin odnos. Če ga ne prekinete, ga oba ohranjata in omogočata, čeprav se oba pritožujeta. A vseeno morate vedeti, da ste si vi izbrali njega, on pa si je izbral vas. Bosta pred drugimi pljuvala drug po drugem? Zakaj obremenjujeta ljudi okoli sebe?

Lahko pošteno poveste, kaj se dogaja, a vseeno se vprašajte, koliko vmešavanja drugih si nato želite. Sicer pa jih s svojim vedenjem tako ali tako že vpletate. Škoda je, da svojo situacijo vede ali nevede prenašate na druge, in to je tisto, kar ljudi okoli vas bremeni, zato vam rečejo in vas dojemajo, kot da ste sitni. Nočejo poslušati nečesa, na kar nimajo vpliva, saj so ob vas še sami v neprijetnem položaju. Kako naj vam pomagajo oni, če si ne pomagate niti sami?

Kaj si želite? Družino? Imate jo. Imate, vendar si ne želite take? Dejstvo. Tega ni. Se lahko spremeni? Če da, potem oba ukrepajta. Če se ne da, če eden ne želi spremembe, potem tega, kar si želite, NI. Kaj pa zdaj? Boste to sprejeli in bili slabe volje, zagrenjeni ali dobre volje? Ne boste sprejeli?

Kaj s takšnim odnosom učita svojega otroka?

Sprašujete se, ali otroku povedati, kaj se dogaja. Naj vam za konec jaz zastavim vprašanje in začnem tam, kjer bi morali sami začeti s svojimi vprašanji. Zakaj lažete svojemu otroku? Kaj ga s tem učite? Kakšen odnos mu kažeta in kakšne vzorce mu s svojim odnosom do samega sebe in drug drugega podajata?

