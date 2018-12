"Z leti si družinskega življenja želim vse manj" #VeronikaSvetuje

Spoštovana Veronika,



prosim za odgovor. Pred leti sem imel veliko željo po skupnem življenju in družini. Sčasoma se samo staram in želja po vsem hitro izginja. Kaj naj naredim, da bi zamenjal to zmoto v svoji glavi?



G.

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Preberite še druge Veronikine nasvete:

Spoštovani gospod G.

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Iz napisanega ne vem, ali družino imate in ste znotraj nje postali apatični in nezadovoljni ali ste še vedno samski ter iskanju partnerstva in družine, kar pa vas počasi in z leti neuspeha utruja.

Če ste v partnerstvu in imate družino, znotraj katere čutite nezadovoljstvo, si bo treba zastaviti nekaj vprašanj, na pimer kaj vas moti, žalosti, frustrira. V čem ste neizpolnjeni? V čem neslišani? Kako se počutite znotraj sebe? Kaj bi si želeli spremeniti? Ko si odgovorite na zastavljena vprašanja, se vprašajte, kako bi lahko stvari pripeljali do rešitev, ki si jih želite. Ob tem morate vse to, kar boste ugotovili, deliti s svojo partnerico, da še ona pove svoja stališča, svoje razlage, svoje občutke, če si želite rasti in sprememb v skupno dobro. Morata najti pot, ki bo zadovoljevala oba.

Če je v odnosu načeloma vse v redu, le vi čutite žalost, brezup, nemoč, nezmožnost doživeti veselje in užitek, je mogoče, da ste v depresiji, ki bi jo bilo treba zdraviti (npr. s psihoterapijo, v hujših oblikah pa še medikamentozno). Ob tem ne smemo pozabiti na zdravo prehrano in gibanje.

Tudi če si ne želite biti več v odnosu, si morate zastaviti zgoraj našteta vprašanja. Morate pošteno ovrednotiti svoj položaj in svoj doprinos v odnosu. Zakaj ste nekaj tako dolgo dovoljevali, morda celo povzročali, zakaj ste molčali, lagali in se pretvarjali? Ne nazadnje si bo tudi partnerica verjetno želela dobiti določene odgovore in pojasnila. Če je odnos mrtev oziroma če nimate/-ta več želje ostati skupaj, se otresita strahov in naredita korak k razhodu. Ne pozabite namreč, da tudi raziskave kažejo, da je zadovoljstvo v odnosu oziroma zakonu izredno pomembno za samo zdravje.

Če ste samski, pa vam lahko rečem le, da ne obupajte. Nikoli ne veste, kje in kdaj vas čaka sreča. No, skoraj zagotovo pa ne nekje, kjer ste sami za zaprtimi vrati, če izvzameva splet. Treba se je družiti. Pojdite med različne ljudi in na različne dejavnosti. Bodite odprti in dostopni. Za to, da srečate tisto pravo osebo zase, pa je žal poleg lastnega zadovoljstva in poznavanja samega sebe potrebno tudi veliko sreče. Morda pa vas čaka v prihajajočem novem letu. Srečno!

Preberite še: