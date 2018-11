"Želim si še enega otroka, mož pa ne. Kaj naj storim?" #VeronikaSvetuje

Veronika,



z možem sva se znašla na nasprotnih bregovih v želji po razširitvi družine. V najinem zakonu sta se rodila dva otroka, eden je star pet, drugi pa deset let. Stara sem 40 let in močno sem si zaželela še zadnjega otroka. Moj mož si tretjega otroka ne želi, saj pravi, da je imel v življenju že dovolj nočnih zbujanj, skrbi in vzgajanja, pa tudi, da sta mu dva v najini družini čisto dovolj. Jaz si otroka res želim, nekaj mi pravi, naj imam še enega, čutim močno notranjo željo, da bi spet pestovala dojenčka. Kaj mi svetujete? Naj sprejmem moževo odločitev ali naj še naprej vztrajam kljub prepirom?



Anja

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Preberite še druge Veronikine nasvete:

Spoštovana ga. Anja.

Foto: Matej Leskovšek Resnično je težko, ko imata partnerja drugačne želje. Kompromisi so v partnerstvu pomembni. Imeti otroka, ki si ga ne želiš, ima lahko dolgoročne posledice ne samo na partnerstvo, ampak tudi na še nerojenega otroka in kasneje na vso družino. Velikokrat se zgodi, da se tisti, ki je popustil in privolil v še enega otroka, ki si ga ni želel, večkrat umakne, na primer pri nočnem nošenju, previjanju in tako dalje. S tem želi nekako sporočiti, da to ni bila njegova želja oziroma odločitev, in tako ostane tisti, ki si je otroka želel, v skrbi zanj sam. Pri tem pa se lahko hitro pojavijo različne zamere in odtujevanje.

Po drugi strani se je težko sprijazniti s tem, da ne moreš imeti še enega otroka, čeprav si ga želiš in bi ga tudi še lahko imel. Vendar pa ne smete pozabiti na to, da vi otroka že imate, in to dva čudovita otroka. Vsekakor je to drugače, kot če ne bi imeli še nobenega ali jih sploh ne bi mogli imeti. Ker ju že imate, se lahko osredotočite nanju ter pri teh letih ponovno vsi skupaj in vidva sama z možem počnete vse tisto, kar je bilo do zdaj veliko težje.

Predlagam vam, da se še enkrat usedeta ter iskreno in temeljito pogovorita kot dve odrasli in odgovorni osebi. Pretehtajta argumente in sprejmita odločitev, za katero bosta nato stala in je ne bosta več pogrevala.

Naj pa vas spomnim, da se pogosto zgodi, da takrat, ko gre v življenju človek z glavo skozi zid, izgubi še tisto, kar je imel. In ne smete pozabiti, da pravzaprav nekako vi danes že imate vse. Saj veste, ne smete pozabiti uživati v tem, kar imate. Pazite, da ne boste ob misli in želji po tem, česar nimate, pozabili na to oziroma ne bili dovolj dobri ali srečni ob tem ali tistih, ki jih že imate. In če gledamo samo z vidika otroka, je to, da je zaželen z obeh stani, neskončnega pomena.

Preberite še: