"Včasih je bil seks vrhunski, zdaj me ne privlači več" #VeronikaSvetuje

Moj mož me spolno ne privlači več. Včasih so bili posteljni užitki vrhunski, seksala sva večkrat na teden, zdaj pa se je to zmanjšalo na enkrat na mesec. Mož sicer večkrat da pobudo, a ker mi ni do spolnosti z njim, to zavrnem. Se pa večkrat zalotim, da razmišljam o drugih in se sama zadovoljim. Ali je težava pri meni ali preprosto nisva več za skupaj? Kaj naj naredim? Kako pomembno je to za partnerske odnose?



Katarina

Pozdravljeni ga. Katarina.

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Če bi pisali, da imate na splošno močno zmanjšano željo po spolnosti, svojega moža pa ljubite, vas privlači in ne mislite na druge moške, bi vsekakor lahko sklepali, da je problem v vas v smislu biologije. Težava bi lahko bila na primer posledica upada testosterona, ki v možganih spodbuja zanimanje za spolnost. Zmanjšanje testosterona pri ženski povzroči, da čuti zelo malo ali nič spolnega poželenja.

Raziskave kažejo, da imajo ženske največ testosterona pri devetnajstih letih, med petinštiridesetim in petdesetim letom pa že za 70 odstotkov manj. Raziskave kažejo tudi, da ženski libido začne upadati po tridesetem letu, število spolnih odnosov in samo zanimanje za seks pa začneta upadati po štiridesetem letu. Bolj spolno dejavne vseeno ostajajo tiste, ki imajo v času menopavze spolnega/-e partnerja/-e. Seveda pa to ne velja za vse. To so le raziskave. Prav tako za tiste, ki opažajo upadanje spolnega poželenja, ni vse tako črno, saj se da z različnimi geli, kremami ali tabletami obnoviti količino testosterona.

Vendar pa vi pišete, da se vzburite in samozadovoljite ob mislih na druge moške, kar pomeni, da z vašim spolnim poželenjem ni pravzaprav nič narobe, ampak je težava v čustvih in pogledu na moža.

Sprašujete, kako pomembna je spolnost za odnose. Vsekakor je pomembna, pogosto pa velja, da zadovoljujoča spolnost v odnosu nima toliko teže, kot jo ima nezadovoljujoča.

Smo si pa tudi v tem ljudje med seboj različni. Ne moremo reči, kaj je prav in kaj ne glede pogostosti spolnih odnosov. Same statistike namreč govorijo le o povprečju. Tako so nekateri posamezniki veliko bolj seksualni kot drugi, če si le eden spolnosti želi bolj pogosto, pa bodo težave vsekakor lahko hitro prišle. Zato je predvsem vprašanje, kaj in koliko spolnost pomeni vam/-a.

Mislim, da morate tokrat predvsem vi sami sebe vprašati, kaj se dogaja z vašimi čustvi do moža. Si sploh še želite biti z njim ali si tega le ne upate na glas priznati? Za ženske namreč pogosto velja, da ko se telesno odmaknejo od moškega, to pokaže, da je odnos že nekaj časa čustveno mrtev.

