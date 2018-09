"Všeč mi je sosed, ki je poročen in ima otroka" #VeronikaSvetuje

Veronika!



Sem samska, všeč mi je sosed, ki je poročen in ima celo otroka. Prepričana sem, da sem tudi jaz všeč njemu. Ženske pač to vemo. Zelo me vleče k njemu, a se mi po drugi strani to ne zdi prav, saj ima družino, ki je nočem razdreti. Kaj naj naredim, naj pozabim nanj ali naj naredim prvi korak?



M.

Je že res, da lahko čutite, da ste mu všeč, vendar to še nikakor ne pomeni, da si gospod želi zapustiti svojo ženo, kaj šele vstopiti v odnos z vami. Da bi to zares izvedeli, bi bilo potrebnega namreč še kar nekaj časa. Pa tudi če bi bil odnos med njim in ženo v krizi, je do dejanskega razhoda, tako fizičnega, kaj šele čustvenega, izjemno dolga pot. Da pa gre oseba lahko naprej v novo in predvsem dobro partnerstvo, morajo biti stvari v preteklosti predelane.

Na splošno in tudi statistično obstaja relativno majhna verjetnost, da odnos, ki se začne z afero, zares uspe. Tudi če "uspe" in dva prideta skupaj, pa se ne moreta povsem izogniti nezaupanju in strahu, da se bo zgodba z afero zdaj ponovila njima v njunem odnosu. Da ne govorimo o vseh travmah, ki z vso močjo privrejo na dan malo kasneje ter so posledica najrazličnejših težav in preprek, ki so nastajale na poti nekoga, ki je bil še v predanem odnosu z nekom drugim. Novonastali partnerski odnos, ki bi sicer lahko imel velik potencial, to na dolgi rok pogosto uniči.

Pogosto se namreč zgodi, da dva, ki sta skupaj prišla prek afere, ostajata skupaj na poti težkih trenutkov končevanja nekega odnosa ter v veliki želji in pričakovanju novega in mirnega skupnega življenja. Pa vendar, kot rečeno, ko se stvari iz preteklosti umirijo in bi v normalnih okoliščinah dva uživala skupno in mirno življenje, v teh odnosih privrejo na dan vse zamere s prehojene poti, ki ponavadi ni linearna, ampak polna raznih preprek. Da ne govorimo o zapletih, če so tukaj še otroci.

Menim, da je bolje - tudi če od nekoga, ki je v odnosu, dobite neposreden namig ali povabilo -, da v ta odnosa ne posegate in povabilo zavrnite, dokler odnos ni povsem končan. Da bi sami dali pobudo nekomu, za kogar veste, da je v predanem partnerskem odnosu, ker vam je všeč in bi si sami morda želeli biti z njim ali njo, pa je neprimerno ter pravzaprav kaže na nespoštovanje meja in svetosti partnerskih odnosov na splošno.

