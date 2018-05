"V teh časih je res težko biti moški, ženske zanima le denar" #VeronikaSvetuje

Foto: Pixabay

Spoštovani! Sem moški sredi 40 let, prijetnega videza, v odlični telesni kondiciji, športno aktiven, finančno preskrbljen in z nekaj hobiji. Pred kratkim sem končal zvezo (ne po svoji krivdi), zaradi česar mi je zelo hudo. Zaljubil sem se namreč na prvi pogled in čisto padel v odnos, dokler nisem po nekaj časa ugotovil, da se poleg mene dobiva še z nekom. Ta izdaja me je prizadela in doživel sem razočaranje. Trenutno "uživam" samsko življenje, vendar si močno želim resne zveze z žensko, ki bi mi bila všeč tako karakterno kot vizualno. Ker sem samski, sem se po nasvetu prijateljev prijavil na spletni portal za zmenke in doživel pravo razočaranje. Že res, da je tam kup prikupnih in zanimivih žensk, vendar si dame kljub trudu in pisanju sploh ne vzamejo časa, da bi odgovorile. Prav nesmiselno se mi zdi, da se prijaviš na portal, če pa si sploh ne vzameš časa in prebereš pošte. Mogoče so moja pričakovanja velika, ampak ali jih nimamo vsi? V teh časih je res težko biti moški, saj predstavnice nežnejšega spola gledajo zgolj na finančni položaj. Vse preveč materializma in snobovstva ter vzvišenosti. Ali je svet čisto izgubil kompas? Marjan

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Preberite še ostale Veronikine nasvete:

Spoštovani g. Marjan.

Veronika Podgoršek Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Napačno si tolmačite njihove, kot vi temu rečete, neodgovore: če vam ne odgovorijo, vam s tem v bistvu odgovorijo. Njihova pričakovanja so očitno tudi drugačna od tega, kar so prebrale iz vašega sporočila. Strinjam pa se, da je povsem nevljudno ne odgovoriti. Če sporočila niso niti odprle, pa je lahko to znak, da so že kje in s kom, da pa so še vedno prijavljene na portalu.

Dve vrsti žensk

Kar pa zadeva velikokrat izrabljene fraze, da ženske na splošno gledajo zgolj za denarjem in celo rečejo, da grd in bogat ne obstaja, lahko rečem naslednje:

Poznamo dve vrsti žensk – ene so same manj sposobne ali pa v svoje sposobnosti ne verjamejo, zato poleg sebe potrebujejo moškega, ki bo za njih finančno poskrbel. Da, take ljubijo denar, kreditno kartico in pogosto zraven še lepšega in bolj mikavnega ljubimca.

Druga vrsta pa so sposobne in zelo pogosto tudi materialno povsem neodvisne ženske. Ob sebi si prav tako kot nekateri moški želijo sposobne partnerje, ki so finančno preskrbljeni. Zakaj bi namreč ženska finančno skrbela za moškega? Tudi to se dogaja v številnih primerih.

Foto: Pixabay

Samozavest in denar sta pogosto povezana

Sposobnost, samozavest in drznost pa gredo pogosto z roko v roki tudi s financami. Če ženska želi močnega, sposobnega moškega, ima ta pogosto tudi denar. No, izvzeti so tisti, ki ga le podedujejo.

Foto: Pixabay Vendar smo ljudje kompleksna bitja in s tem tudi odnosi. Imamo tudi ljudi, ki so finančno premožni, pa si poleg sebe želijo osebo, ki bo povsem finančno odvisna od njih. To je odvisno od psihične strukture posameznika, lahko bi rekli, da ima vsak zakaj svoj zato. Posploševati kar tako je že skoraj nedopustno.

Bodite odkriti glede tega, kaj iščete

Iščite dalje. Bodite brutalno odkriti, kaj iščete, kaj pričakujete, česa si želite in česa ne. Naj vam jih na pot pride malo … zato bodite srečni. Srečni zato, da si vas ne vzame še ena, za katero si tega sploh ne bi želeli. In tista, ki bo, naj ima tisto, kar iščete. Potem pa pride še skupna pot rasti in razvoja.