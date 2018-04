"Njegova nova partnerica me nadleguje. Kaj naj naredim?" #VeronikaSvetuje

Pozdravljena!



Moj nekdanji mož ima novo partnerico. Včasih smo bili prijatelji, danes nasprotniki. Z njegovo partnerico ne komuniciram, midva pa sva imela normalen odnos, dokler se ni preselil k njej. Na Facebook mi njegova partnerica javno lepi sporočila, ki letijo name. Kako naj ji dam vedeti, da je to psihično nasilje in da me s tem vznemirja? Naj jo prijavim? Za vsak nasvet vam bom hvaležna.

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Preberite še ostale Veronikine nasvete:

Spoštovani!

Glede na to, da ste v preteklosti že imeli vzpostavljen dober odnos, se sprašujem predvsem, kaj se je zgodilo!? Nekaj se je moralo, da sta najprej nehali komunicirati vidve in nato še vidva. V tem primeru vam zato svetujem, da se usedete in skušate stvar, ki je bila jabolko spora, spraviti v besede. Vsak naj pove, kako je stvar videl, dojel, kaj mu pomeni in kako lahko greste naprej. Za ta korak je sicer predpogoj, da se z njim strinjate vsi in da si vsi želite sprave. Če si je eden ne, žal ta korak ne bo mogoč.

Prenehajte zadajati udarce

V tem primeru se bo zato najverjetneje neprimerna komunikacija nadaljevala. Z ene ali druge strani ali morda z obeh. Nič niste napisali, ali tudi vi s čim obračunavate oziroma vračate udarce. Na ta način namreč igrate pingpong, kdo bo koga, kar se lahko vleče zelo dolgo. Pridobi pa žal nihče ničesar.

Zato vam svetujem, da v primeru, če igrate to igro in tudi vi udarjate nazaj, udarce opustite.

Če ne udarjate in udarci prihajajo zgolj od nove partnerice vašega bivšega, pa je to najverjetneje znak, da ima sama težavo z vami. Zakaj, ne vem. Morda tudi vi ne. Je pa to v osnovi potem njen problem. Vem pa, da je težko, ko postane problem nekoga, če to hočemo ali nočemo, tudi naš. A vseeno, ljudje v prvi vrsti s svojimi dejanji, komentarji itd. sporočajo nekaj o sebi, in če nekdo javno grdo piše o nekom, je to predvsem obraz te osebe, njen karakter in težava, ki jo nosi v sebi.

Všeč jim je, če vidijo, da vas boli

Vaša težava je bolj, če se s takimi ljudmi obremenjujete. Še huje pa je, da jim v največ primerih, če jih želite ustaviti (tudi s policijo), ravno nasprotno dajete še večjo zadovoljstvo in moč s tem, ko se z njimi ukvarjate. Všeč jim je namreč, če vidijo, da vas nervirajo, da se vas stvar dotakne, da vas boli.

Lahko jo sicer pokličete ter se poskušate z njo pogovoriti in videti, v čem je problem, kaj je njen namen!? Če si bo seveda tudi ona tega želela. V nasprotnem primeru pa, draga gospa: tisti, ki so v vašem krogu, vedo, kakšni ste, kdo ste in kaj ste. To je v življenju najpomembnejše! Tisti, ki si vas bodo želeli spoznati ali biti v vaši družbi, bodo to naredili ter sami pristopili do vas in vas tako tudi spoznali. Sami si bodo ustvarili mnenje, tudi če so (negativno) mnenje od nekoga slišali, ga bodo želeli sami preveriti.

Če sami na podlagi negativnega mnenja ne bodo pristopili, pa bo tako zato, ker jim bo to mnenje ustrezalo. Ljudje si lahko marsikaj izmislijo, potencirajo, minimizirajo, maksimizirajo ... Ena najgrših lastnosti človeka je zagotovo negativizem in vsakršno dejanje, ki je povezano z njim. Edino orožje proti njemu je pozitivizem in stremljenje k njemu.

Ker vas ne poznam, upam, da ste pozitivna oseba … Če niste, pa naredite vse, da to postanete. Življenje bo tako veliko lepše.