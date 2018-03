"Žena se je zapletla s sodelavcem, boli me za umreti" #VeronikaSvetuje

Bralec se je znašel v težkem položaju: žena se je v službi zapletla s sodelavcem in čeprav je to zvezo prekinila ter se pokesala, zdaj ne najdeta poti naprej.

Spoštovana dr. Veronika. Nikoli si nisem mislil, da bom na tak način pisal, kaj šele, da bom pisal in prosil za pomoč glede problema, ki ga imam zdaj. Nikoli si nisem mislil, da se lahko zgodi meni oziroma nama. Z ženo sva skupaj sedem let in imava dva majhna otročka. Ves čas sva se zelo ljubila. Mislil sem, da je to, kar imava, nezlomljivo, popolno. Žal pa se je moja draga, ko se je vrnila v službo, zapletla s svojim sodelavcem. To sem odkril povsem po naključju in svet se mi je porušil. Ko sem se soočil z njo, se je sesula še ona. Prej nisem ničesar zares opazil, le da je bila na trenutke odsotna in tudi v službo je rada hodila. Vendar pa se mi je to zdelo dobro, glede na to, da je bila dolgo doma z otrokoma. Sama pravi, da ne ve, zakaj se ji je to zgodilo, da ne ve, zakaj tega ni prekinila. Da je šlo zgolj za dopisovanje in nekaj kav, da me ljubi, da jaz nisem ničesar kriv, a mene vseeno tako zelo boli, boli za umreti. In ne morem delati, ne morem jesti, ne spati. Vsak dan mi je grozno, ko gre v službo, ker vem, da je on tam. Zdaj se sicer včasih pogovarjava, a ona se noče več in vedno joče. Želi, da pozabiva. Vidim, da tudi ona neizmerno trpi. Sprašujem se, zakaj. Izgubil sem zaupanje, kaj, če se ponovi? Kaj naj naredim, da bom šel čez to? Prosim vas, ne recite mi, naj jo zapustim, ker tega ne morem. Še vedno jo ljubim in za mene je ona vse! Tudi ona noče, da bi bilo med nama konec, in pravi, da je bila to velika napaka. Hvala vam, Borut

Spoštovani g. Borut.

Kako zelo vam verjamem, da si niste nikoli mislili, da se lahko tudi vi znajdete v tej statistiki. Še posebej, če je za vas zvestoba vrednota. Glede na vaše besede je zelo verjetno tudi, da niti vaša žena ne more verjeti, da se ji je to zgodilo, da si je to dovolila in s tem povzročila ogromno bolečino sebi in vam (če pustimo ob strani še vse druge vpletene).

Pometanje pod preprogo ni rešitev

V večini primerov se posamezniki, ki se zapletejo v nezvestobo zaradi na tak način prestopljenih mej, tudi sami zlomijo, močno trpijo v prvi vrsti že zaradi samih sebe. To so ponavadi ljudje, za katere je zvestoba vrednota in so jo vedno tudi živeli. Tako trpijo zaradi sebe, ker ne morejo več reči, da v življenju niso bili nezvesti, in zaradi osebe, ki jo s tem prizadenejo. Pogosto zato želijo stvar pomesti pod preprogo. Vendar pa to žal ni način reševanja tega problema. Tudi sami morajo namreč sprejeti situacijo ter pomagati sebi in drugemu. Najlažje je, če pomagata drug drugemu. V kar največ primerih ti posamezniki ne prevarajo nikoli več. Šola oziroma posledice, s katerimi se osebnostno soočajo, so namreč za njih uničujoče. Seveda pa žal ni vedno tako.

Gospod Borut, nikakor vam ne bom napisala, da jo zapustite. To je vajina zgodba in le vidva jo zares živita in le vidva zares vesta, kaj se dogaja in kaj bosta iz tega naredila. Življenje piše zgodbe in ni vedno preprosto. Kaj bosta iz nastale situacije naredila vidva, je bistveno. Ne nazadnje niti to, da bi jo zapustili, ne bi pomenilo, da boste živeli, kot da se vam ni nič zgodilo. Travmo morate predelati brez nje ali z njo. Poznam pa tudi nemalo posameznikov, ki so v naglici razkritja partnerja/-ico zapustili in zaradi razhoda na dolgi rok še bolj trpeli.

Če se ne bosta pogovarjala, bo rana ostala odprta

Dejstvo pa je, da se morata o zadevi pogovarjati zdaj. Zdaj je čas za to. Vsak mora govoriti o sebi in poslušati morata drug drugega. Tudi o drugih temah, ki zadevajo vaju. Ne obsojajte, čeprav mora sprejeti odgovornost za nezvestobo. Če se ne bosta pogovarjala, bo rana ostala odprta in boleča na dolgi rok. Zavedati se morate tudi, da ne bo šlo hitro. Bolečina lahko traja od leto do dve ali celo več let. Tudi to je sicer odvisno od vaju in od vsakega posebej. Če bosta delovala v dobro drug drugega, pa se bo povrnilo tudi za odnos tako zelo pomembno zaupanje.