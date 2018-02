Ali naj prijateljici povem, da jo partner vara? #VeronikaSvetuje

Foto: Pixabay

Spoštovana Veronika, ugotovila sem, da mojo prijateljico njen partner vara oziroma jo je najmanj enkrat prevaral. To ji želim povedati, saj se mi zdi prav. A prijateljica mi je v preteklosti večkrat rekla, da raje ne bi vedela, če bi jo partner varal. Zdaj imam dilemo, ali naj ji povem. Razmišljala sem, da bi se raje soočila z njenim partnerjem. Lahko bi mu postavila ultimat, da naj ji pove on sam ali pa ji bom jaz. Kaj mi svetujete? Iris

Spoštovana ga. Iris,

po eni strani, če zadevo pogledate s prijateljičine strani, je prav zares tako, da se človek začne spraševati, kaj bi bilo zanjo v tem položaju najbolje. In ob tem so občutki v resnici lahko zelo mešani ali vas celo premetavajo iz ene skrajnosti v drugo.

Prevarani se na razkritje odzivajo zelo različno

Iz izkušenj poznam mnogo izjemno različnih odzivov prevaranih, ko jim nekdo dobronamerno posreduje informacijo o tem, da se nekaj dogaja za njihovim hrbtom.

Foto: Matej Leskovšek Prav neverjetno je, da se pogosto dogaja tudi to, da za dogajanje vedo vsi okoli nje oziroma njega, le ona oziroma on ne, ker tega pogosto preprosto ne želi vedeti. V tej skupini je lahko tudi vaša prijateljica. Ne boste verjeli, ampak ti posamezniki v veliko primerih varajočega branijo, zagovarjajo in celo napadejo tistega, ki jim je informacijo želel podati. V tako močni želji, da se jim ne bi bilo treba spopasti z resnico, lahko z osebo, ki jim je informacijo posredovala, pretrgajo vse stike in jo celo brutalno napadejo, češ, da ne ve, kaj govori, da stvar ni takšna, kot se zdi, ali da jim ta oseba zagotovo želi slabo.

Obstajajo tudi primeri, ko tistemu, ki ve, da se nekaj dogaja, a se ne želi vmešavati v odnos drugega, oseba, ko izve, da je prijateljica na primer to dejstvo pred njo prikrila, prav to neizmerno zameri. Tako je lahko tudi, če želite dati kakršenkoli ultimat tistemu, ki vara – dolgoročno se lahko to močno obrne proti vam. To vam lahko prevarana oseba še bolj zameri, češ, kaj vse ste delali za njenim hrbtom, celo dobivali ste se z njenim partnerjem ali njegovo partnerico.

Partnerja se lahko celo povežeta in vas izobčita

Če verjamete ali ne, stvari v odnosih lahko gredo prav neverjetno daleč. Partnerski odnosi so specifični in v mnogo primerih se dogaja, da se nato partnerja povežeta in vas s skupnimi močmi napadeta oziroma izobčita. Tako v svojem svetu postaneta ponovna zaveznika proti zunanjemu svetu ali pa še dodatno obračunavata med seboj, tako da vas zapeljeta v sicer povsem njuno igro. Nekoga zunanjega, ne krivega ne dolžnega, uporabita za obračunavanje s težkimi čutenji, ki so sicer del njiju in njune zgodbe.

Foto: Pixabay

Po drugi strani pa ne moremo spregledati dejstva, da je izjemno težko biti ob prijateljici ali prijatelju, se družiti in pred njo ali njim skrivati, kar vemo. S tem namreč tudi vi nosite veliko breme. Vsakič, ko jo ali ga pogledate v oči, veste, da ste neiskreni.

Se pa pogosto dogaja, da si prevarana oseba, ko jo enkrat z resnico soočijo, zadeve prizna in jih začne reševati ter znova naveže stik z osebo, ki ji je pred časom iskreno povedala, kar ve, in se ji opraviči.

Morda ona že ve za prevaro

V veliko primerih se zgodi tudi, da je soočena oseba hvaležna za razkrito informacijo, čeprav je lahko neizmerno boleča. To ji da možnost, da o stvari, o dogodkih, o bolečini začne govoriti in s tem tudi počasi iskati rešitve. Ni pa niti presenetljivo, če vam oseba, ki ji skrivnost razkrijete, le bridko pritrdi, da vse ve in da je ona to skrivala pred vami.

Foto: Pixabay

In zato pridemo do druge plati. Če smo se prej spraševali, kaj bi bilo dobro za prevaranega oziroma kakšni odzivi so mogoči, pa se zdaj sprašujemo predvsem o zvestobi do samega sebe. Ko enkrat nekaj veste, se ne morete več pretvarjati, da tega ne veste, in ste, če hočete ali ne, žal, v položaj že vpleteni. Dejstvo je, da če nekaj prikrivate, v tem tudi sodelujete. Torej za to, da si odgovorite na vprašanje povedati ali ne povedati, poglejte vase in se vprašajte, kaj in kako je sprejemljivo za vas, in za tem tudi stojte!

Dr. Veronika Podgoršek je doktorica znanosti s področja družinske in zakonske terapije. Terapevtsko delo opravlja po modelu relacijske družinske terapije kot samostojna terapevtka na Psihoterapevtskem inštitutu, ki ga je ustanovila leta 2006. Je poročena in je mati treh deklet. Živi v Ljubljani.

