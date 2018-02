"Ne zdržim brez seksa, zato si moram nujno najti ljubico" #VeronikaSvetuje

Pozdravljeni ga. Veronika.

Rad bi vam opisal svoje težave in vas prosil za vaše mnenje, kaj storiti.

Z ženo sva poročena 21 let in imava dve odrasli hčerki. Težava je v tem, da je najin zakon zadnjih cca šest let praktično brez spolnih odnosov.

Najprej sem jaz v službi spoznal ljubico, s katero sva se dobivala približno dvakrat mesečno in pri tem nepopisno uživala. Že na začetku sva se dogovorila, da sva samo ljubimca. Ona je samska in stara 33 let, jaz pa poročen in star 45 let. Od takrat je bilo meni čedalje manj do spolnosti z ženo.

V zadnjih dveh letih pa sva se z ljubico očitno zaljubila drug v drugega, zato je želela, da sem samo njen, da se preselim k njej in da imava otroka. Tega sem se ustrašil in nisem si upal narediti odločilnega koraka, čeprav si zelo želim biti z ljubico. Preprosto preračunavam in mislim na ekonomske posledice, zato se nisem mogel odločiti. Doma imamo tudi manjše podjetje, od katerega vsi malo živimo, tako da ne moremo iti narazen. Tako zadnji dve leti močno trpiva tako jaz kot tudi ljubica, s katero sva se nazadnje srečala septembra lani. Od takrat sem ji samo dvakrat pisal in ji povedal, da jo pogrešam.

Ona me je po novem letu poklicala in mi povedala, da je zdaj srečna in da ima fanta pri sebi doma. To me je čustveno čisto zlomilo, tako da se še do danes nisem mogel pobrati. Prek spleta iščem novo ljubico, ob kateri bi lahko pozabil prejšnjo in ji tudi povedal, da imam zdaj tudi jaz novo ljubico, a to se žal še ni uresničilo. Preprosto je ne morem pozabiti, saj se mi je zakoreninila v srce. Mislim pa, da nikoli več ne bo moja, čeprav si to neizmerno želim.

Moram povedati, da tudi ženi zadnji dve leti ni več do spolnosti. Pravi, da se sprosti samo v službi, kjer kar pogosto hodijo po službi na zabave. Jaz sem zaprt vase in trpim doma. Bojim se, da bom zato še zbolel. Konec leta sem jo peljal na dopust, kjer sva poskusila s spolnostjo, a je bilo slabo. Jaz sem zelo težko doživel vzburjenje, ona se sploh ni navlažila. Preprosto nobenemu ni več do drugega. Ko sem bil z ljubico, erekcija ni bila noben problem, z ženo pa ne gre več. Jaz si neizmerno želim spolnih odnosov. Ne morem biti do starosti brez spolnosti, zato si moram nujno najti novo ljubico. Začenja me najedati psiha in zelo sem nesrečen. Kaj mi svetujete?

Hvala in lep pozdrav.