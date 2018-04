"Je mogoče, da je to sprožilo krizo med nama z možem?" #VeronikaSvetuje

Foto: Thinkstock

Spoštovana ga. dr. Veronika! Stara sem 50 let. Z možem sva poročena že 26 let, imava pa tudi 23-letnega sina, ki se je pred pol leta odselil. Praznino, ki je zazevala v najinem domu, sem do neke mere pričakovala, saj sem si predstavljala, da je za sprejetje odhoda otroka potreben določen čas. Vendar pa se ob tem ne morem znebiti občutka, da se je ob tem razprla tudi praznina v najinem partnerskem odnosu. Sprašujem se, ali je mogoče, da je bila sinova selitev sprožilec krize med nama z možem? Je to povezano? Kaj sem v zadnjih letih spregledala v partnerskem odnosu in kako je mogoče to zakrpati, se z možem spet povezati, ustvariti bližino? Je morda za to že prepozno, ali pa je takšna kriza ob tovrstnih življenjskih prelomnicah običajna? Verjetno so ambivalentni občutki ob selitvi otroka od doma običajni? Po eni strani me preplavlja ponos, da je sin dosegel neodvisnost, hkrati pa ob tem čutim tudi tesnobo, ki je povezana s praznino v partnerskem odnosu, pa tudi z minljivostjo. Lep pozdrav.

Spoštovana gospa,

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik vsako prelomno obdobje v življenju prinaša različna občutja, vprašanja in pomisleke. Četudi so prelomnice lepe, vseeno povzročajo stres, kaj šele če so te bolj travmatične in boleče. Res pa je tudi, da je lahko tisto, kar nekdo vidi kot nekaj lepega, za nekoga drugega vse prej kot to.

Odhod od doma ali prazno gnezdo, kot temu obdobju, ko otrok zapusti domači dom, pogosto rečemo, je vsekakor eno tistih, ki ga tudi vi opisujete kot ponos in srečo po eni strani, po drugi strani pa tudi kot stisko, ki prinaša določene spremembe, pa če to hočemo ali ne.

Res pa je, da bolj kot sta med seboj povezana partnerja oziroma starša, bolje in veliko hitreje se novo obdobje začne v vsem drugačnem in novem sijaju. Povezani partnerji se v tem življenjskem obdobju povežejo še močneje in začnejo uživati drugačno dinamiko. S to dinamiko pride seveda tudi obdobje starega starševstva itd.

Večje težave pa se vsekakor pojavijo v situacijah, kjer partnerja v odnosu že dalj časa nista povezana. V mnogo primerih se predvsem ženske navežejo na svoje otroke, okoli katerih se jim tudi vrti svet. Zaradi njih tudi lažje ostajajo v partnerskem odnosu. Ko otroci zapustijo gnezdo, pa v takih primerih nastane veliko bolj boleča praznina.

Se še vedno čutita?

V primerih, kjer še obstaja ljubezen med partnerjema, je mogoče, da se ponovno povežeta in zaživita celo veliko lepše partnersko življenje, kot sta ga imela kdajkoli prej. Tam, kjer je ljubezen med partnerjema že davno umrla, pa je to pogosto le še uvertura v dokončen konec. Zato zelo pogosto vidimo, da se starša razideta po tem, ko otroci odrastejo in odidejo. Torej je za vaju predvsem odvisno, na kateri strani sta. Če se še vedno čutita, je čas, da si končno vzameta čas zase in gresta v miru na vsakodnevni sprehod, kavico in tortico, odigrata partijo kart, gresta na tržnico, skupaj kaj skuhata, se družita …

Če pa se vaše telo ob zadnjem stavku telo odziva negativno, bo pot zagotovo obratna – vsak po svoje.