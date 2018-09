"Kako naj preženem misli na bivšega ljubimca?" #VeronikaSvetuje

Pozdravljeni, moje ime je Miranda. Stara sem 38 let, poročena, imava hčer, staro 18 let. Z možem se razumeva, spolnost je dobra.



Pred leti sem imela ljubimca, trajalo je dve leti, zdaj pa teče že peto leto, odkar sem možu zvesta. O prevari sem mu povedala, ker me je dušilo, krivda je bila premočna. No, zdaj pa k problemu. Nenehno se mi pojavljajo misli, da bi morala biti z bivšim ljubimcem nekje na samem, a bi se mu lahko uprla ... Porajajo se mi občutki in strah, da se mu ne bi mogla.



Ne vem, zakaj je zdaj to po tolikem času prišlo nazaj. Rada bi rešila zakon, ostala z možem, a kaj, ko se vedno znova pojavijo občutki in nezaupanje v samo sebe, da bi me ta človek v neki situaciji spet pripeljal na to, da bi bila z njim, enostavno se mu v mislih ne znam upreti. Sem čisto obupana in prestrašena. Te misli so, kot bi me obsedle, navdajajo me s tesnobo. Jemljem tudi antidepresive. Pomagajte mi z nasveti, kako to pregnati, ne razmišljati o tem in pozabiti na vse. Hvala vam.

Spoštovana gospa Miranda!

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Upam, da ste se vsaj po končani prevari vprašali: zakaj ste si dovolili zaplesti z nekom drugim, kaj se dogaja z vami, z vajinim zakonom, kaj vam predstavlja ta drugi moški oziroma kaj ste ob njem dobili in čutili? Zakaj ste se vrnili oziroma ostali v zakonu?

Glede na to, da so se misli nanj po nekaj letih ponovno vrnile, pa je vprašanje, zakaj prav zdaj? Kaj se vam ponovno dogaja v sebi, v zakonu? Kaj čutite do moža?

Po drugi strani pišete, da vas je strah lastne nemoči. Ste tudi v drugih situacijah tako šibki, da vas lahko kar odnese in stvari ne morete imeti pod nadzorom? Če se namreč bivšemu ljubimcu v mislih ne zmorete upreti, to pomeni, da si ga pravzaprav želite. Hkrati pa verjamete ali želite verjeti, da je "prav", da ostanete z možem. Ste zaradi tega tesnobni?

Sprašujem se, ali ste stvari iz preteklosti zares predelali? Iti čez prevaro je pogosto izredno boleče. Marsikaj je treba predelati. Tudi občutke krivde, nastalo bolečino, občutke zavrženosti, zamenjanosti, izdaje … Vendar pa, če bi odnos z ljubimcem ovrednotili, čustveno predelali, potem po teh letih ne bi smelo biti več prisotnih obsesivnih misli, strahu in tesnobe. Mislim, da morate začeti prav tukaj. Zgolj tlačiti in se delati, da nekaj ne obstaja, se ne da. Pride do "ekonom lonca". Postaja zmeraj bolj napeto in naenkrat bo vse skupaj eksplodiralo.