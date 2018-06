"Ženske izbirajo moža po sistemu velike trojke: debela denarnica - velik avtomobil - dobra služba" #VeronikaSvetuje

Lep pozdrav, gospa Podgoršek!

Moje vprašanje: ali je realnost v današnji Sloveniji, da ženske izbirajo moža ali partnerja po sistemu velike trojke: debela denarnica - velik avtomobil - dobra služba?

Star sem 35 let, prihajam pa iz Prekmurja, že celo večnost sem samski in tudi nisem bil nikoli poročen. Že nekaj let pa opažam ta trend, tudi v moji okolici je vidno, da si ženske izbirajo moške po sistemu, ki sem ga napisal. Mislim, da dandanes jaz, ki nimam ne avtomobila ne dobre službe in posledično s tem tudi nimam debele denarnice, pri nežnejšem spolu nimam nobenih možnosti.

Opažam, da če se na primer srečaš s kakšno žensko, iskrenost še nekaj šteje, ko pride vprašanje denarja in velike limuzine, pa je vse hitro pozabljeno. Ko poveš, da tega pač nimaš, ženske hitro najdejo neko pretvezo, da zaključijo srečanje in že si iščejo nekega drugega.

Naveličan sem tega in človek po več takšnih padcih izgubi vero v sebe in upanje, da mu bo kdaj uspelo. Moti me, da dandanes vse temelji na teh materialnih stvareh. Včasih tega ni bilo, pa so bili ljudje bolj srečni in veseli, partnerja se ni izbiralo po tem, koliko in kaj ima kdo v žepu in na bančnem računu.

Ali je danes res takšna realnost, da ženske izbirajo na podlagi teh stvari, da si potem lahko kupujejo drage obleke, čevlje, modne dodatke, si privoščijo kakšno masažo in sedijo poleg partnerja v dragem avtomobilu ter še arogantno gledajo druge udeležence v prometu in si mislijo, kaj je pa to en revež tam na drugi strani ceste?

Napisal sem ogromno, imel sem pač voljo, da sem se malo razpisal, iztresel dušo, ki je že malo utrujena od vsega, kar se dogaja na današnjem svetu in tudi meni. Počutim se že kar izključen, odpisan pri nežnejšem spolu samo zaradi hendikepa pri denarju, avtomobilu in službi!

Zanima me vaš odgovor. Vzemite si čas, napisal sem veliko, ampak mislim, da sem zadel bistvo. Velikokrat sem vas gledal po televiziji, spremljam vaše komentarje na Siol.net, zdi se mi, da znate dobro in profesionalno dajati nasvete!

Lep pozdrav!