"Že tri leta sem v 'skrivni' zvezi s starejšim moškim" #VeronikaSvetuje

redno prebiram vašo rubriko in zelo cenim nasvete, ki jih delite z bralci. Na vas se obračam s svojo težavo v upanju, da mi svetujete. Stara sem 27 let in že tri leta sem v nekakšni "skrivni" zvezi s starejšim moškim, ki jih šteje 59. Vem, da je razlika v letih precejšnja, a se te vsaj na videz sploh ne opazi, saj je on fizično zelo aktiven in na splošno precej da na videz.



Ko sva se spoznala, sva v trenutku začutila medsebojno privlačnost, ki sem jo jaz vsaj na začetku nekako poskušala prezreti, ker sem se bala grdih pogledov in obsojanja okolice. Vendar dolgo nisem zdržala. Vsi najini pogovori, pogledi in dotiki so pomenili nekaj več, zato preprosto nisem želela živeti v spraševanju, kako bi bilo, če bi si dejansko dala priložnost in postala par.



Iskreno lahko rečem, da ga ljubim in sem tudi pripravljena z njim stopiti korak dlje v smislu poroke, saj že tako ali tako praktično živiva skupaj. Odlično se razumeva v vseh vidikih partnerskega odnosa in res ga imam rada, zato me ni sram povedati, da je moj fant oziroma partner, če me kdo vpraša. Sprijaznila sem se s tem, da okolici nikoli ne moreš povsem ugoditi.



Ampak tu nastopi težava, ki se je kazala že od samega začetka najinega odnosa. Redkokdaj greva namreč kam skupaj ven, samo na dopust, pa še to izključno v tujino. Tudi sam me nikoli pred drugimi ne predstavi kot svojega dekleta, ampak kot "prijateljico", enkrat me je celo predstavil kot "znanko". Tri leta zveze in vse, česar sem vredna, je, da me naslavlja kot prijateljico?



Ne razumem, zakaj to počne, saj ni tako, da sem njegova ljubica in da me mora pred svetom skrivati. Naj omenim, da je bil pred začetkom najine zveze že več let ločen. Ko sem ga vprašala, zakaj tako ravna z mano, ko sva v javnosti (postane povsem hladen in oddaljen, kar ni v njegovi navadi), je odgovoril, da naj ne bom preveč dramatična in da moram razumeti, da naju ljudje zaradi razlike v letih obsojajo. On ne želi živeti pod takšnim pritiskom, zaradi česar sva se že ničkolikokrat sprla.



Njegovo obnašanje me je tako prizadelo, da ne vem več, kako naprej. Po eni strani se imava rada, po drugi pa mi te ljubezni in spoštovanja ne zna pokazati pred drugimi. Ne iščem odobravanja okolice in res me ne zanima, kaj pravijo drugi, vse, kar si želim, je, da tudi sam prizna najino zvezo in me neha skrivati. Ne želim biti z nekom, ki me ne ceni niti toliko, da bi bil iskren vsaj do svojih bližnjih. Zaradi tega je začela trpeti tudi najina zveza. Prosim, pomagajte mi, ker hočem ostati z njim.



Hvala za odgovor, Ines.

Spoštovana Ines!

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Ravnanje vašega partnerja nakazuje na to, da očitno sam ne verjame povsem v dolgoročno prihodnost vajinega odnosa. Na neki način se zaveda svoje starosti in vaše mladosti in ga je najverjetneje strah. Dejstvo je, da je 32 let velika razlika. V mnogo primerih se tiste malo bolj negativne plati zvez oziroma odnosov, kjer je razlika v letih večja od desetih ali petnajstih let, začnejo kazati nekje po šestdesetem letu, ko hočeš nočeš tudi narava naredi svoje. Tridesetletnega človeka preprosto ne moremo primerjati s človekom, starim šestdeset ali več. Je pa dejstvo, da so povsod, pri vsaki starosti minusi in tudi plusi. Pogosto so na primer starejši moški veliko bolj umirjeni, bolj nežni, manj agresivni … Vse to tudi zaradi spremembe, kar zadeva hormone.

Kljub starosti, ki naj bi s seboj prinesla tudi modrost, čeprav žal pogosto ni tako, pa vašemu gospodu še vedno očitno ogromno pomeni mnenje in odobravanje drugih. Zagotovo mu je ali bi mu marsikateri njegov prijatelj ali znanec, ki šteje okoli petinpetdeset, petinšestdeset ali sedemdeset let, svetoval, naj se ne spušča v odnos s toliko mlajšo osebo, a kljub temu si vas on očitno želi imeti ob sebi. Lahko je ob svojem dvojnem življenju, skrivanju in laganju drugim tako močno zatopljen v svoje dileme in stiske, da se pri vsem tem niti ne vpraša prav zares, kaj s svojim vedenjem dela, povzroča in sporoča vam. Da se ob takšnem njegovem početju počutite slabo in necenjeno, je nekaj povsem normalnega. Vprašanje ob tem je, koliko časa boste to še dopuščali in omogočali.

Ker za zdaj še želite vajin odnos ohraniti in ga nadgraditi, bi bilo pomembno, da ga vprašate, zakaj je tako. Zakaj vaju skriva ali - še bolje - zakaj se skriva? Povejte mu, da želite razumeti. Po drugi strani naj poskuša tudi on razumeti, kaj ob tem občutite vi in kaj pravzaprav čutite do njega. Kljub vsemu sta le vidva tista, ki živita skupaj, ki zares vesta, kdo sta, kaj sta, kako sta. Drugo dejstvo je namreč to, da se imata lahko lepše in da lahko odnos traja dalj časa kot pri dveh, pri katerih je razlika v letih veliko manjša. Najpomembneje od vsega je, kaj bosta iz tega naredila vidva. Vprašajte ga, kaj si zares želi, in mu povejte, kaj si želite vi. Če so želje podobne, bosta ugotovila, kako to doseči. Ugajati ali ugoditi pa tako ali tako nikoli in nikdar ne boste mogli vsem. Nihče ne more. Ob težnji po tem lahko izgubite le sami sebe in svoje življenje.

