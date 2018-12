"Večkrat pomislim, kako bi bilo, če takrat ne bi ostala z njim" #VeronikaSvetuje

Spoštovana Veronika,



z možem sva skupaj že od študentskih let. Zdaj sva že več let poročena, imava tudi dva šoloobvezna otroka. Ko sva se spoznala, se je zdelo, da je ves svet najin. Tako rekoč vsak trenutek prostega časa sva preživela skupaj. Zadnje čase pa se nama obema nekako dozdeva, da nekaj zamujava. Večkrat pomislim, kako bi bilo, če takrat ne bi ostala z njim. Čeprav ga imam še vedno rada, se spoštujeva in sva dobra prijatelja, se mi zdi, da iskric več ni. Ne vem, ali gre za prehodno obdobje ali je čas, da razmisliva o svetovanju ali celo zaključiva najino pot. Zadnja možnost me še najbolj skrbi, ker sta za nama tudi otroka.



Hvala. J.

Spoštovana gospa J.!

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Menim, da je treba na odnosu delati in se vanj splača vlagati, dokler obstaja še kanček možnosti, da bodo šle stvari na bolje, da se dva spet najdeta, če sta se na skupni poti in z leti izgubila in odtujila. Če le obstaja še tista ljubezen, želja, všečnost, hrepenenje, občutek, da če bi oba stopila skupaj, da bi lahko plamen ponovno vzplamtel. Ampak, da, kot rečeno morata biti na tej poti dva, da bi lahko bila skupna pot uspešna. Eden je žal premalo in sam ne more narediti dovolj ali pogosto nič.

Če imata oba željo, potem se spomnita svojih začetkov. Obudita kakšen ritual, ki vaju je takrat povezoval in sta ga imela tako neskončno rada in vaju je tudi osrečeval. Kje in kako sta prebijala čas, ko sta imela občutek, da je ves svet vajin? Vprašajta se, kaj se je na poti spremenilo? Si kaj zamerita? Kaj pogrešata? Si lahko to dasta oziroma začneta ponovno dajati?

Seveda lahko začneta odnos ponovno graditi sama, še posebej, če ni večjih težav. Če čutite, da so stvari globlje ali da nikakor ne moreta v pogovorih priti skupaj ali se morda pogovorom celo izogibata, potem seveda poiščita tudi strokovno pomoč. V takšnih primerih je izredno dobrodošla.

Mislim, da se ne zavedate, kako nekaj lepega in vrednega, celo neprecenljivega imate (če si oba želita graditi odnos in se še ljubita), da ste lahko z eno osebo skupaj od rosnih let, da nimata za seboj težkih in morda mnogoterih razhodov in razočaranj. Mnogi pari, ki so skupaj od rosnih let, so v pozni starosti ravno temu v življenju najbolj hvaležni. To najbolj cenijo in iz njihovih ust se pogosto sliši, da če bi se še enkrat rodili, bi prav to ponovili. Seveda to velja za pare, ki so s skupnimi močmi rasli in se razvijali. Kjer sta dva delovala v dobro drug drugega, kljub kakšnemu težkemu obdobju ali situaciji.

Če lahko glede odnosa še kaj naredite, vas prosim, da nikar ne razmišljajte, kaj bi bilo, če bi bilo. To so vsiljene misli hrepenenja po še. Še lepše, še boljše, še, še in še ... Občutek, da nekaj zamujate. Zagotovo je še nekaj nekje. To je posledica sveta oglasov, ki dela ljudi nezadovoljne in jih nenehno postavlja pod vprašaje. Vendar pa eksperimentiranje velikokrat prinese slabše od tistega, kar imate. Pogosto ni nikjer drugje bolje, če doma ni slabo.

Uživajte v tistem, kar imate, če vam je to, kar imate, in v tem, kar imate, pravzaprav lepo. Verjemite mi, da če človeku ni lepo, če nečesa ne mara ali se čuti prisiljeno, zlorabljeno, samo in osamljeno, potem to zagotovo ve. To ve človekovo telo in takrat se človek ne sprašuje več! Takrat preprosto, čeprav težko, stori korak v drugo smer.

Spoštovana gospa J., pogovorita se, kaj čutita drug do drugega, in če želita oba graditi odnos, je to tisto prvo in pravo. Vendar bo treba nekaj spremeniti, in ne zgolj govoriti in obljubljati. Saj veste, delati še ne pomeni narediti, kot tudi poslušati še ne pomeni slišati. Če te želje več ni, potem bo neizogibno prišla druga pot. Prej ali slej.

