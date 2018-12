"Partner je vedno bolj zanemarjen, kaj naj naredim?" #VeronikaSvetuje

Draga ga. Podgoršek!



Sama ves čas pazim na zdravo prehrano, kolikor se le da, telovadim in nasploh pazim na svoj videz. Moj partner pa je, povsem nasprotno, vedno bolj zanemarjen. Nič ne da nase, slabo se prehranjuje, nič se ne giba. Seveda me skrbi tudi za njegovo zdravje. A za vse to nima posluha. Med nama je vse večji razkorak. Kaj lahko naredim?



Mojca

Spoštovana ga. Mojca,

Foto: Matej Leskovšek moram priznati, da mi je lepo brati, kako skrbite zase in da vam ni vseeno za svojega partnerja. Resnično je težko, pogosto celo nemogoče narediti nekaj takega, da bi tudi drugi uvidel in naredil nekaj zase, če tega sam noče. Dokler sam zares ne prepozna te potrebe po spremembi in se ne prebudi želja. Včasih sicer kdo na pobudo naredi kaj dobrega in koristnega "za drugega" in se ne zaveda, da je pravzaprav to dobro in koristno zanj.

Čeprav je lahko vaša težava na videz marsikomu "kar nekaj", pa jaz vem, o čem govorite in kaj se lahko skriva za tem! Velikokrat sem namreč srečala ženske, ki skrbijo zase tako kot vi. Pazijo na prehrano, videz, se lepo oblačijo, skratka - videti so vrhunsko. So pa v veliki stiski, ker imajo doma partnerja ali moža, ki se je skozi leta zanemaril. To pa lahko povzroči, da začne ženska opažati lepe, urejene moške, ki so polni energije ter zadovoljni sami s seboj. Moški doma ni več privlačen, kar preraste tudi v to, da si ga ženska spolno ne želi več. Pa si tega v osnovi ne želi. A čez čas začne odnos propadati.

Mislim, da je ena izmed poti ta, da ga na izredno pozitiven način povabite zraven, ko greste na primer na sprehod. Nekdo, ki ne telovadi in na telovadbo še ni pripravljen, se je ne bo lotil. Sprehod je pogosto tisto, kar lahko deluje. Pa pospešite malo tempo tako, da ob pogovoru ali opazovanju narave tega ne bo niti opazil. Nato pripravite za zajtrk, kosilo in večerjo kaj bolj zdravega, kar ponovno obrnite na kaj pozitivnega, da ne bo zraven tistega občutka, to moraš, to je zdravo, poglej, kakšen si ... Tudi v hladilniku je treba počasi zamenjati "slabše" izdelke v bolj kakovostne. Zjutraj pa mu morda tudi vi malo navihano svetujete, če bi oblekel nekaj, v čemer je videti tako lep, tako moško in vas spominja na tiste dni, ko ste se vanj zaljubili.

Vsekakor pa mislim, da bi bilo dobro, da mu iskreno poveste, da ga imate radi, da se bojite, da se mu kaj zgodi in si ne želite ostati brez njega in da morata oba zase in drug za drugega malo bolje skrbeti.

