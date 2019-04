"Kako naj partnerja prepričam, da bo nehal kaditi?" #VeronikaSvetuje

Spoštovana Veronika,



moj partner je strasten kadilec. Na dan pokadi skoraj škatlico cigaret. Po tej pregrehi sem včasih posegala tudi sama, a sem se pred leti uspešno odvadila. K temu sem večkrat poskušala nagovoriti tudi njega, vedno je bil za, a nikoli ni prav zares odnehal. Vem, da to ni enostavna stvar, a vedno, ko ga poskušam prepričati, vem, da bo brez uspeha, če si tega ne bo želel tudi sam. Kako naj mu še pomagam in ga prepričam, da bo odnehal? Poskusila sva že vse in bojim se, da ne vidim več rešitve.



Magda

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Preberite še druge Veronikine nasvete:

Spoštovana ga. Magda,

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik verjamem, da vas poleg skrbi za njegovo zdravje najbolj mori, zakaj vsa vaša skrb in pomoč nista dovolj tehten razlog, da bi prenehal. Verjamem, da ste mu glede na to, da ste tudi sami bili kadilka, povedali, kar ste že izvedeli o kajenju in njegovih posledicah. Verjetno ste mu povedali, kako se ob tem, da ne zmore odnehati, počutite in kaj bi vam njegovo prenehanje pomenilo.

Vseeno pa se bojim, da vam pravzaprav ne morem prav zares pomagati, kajti žal ni splošnega napotka za spremembe. In to na nobenem področju. Žal moramo ljudje sami dognati, da moramo nekaj spremeniti. Žal pa se to ponavadi zgodi takrat, ko je frustracija dovolj velika, da naredimo pri katerekoli stvari zares korenite spremembe.

Morda mu vseeno še enkrat povejte vse razloge, zakaj si želite, da preneha kaditi. Če poznate katerega zdravnika, ki bi mu še osebno in nazorno povedal, kakšno tveganje vse kajenje povzroča in kakšna so tveganja pacienta, ki kadi, če bo moral kdaj na kakšno operacijo. Vsekakor je zelo dobrodošlo, da mu na poti pomagate, še vedno pa se bo moral za ta korak resnično odločiti sam. Ko se bo, se bo ta pot lahko šele zares začela in bo sploh lahko tudi uspešna. Vprašajte pa ga, kateri so razlogi, da kadi, in kateri, da ne preneha. O njih se lahko nato pogovorita.

Po ponovnem poskusu pa se boste morali spremeniti prav vi. Pustiti boste morali občutke krivde za seboj in se prenehati obremenjevati, saj ste povsem nemočni in se soočate z stalno nemočjo in zavrnitvijo. On je odrasla oseba in odgovornosti sprejema sam.

Vseeno pa je zelo res, da se premalokrat zavedamo, da če živimo v paru, vedenje enega vedno vpliva na drugega. V paru ne bi smeli delovati, kot da smo sami. To je tako kot pri različnih drugih zdravstvenih diagnozah, ko se bolniki ne želijo zdraviti ali vsaj ne prav zares učinkovito in konsistentno. Bližnje to pogosto spravlja v najrazličnejše stiske. Marsikdaj bi bilo zelo dobro, da bi koga prej poslušali in delovali preventivno, ne kurativno.

Preberite še: