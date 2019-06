"Še nikoli prej nisem imela takšne želje po seksu" #VeronikaSvetuje

Spoštovani,



sem 42-letna mati samohranilka z dvema čudovitima otročkoma, ki ju imam neizmerno rada in se tudi odlično razumemo. Po ločitvi s partnerjem nisem niti pomislila na seks oziroma nisem čutila pomanjkanja. Po treh letih samskega življenja pa se je v meni znova prebudila velika želja po seksu z moškimi. Še več, še nikoli prej nisem imela takšne želje po seksu, kot jo imam danes. Ob vsakem srečanju z moškim, poznanim ali nepoznanim, pomislim, kako lepo bi bilo noč preživeti z njim. Vsako priložnost, ki se mi ponudi, z veseljem tudi izkoristim. Ni mi pomembno, kaj čutim do seksualnega partnerja in kakšne namene ima z menoj, zanima me le dober seks. Ta me navdaja z neskončno energijo in me izpolnjuje. Ali je z menoj kaj narobe? Bi morala stremeti k resni zvezi z moškimi, s katerimi delim zgolj intimne trenutke? Ali sploh lahko pričakujem, da mi bo partnerska zveza še kdaj pomembnejša od skokov med rjuhe?

Spoštovani!

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Običajno ženske zastavljajo najrazličnejša vprašanja glede zmanjšane želje po spolnosti, in ne toliko, ali je z njimi kaj narobe, če imajo močno željo po njej. Da se vam je telo prebudilo, je pogosto znak, da je bilo v partnerskem odnosu zablokirano. Če je v odnosu ženska nezadovoljna, je prav spolno področje prvo, ki ugasne ali se močno zmanjša. Takrat si ženska ne želi dotikov, ne želi se predati. In kot lepo sami pišete, se je v vas po treh letih le ponovno prebudilo to, kar je sicer že bilo v vas, in s tem ni prav nič narobe.

Te želje je zagotovo vesel marsikateri moški, s katerim se danes zapletete. Še bolj bi bil zagotovo vesel vaš partner v (bodočem) predanem odnosu. Je pa situacija ravno obratna. Prej ste imeli partnerja in ne želje po seksu, danes imate željo po seksu in ne stalnega partnerja. Vse raziskave kažejo, da samski seksajo manj kot tisti, ki so poročeni ali v stalni vezi, pa vseeno, kot kaže, vi s tem nimate težav.

Sprašujete se, ali bi morali stremeti k resni zvezi z moškimi, s katerimi si delite intimne trenutke. Ne bom vam pisala, kaj bi morali, kajti vaše življenje je sestavljeno iz vaših odločitev. Imamo veliko posameznikov, ki so v enakem obdobju ali imajo enak način življenja, kot danes vi. Posamezniki, ki si ne želijo predanega odnosa. Če se vsi strinjate, ste odrasle osebe in se lahko skupaj zabavate do mej, ki si jih sami postavljate. Upam le, da tega ne počnete doma pred otrokoma.

Vseeno pa naj omenim, da je tovrstno vedenje lahko tudi zelo pogubno. Predati se znova in znova kar nekomu vseeno ni kar tako. Pa tukaj nimam v mislih "zgolj" zaščite pred spolno prenosljivimi boleznimi, na kar upam, da pazite! Predvsem imam v mislih to, kar vidimo v terapevtskih praksah in na psihiatriji, in sicer, da se ženske ob takem vedenju lahko začnejo počutiti prazno, umazano, občutijo sram, zavrženost … Posledice so depresije, anksioznosti, tesnoba … Kar naenkrat jim ni več všeč, da srečujejo in videvajo vse moške, s katerimi so spale. Ob pogledu nanje se ne počutijo več opažene in zaželene kot nekoč.

Sprašujete se tudi, ali vam bo partnerska zveza še kdaj pomembnejša od skokov med rjuhe. Življenje z bežnimi avanturami, brez dinamike, ki se dogaja v predanem partnerskem odnosu, je v marsičem veliko bolj enostavno. A v tovrstnem življenju umanjka tista predanost, poglobljena komunikacija, skrb drugega za drugega, kar je prisotno v predanih in seveda dobrih partnerskih odnosih. Tudi spolnost z nekom, ki ga ljubiš, je povsem nekaj drugega kot z nekom, ki ga ne poznaš in ga tudi ne želiš spoznati. In tako kot spolna želja se vam lahko kaj hitro vrne tudi notranja želja po predanem intimnem življenju z nekom, ki ga ljubite in vam to ljubezen vrača. Predvsem pri ženskah po 50. letu starosti, ko imajo za seboj dolgoletna partnerstva, lahko želja po ponovnem predanem partnerstvu zamre do te mere, da si je nikakor več ne želijo in se vanjo tudi ne spuščajo.

Vi še niste tam. Pred vami je še dolga pot. Upam, da jo preživite tako, da ne boste česa obžalovali in da bo življenje vredno. Ob nadaljnjem spolnem pohodu pa pazite nase in na ljudi okoli sebe. Dajte jim vedeti, česa si želite in česa od vas ne morejo pričakovati (partnerskega odnosa), da ne bo še kdo ranjen. Kljub temu da so čustva čustva in se kaj hitro lahko prebudijo, čeprav si tega ne želite/jo. Temu hitro sledi ponovno razočaranje in kompleksnost medčloveških odnosov.

