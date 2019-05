"Mož me je prevaral s starejšo žensko" #VeronikaSvetuje

Spoštovana gospa dr. Veronika!



Znašla sem se v zelo težkem položaju. Nikoli si nisem mislila, da se bo to zgodilo tudi meni. Ugotovila sem, da me mož vara. Ko sem ga soočila s tem, je vse zanikal. Imel me je celo za noro. Češ, kaj mi je, da stvari niso take. Dejal je, da sta samo prijatelja, potem pa je seveda na koncu priznal, saj sem mu pokazala dokaze.



Ne razumem, zakaj. Najin zakon je bil v redu. Nikoli se nisva prerekala. Mislim, da sem naredila vse, kar je od mene pričakoval, da sem bila dobra žena ... Kako se mi je to zgodilo, če pa se ni nikoli pritoževal?



Zdaj pravi, da mora razmisliti, kaj si želi, in da njo ljubi. Kar pa je pri tem še najbolj grozno, je to, da je ona deset let starejša od njega, jaz pa sem štiri leta mlajša. Popolnoma sem zmedena. Če bi bila mlajša, bi vsaj nekako razumela. To pa je še posebno ponižujoče in ne vem, kaj ima ona, česar jaz nimam. Je zanj lepša?



Gospa Veronika, kaj naj storim, da ga ne izgubim, da me ne bo zapustil? Želim si, da ostaneva skupaj, saj je on moški, s katerim se želim postarati.



Hvala za kakršenkoli nasvet,



Helena

Spoštovana gospa Helena!

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Res ni dvoma, da ste v zelo bolečem položaju. Prevare so težke in boleče. Sprašujete, zakaj vas je mož prevaral. Odgovor na to je zelo zapleten in bi zahteval temeljit vpogled v vaju kot posameznika in kot par. Zagotovo pa razlog ni njena lepota, kot mislite. Že prej v življenju je srečeval lepe ženske, zato je bolj vprašanje, zakaj zdaj. Kaj se dogaja v njegovem svetu? Kateri so njegovi razlogi? To ga morate vprašati.

Ni nujno, da je bilo v vajinem odnosu kaj narobe. Nezvestoba se dogaja tudi zaradi popolnoma individualnih zgodb, ko na primer oseba želi nekaj novega, drugačnega, ko spremeni način življenja ali pogled nanj, ko se oseba znajde v določenih težkih okoliščinah in te stiske razrešuje na ta seveda zelo napačen način, ki pogosto stvari le še močno poslabša.

Vseeno pa vedno postanem pozorna na besede, ki ste jih uporabili tudi vi - da je bil vajin zakon dober, ker se nista nikoli prerekala. To pogosto ne drži ali je prav nasprotno. Številni pari se izogibajo nesoglasjem, in ker to počnejo spretno, lažno verjamejo, da je v odnosu vse v redu. Dejansko stanje je lahko ravno obratno. V vsakem odnosu so težave (manjše ali večje) in naslavljanje le teh terja nesoglasje različnih mnenj. Pri tem pa je najbolj pomembno, kako spore razrešujemo. Vsakič znova, ko par pride do skupne rešitve, kar pomeni dobro za oba, par zraste, napreduje in je še bolj povezan.

Jasno ste dali vedeti, da si želite ostati z njim. To je vaša odločitev in vaša želja. In če vama uspe - odlično, zakaj pa ne. To je ne nazadnje vaše življenje in za določene odločitve tudi sami sprejemate odgovornost. Vseeno pa naj vas spomnim na vašo integriteto. Kje so vaše meje in kje samospoštovanje? Do kod boste šli? Že zdaj iz vašega pisma seva občutek pridne in pokorne punčke. Če bom pridna, bo ostal z menoj. Kaj naj naredim, da me ne bo zapustil ...

Glede na to, da gospod koleba in vas daje na tehtnico, bi si tudi vi lahko zastavili tako vprašanje: si zares želim ostati z njim in pod kakšnimi pogoji? Ali gre to pri vas res za vsako ceno? Če bo šlo namreč za vsako ceno, potem se bodo posledice pri vas zelo verjetno začele kazati kasneje (pa ne dosti kasneje) v življenju. Poniževanje s strani drugega in v prvi vrsti s strani sebe hitro privede do depresije, težav z želodcem, alkoholizma. Pozitivno plačilo za pohlevnost, pridnost, požrtvovalnost, ki ga pričakujete, pa pogosto ne pride nikoli.

