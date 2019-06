"Naj počakam in zvezo končam po dopustu?" #VeronikaSvetuje

Pozdravljeni, Veronika!



Pred dnevi sem našla potrdilo o nakupu letalskih kart, ki jih je kupil moj fant za dopust. Stvar ne bi bila tako resna, če jaz ne bi že dlje časa premišljevala o koncu zveze, kar sem nameravala storiti še pred poletnimi počitnicami. Zdaj ne vem, kaj narediti. Naj vztrajam v zvezi, v kateri sem nesrečna, in preživim ta oddih ter končam zvezo po tem ali naj mu povem, da bi rada z njim končala še pred dopustom.



Slabo vest imam, saj mu nočem pokvariti veselja, po drugi strani pa ne morem več. Ne vem, kaj naj naredim.



Iva

Pozdravljeni, Iva

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Pomislite malo, kako bi bilo, če bi bili vi na njegovem mestu. Kaj bi si želeli oziroma pričakovali?

Iz izkušenj sicer lahko rečem, da so nekateri ljudje jezni, če vedo, da z njimi nekdo namerno manipulira. Sprašujejo se, zakaj si potem še šla z menoj? Zakaj mi enostavno nisi povedala? Ker te je bilo strah? Ker si mislila name in ti ni bilo vseeno zame? Kakšne otročarije. Bila bi le iskrena! Svoje rane bom lizal sam in zato ne potrebujem več tebe. Saj od zdaj nisva več midva, ampak sva jaz in ti.

Po drugi strani pa obstajajo tudi osebe, ki partnerja, ki jih želi zapustiti, na vse pretege prosijo, naj gre z njimi še na "ta dopust".

Mislim, da se zato odgovor skriva predvsem v vas. Kakšno "igro" v življenju igrate. Kakšni ste, kako delujete, kako razmišljate in s čim lahko živite. Poštena igra se sicer najbolj splača, kljub temu da je boleča. A nepoštena vedno boli veliko bolj!

