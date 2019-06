"Partner me je večkrat prevaral, ali naj to povem najinemu sinu?" #VeronikaSvetuje

Spoštovani!



Zaradi partnerjeve dolgotrajne in večkratne nezvestobe sem bila velikokrat jezna in razočarana nad njim, to se zgodi kdaj tudi danes. Zdaj sicer ne živimo več skupaj, a sin to še opazi. Ker je še majhen in ne ve pravega razloga, zakaj sva se razšla in zakaj zdaj živimo vsak na svojem naslovu, me velikokrat sprašuje, zakaj sem velikokrat tako jezna na njegovega očka, zakaj ga ne maram. Ker je bil še dojenček, ko sem izvedela stvari znova in znova, bi lahko rekla, da je večkrat videl, da ga ne maram kot kaj drugega.



Boli me, ker ne ve, da včasih vendarle imam dober razlog za neprijazno vedenje do njegovega očeta, a sinu marsičesa pač ne morem pojasniti. Boli me, ker sem jaz tista neprijazna, on pa perfekten, zabaven, prijazen in vse – velikokrat tudi zato, ker ima slabo vest in se potem do mene vede lepo.



Sin je star 6 let. Ali naj otroci kdaj sploh izvejo pravi razlog? Verjetno nima smisla, ker je to med nama. Pa vendarle to pomeni, da lahko gojijo zamero do tebe tudi kasneje v življenju in te obtožujejo, da si ti (zaradi tvojega negativnega vedenja, ki so ga gledali v otroštvu) kriv za razpad družine. In kaj povedati otroku v tem obdobju zdaj – kako vsaj približno razložim, da imam včasih dober razlog za slabo voljo? Kakšne izkušnje imate z otroki?



Diana

Imate tudi vi težave v partnerskem odnosu ali vprašanja o njem? Pišite nam na e-naslov veronikasvetuje@tsmedia.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila psihoterapevtka Veronika Podgoršek.

Preberite še druge Veronikine nasvete:

Spoštovana ga. Diana.

Foto: Aleksandra Saša Prelesnik Povsem razumem, da ste bili jezni, razočarani in da so vas prevare neskončno prizadele in bolele. Vendar je zdaj vse to preteklost. Vsaj lahko bi bilo. Pa žal pri vas očitno ni tako.

Pomembno je, da se vprašate, kakšen je vaš namen. Ali bivši partner govori kakšne grde stvari o vas ali laži o vas, da bi morali podati svojo razlago in pojasnilo? Želite, da sin razume, zakaj ste sitna in zagrenjena ženska?

Na tem mestu bi vam zastavila še vprašanje: kaj imate vi od tega, da se še kar kopljete v starih zamerah? Veste, da zato dejansko ne morete naprej? Kaj ne bi bilo bolje, da naredite nekaj na sebi in najdete zadovoljstvo in greste v prihodnost, ne da ostajate v preteklosti? Kaj se ni odnos končal, da bi šli lahko drugače naprej? Če nič ne spremenite, niste v bistvu naredili ničesar.

Otrok ne zanima prav zares, zakaj sta šla vidva narazen in kaj se je med vama dogajalo. Bolj jih zanima, kako ste sami do sebe in drug do drugega in do njega in z njim danes. Otroci preteklih dejanj ne sodijo, saj dejanj in občutkov, kaj se je dogajalo vama in med vama, ne razumejo, ker tega v polnosti ne čutijo. Vsak ima v vsakršni zgodbi svoja čutenja in svoje videnje. Vsak ima svoje razloge in pojasnila. Tudi oni čutijo po svoje. Kje in kako so bili takrat in kje in kako so danes, jutri.

Otrok ima rad vaju oba in zdaj ga boli, ko se do njegovega očeta obnašate grdo. On je njegov oče, kot ste vi njegova mama, in najbolj si bo zapomnil prav trenutke, kakšni ste danes in kakšni boste. Kakšni ste vi do sebe, do njega, do njegovega očeta in do drugih.

Če ga boli, da ste na očeta jezni, ga lahko kaj hitro zaradi lastne bolečine in tesnobe začne braniti. V takih situacijah pridemo tudi do tega, da otrok misli in/ali izreče, da ni nič čudnega, da vas je prevaral, kdo vas pa ne bi, ko pa ste tako zatežena in zagrenjena ženska. To boli in prizadene še močneje. Tudi na terapijah odrasli, ki so živeli z mamo ali očetom, ki je stalno govoril/a grdo o drugem staršu, do njih občutijo jezo. Jezo na zagrenjenost in dejstvo, da niso šli prek zamer in so te vplivale na celotno bivanje in odnose, ko to več ne bi bilo potrebno.

Foto: Getty Images Opozoriti vas moram tudi, da govoriti o slikovitih razlogih za razhod lahko kaj hitro pripelje do povratnih udarcev. Če vi rečete otroku, da vas je mož varal, bo to kaj hitro pri njem preveril. Na neposreden način z vprašanjem ali pa mu bo zaradi tesnobe to na hitro in mimogrede navrgel. In tam lahko otrok od očeta dobi kaj hitro nekaj v stilu: da, res je, ampak ona je pa ... in ga začneta obremenjevati z zgodbicami. Lahko pa bi samo priznal in vse potrdil, ampak vi ste še vedno zagrenjena in jezna ženska in to je tisto, kar otrok danes ob vas doživlja. Ob njem pa, kot ste napisali, nasmeh, veselje, prijaznost …

Tudi če otroku govorite o razlogih, ti pogosto kaj hitro želijo s to njim neprijetno temo naprej, ker ne vedo, kaj naj s temi informacijami delajo, zato rečejo ali pa si mislijo in gredo v svoj svet: da, to je bilo, saj zato pa nista več skupaj. Zakaj si potem še kar žalostna, sitna, jezna in še vedno se ukvarjaš z njim?

Otroku, ki je bil še zelo majhen in "ne ve", kaj se je dogajalo, sicer lahko rečete, da so bile grde stvari v zakonu. Starejši pa tako vedo. Vse jim je jasno.

Draga gospa Diana, v življenju je pomembno, da se iz vsega nekaj naučite in si postavite svoje nove meje, novo pot, nove cilje. Da zdaj veste, kaj želite in česa ne. Treba je iti dalje. Dvignite roke v zrak, poglejte v nebo, nasmejte se in pojdite novo pot naprej, ki jo imate odprto. To pa pomeni, da pustite zamere za seboj in najdete nasmeh v sebi in radovednost za naprej. Sami si to lahko daste ali si sami tudi odvzemate. Podarite si odpuščanje in pustite grde stvari za seboj. Da gredo končno od vas stran. Tako se boste lahko nasmejali novemu dnevu, sami sebi, svojemu sinu in bivšemu partnerju.

Naj vas spomnim, da so otroci zadovoljni in izpopolnjeni, ko vidijo in živijo z nezagrenjeno osebo/ami. Sicer breme nosijo tudi sami in se začnejo izogibati ali pretirano skrbeti za odrasle. Odrasli pa moramo poskrbeti sami zase, še posebej, če so v našem življenju tudi otroci.