Pred črnim petkom: tukaj lahko reciklirate stara oblačila, preden kupite nova #video #foto

Tukaj bodo do sobote zbirali odsluženo modo.

Tukaj bodo do sobote zbirali odsluženo modo. Foto: Bojan Puhek

Če boste prihajajoči črni petek izkoristili za nakupe, to tokrat storite bolj trajnostno. Preglejte svoje omare, zberite ponošena, strgana in odslužena oblačila ter jih prinesite v reciklažo. Pred novim nakupom pa kljub popustom dvakrat premislite, ali nov kos res potrebujete.

Pred največjim slovenskim nakupovalnim središčem bo do sobote, 30. novembra, stal velik črn zabojnik, v katerem bodo zbirali rabljen, natrgan in uničen tekstil, ki bi sicer pristal v smeteh.

Pri Cityparku so se za takšno potezo odločili zato, ker želijo svoje potrošnike spodbujati k bolj trajnostnemu in ekološkemu ravnanju z modo, ki je ena od največjih onesnaževalk našega planeta.

"Nekje je treba začeti in menimo, da je to začetek v pravo smer, hkrati pa mislim, da mora vsak posameznik sam narediti nekaj za okolje. Mislim, da smo jim dali dobro iztočnico," pravi Andrej Ropret, center menedžer Cityparka.

Poiščite črn zabojnik in vanj prinesite oblačila, ki jih ne potrebujete več. Foto: Bojan Puhek

Vsak, ki bo prispeval oblačila v zabojnik, bo za darilo prejel ekološko vrečko in ekološko ptičjo hišico. Foto: Bojan Puhek

Ker se za tekstil porabi ogromno vode, se hočejo odkupiti

V velikem črnem zabojniku, ki stoji pred vhodom nasproti parkirne hiše, se bodo zbirala vsa tekstilna oblačila, ne glede na to, v kakšnem stanju so. "Pri tem ni pomembno, če je nošeno ali ne, ali je neuporabno, pomembno je le, da je iz tekstila."

Zbrana oblačila bodo šla najprej na ustrezno odlagališče, od tam pa na različne konce: v Center ponovne uporabe ter v društva, kot je na primer Humana, s katerimi se še dogovarjajo. "To bo odvisno od vrste oblačil - tista oblačila, ki jih ni mogoče več uporabiti, bodo ustrezno reciklirali, za nosljiva oblačila pa bodo ustrezne službe poskrbele, da bodo prišla v prave roke."

Potrošnik bo s tem, ker bo ravnal ekološko, za nagrado prejel trajno ekološko vrečko in ekološko ptičjo hišico, za katero Ropret meni, da je pravi simbol stika z naravo, Citypark pa bo za vsak napolnjeni zabojnik Slovenskemu društvu za zaščito voda podaril dva tisoč evrov, saj "se prav pri proizvodnji tekstila porabi veliko vode", je dodal.

"Prav zaradi tega smo se povezali s Slovenskim društvom za zaščito voda, da se sredstva nakaže njim, saj bodo tako zagotovo prišla v prave roke."

Črn zabojnik, v katerem bodo do sobote zbirali odslužena oblačila:

Trgovci se bodo morali začeti prilagajati trajnosti

Čeprav bo zabojnik za sprejemanje ponošenih, raztrganih in odsluženih oblačil pred Cityparkom stal le do sobote, so pri nakupovalnem središču že razmišljali, ali bi v njem oblačila zbirali dlje.

"Zdaj bomo za začetek videli, kako se bo obnesel tokratni zabojnik, potem pa seveda obstaja možnost ponovitve te akcije ali pa podaljšanje. Bomo videli, kakšno bo zanimanje javnosti. Tudi sami se puščamo presenetiti."

Na vprašanje, kako sta povezana recikliranje in nakupovanje, pri čemer se zdi ironično, da zabojnik, ki spodbuja potrošnike k bolj ekološkemu ravnanju, stoji prav pred največjim slovenskim nakupovalnim središčem, pa Ropret odgovarja: "Nakupovalne navade se iz leta v leto spreminjajo in v ospredje prihaja trajnost. Mislim, da se bodo tudi trgovci temu začeli vse bolj prilagajati, saj je ta trend v porastu in bo treba razmišljati tudi o tem."

Andrej Ropret pravi, da je darilo, ekološka ptičja hišica, ki jo bo ob predaji starih oblačil v zabojnik prejel vsak, pravi simbol stika z naravo. Foto: Bojan Puhek

Nov način nakupovanja, za katerega je odgovoren vsak potrošnik

K statistiki, da je moda med največjimi onesnaževalci našega planeta, močno pripomoremo tudi Slovenci, saj vsak na leto v navadne smeti odvrže kar 14 kilogramov oblačil.

Ne pomislimo, kako bi to oblačilo na novo zaživelo, in prav zato so akcije spodbujanja recikliranja izjemno pomembne. Pomembno pa je tudi, da se naučimo novega načina kupovanja, ki bo v prihodnje manj vplivalo na uničevanje okolja.

Strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani nam je že pred dobrim letom razkrila nekaj koristnih napotkov:

pravilo: "Kupujte v kompletu - usklajene kose oblačil, saj tako kupite s premislekom. Naredite stajling v trgovini, doma ob šestih zjutraj vam ga verjetno ne bo uspelo." pravilo: "Kupujte na začetku sezone ali čisto na začetku razprodaj." pravilo: "Pustite etiketo s ceno vsaj kakšen dan na oblačilu. Če ste ugotovili, da nakup ni bil OK, obleko nesite nazaj v trgovino."

"Bodimo zgled svojim otrokom, kupujmo inteligentno, kakovost, oblikovanje. In če bomo oblačila nosili več kot šestkrat, smo že nad povprečjem," pravi Pisanijeva.

Slovenke imajo po ugotovitvah strokovnjakinje za kulturo oblačenja v svojih omarah v povprečju 70 odstotkov oblačil, ki jih ne nosijo. Zato je pomembno, da se nakupovanja in recikliranja lotijo na drugačen način. Bolj trajnostno in ekološko. Foto: Bojan Puhek

Slovenke imajo v omari 70 odstotkov oblačil, ki jih ne nosijo

Poleg 14 kilogramov zavrženih oblačil na osebo je presenetljiva tudi naslednja številka: Slovenke imajo po ugotovitvah Pisanijeve v svojih omarah v povprečju 70 odstotkov oblačil, ki jih ne nosijo. "Na leto je to zagotovo za en lep poletni dopust - 800 evrov slabih nakupov, ki onesnažujejo našo zemljo." Zato poziva, naj prenehamo obsojati druge in raje počistimo pred svojim pragom oziroma omaro.

Pri tem naj se vprašamo: "Koliko oblačil v omari ne nosimo? Koliko časa porabimo za neuspešna nakupovanja? Koliko denarja na leto porabimo za neuspešna nakupovanja? Koliko ur porabimo pred računalnikom ob iskanju primernega kosa?"

Še dodaten nasvet strokovnjakinje: razmislite o tako imenovani kapsulni garderobi, pri kateri se oblačila medsebojno povsem ujemajo, zato je sestavljanje oprav bistveno lažje, težnja po novih nakupih pa morda manjša.

