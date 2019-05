To so najboljši kuharski mojstri in restavracije pri nas #video

Prav kulinarika je torej tista, ki bo slovesu naše lepe dežele prinesla še dodaten pospešek. K temu bodo vsekakor pripomogli najboljši slovenski kuharski mojstri in restavracije, v katerih kuhajo.

Ekipa Planet TV se je udeležila večerje na Smledniku v restavraciji Evergreen, kjer so najboljši slovenski kuharji pripravili 16 hodno večerjo za izbrane goste. Vrhunec dogodka pa je bila razglasitev najboljših kuharskih mojstrov in restavracij pri nas.

Jedem dedkom in babic dodali moderni pridih

Med kuharji je bil tudi Bine Volčič, ki je pojasnil, da so v jedilnik vključene dve tople predjedi, štiri glavne jedi in dve sladici. Sam je bil zadolžen za drugo toplo predjed, zato je pripravil svinjski rilec z vkisanim bezgom in bučnim oljem.

Skupina kuharjev je jedi pripravljala celo popoldne, med drugim so kuhali tudi jetrca, čemaževo juho in sladke žgance. Ago Špacapan iz restavracije Špacapanova hiša pravi, da se visoka kulinarka počasi vrača nazaj k naravi in tradiciji naših dedkov in babic.

Foto: Siol.net

Povsem tradicionalno slovensko jed so modernizirali v gostilni Krištof. Kot pojasnjuje Uroš Gorjanc so želeli iz žgancev želeli narediti nekaj novega in tako so nastali ajdovi žganci prepraženi na sladkorju, kot dodatek pa k jedi dodajo še v ginu namočene rozine, ki služijo nadomestek cvirkov.

Najboljše restavracije

Na dogodku so razglasili tudi tri najboljše restavracije, ki jih najdemo na slovenski regiji. Zmagale so gostile Vila Podvin, Hiša pri Lojzetu dvorec Zemeno in Hiša Franko.

Ekipa Planet TV se je pogovarjala s kuharskimi mojstri, ki ustvarjajo v zmagovalnih restavracijah. Tomaž Kavčič iz hiše pri Lojzetu pravi, da je se je za uspešno restavracijo treba držati naslednjih načel. "Najprej je treba verjeti v gosta, saj je gost najpomembnejši, temu sledi osnovna sestavina," pojasnjuje in dodaja da, če kuhar spoštuje ta pravila, vse ostalo sledi lažje. Ne pozabi pa omeniti tudi tega, da je treba biti predan svojemu načinu življenja. "Veste mi kuharji nimamo službe oziroma dela, ampak imamo način življenja, ki pa ga moramo ohranjati v pozitivnem duhu, da ga lahko prenesemo na gosta" razlaga.

Po mnenju ambasadorke slovenske kulinarike Ana Rož iz Hiše Franko, se spremembe v Sloveniji na področju gastronomije dogajajo počasi. "Dejstvo je, ker vse poteka korak za korakom, ni vidnih takojšnjih rezultatov. V osnovi nam gre dobro, vendar pa sama pogrešam, da se premalo izpostavlja gostilne in pristne okuse iz katerih bi moralo vse izvirati," pojasnjuje in dodaja, da se "visoka gastronomija lahko zgodi samo takrat, kadar hrana izvira iz tradicije, zgodovine in je na voljo tudi vsakdanjem jedcu".

Uroš Štefelin iz vile Podvin je vesel zmage, vendar izpostavlja, da pri svojem delu najbolj ceni doslednost. "Zame je bistvo povezovanje gostincev in regije," pravi.