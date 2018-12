Najboljše slovenske gostilne leta 2018

Najboljši v Ljubljani

Maxim v pasaži Maxija je širši javnosti morda celo najbolj neznana vrhunska restavracija v Ljubljani. Verjetno se marsikomu zdi, da ima takšen prestiž tudi zelo prestižne cene. Nizke vsekakor niso, a je marsikje v Ljubljani mogoče jesti še dražje, pa čeprav ni tako odlično, kot je pri mladem kuharskem mojstru v Maximu.

Najboljši v okolici Ljubljane

Skaručna je vrhunec tistega, kar si predstavljamo kot predljubljansko gostilno - od jezika in žolce za začetek prek bogatih juh in zapečene polente do orjaških mesnin. Morda se v zadnjem času zdi, da jim nekoliko pešajo moči, predvsem pa se krepi konkurenca drugod v okolici glavnega mesta.

Najboljši na Dolenjskem in v Posavju

Pri Repovžu so z vsakim letom, celo z vsako sezono boljši. Ženski del družine obvladuje kuhinjo, moški vinsko klet in strežbo, zaradi tako uigrane ekipe, seveda pa tudi zaradi izjemno domiselne lokalne hrane in za to raven resnično nizkih cen pa se gostje z veseljem vozijo v hribe med Trebnjem in Sevnico.

Najboljši na Gorenjskem

Danilo je še en primer uspešne menjave generacij v družinski gostilni - in to v gostilni, kjer je kuhala ena najboljših slovenskih kuharic, ni preprosto. A jim je v kuhinjo uspelo privabiti novega odličnega mojstra, ki zna parirati najboljši vinski ponudbi, kar jih je mogoče najti v slovenskih gostilnah.

Najboljši na Severnem Primorskem in Goriškem

V krajih od Bovca do Nove Gorice je verjetno najmočnejša gostinska konkurenca v naši državi. Nedvomno je v njej na prvem mestu kobariška institucija, kjer kuhinjo vodi največja kuharska zvezdnica v državi Ana Roš in kjer so, čeprav je treba za daljši, 11-hodni meni odšteti 150 evrov, mize kronično razprodane.

Najboljši na Krasu, v Vipavski dolini in Brkinih

Vipavska dolina hitro postaja ena najpomembnejših turističnih destinacij v Sloveniji, pri čemer ji močno pomaga tamkajšnji prepoznavni kuharski obraz Tomaž Kavčič. V gostilni z najlepšo lokacijo in razgledom v Sloveniji je hrana brez napak, vinska ponudba pa nadstandardna. Ne nazadnje so to kraji nekaterih najboljših slovenskih vinarjev.

Najboljši na Obali in v Slovenski Istri

Na slovenski obali, ki smo jo dolga leta kritizirali zaradi pomanjkanja spodobnih gostiln, se v zadnjem času vendarle premika na bolje, podobno je v istrskem zaledju. Še vedno pa v teh krajih primat ohranja restavracija v portoroškem hotelu Kempinski Palace, kjer je vrhunsko vse od jedi do vinske ponudbe in strežbe.

Najboljši na Štajerskem in v Prekmurju

Ni še jasno, kakšne posledice bo pustil prestop Rožmarinovega lastnika iz gostinskih v županske čevlje. A za zdaj še vedno velja, da tako profesionalne gostinske zgodbe ni nikjer drugje na vzhodu, morda celo v vsej državi. Ob restavraciji je vinoteka z vrhunskim izborom, del lokala je posvečen štajerskim mesninam, zraven pa je tudi (še vedno) ena najboljših picerij v Sloveniji.

