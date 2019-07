To so najboljše gostilne na Gorenjskem

Od Škofje Loke prek Bleda do Kranjske Gore - to so gostilne, ki jih je na Gorenjskem vredno obiskati.

Na severozahodu nič novega, bi lahko rekli, a to ne drži povsem. Res je, da na vrhu ni veliko novega, po drugi strani pa se je spet oziroma končno okrepilo gostinstvo na Bledu, kjer med deseterico, pa tudi tik za njo znašlo nekaj zanimivih restavracij. Morda je škoda, da razen v prvouvrščeni gostilni v Retečah in delno v Predosljah ni veliko prave vinske izbire, toda jasno je, da je prvi motiv gostincev služenje denarja, česar poštena vinska karta, vsaj v začetku, ne omogoča.

1. (1.) Gostilna Danilo (Reteče)

Štiri jedi pri Danilu stanejo 25 evrov, degustacijski meni devetih jedi za 55 evrov pa je verjetno najmanj, kar lahko v Sloveniji plačate za večerjo na takšni ravni. Ob tem seveda ne gre pozabiti najpopolnejše vinske karte pri nas, ki spremlja prenovljeno gorenjsko kuhinjo. Gostilna, ki se ne podreja aktualnim turističnim trendom in se je ne bi branili v nobenem večjem slovenskem mestu.

2. (2.) Gostilna Krištof (Predoslje pri Kranju)

Pri Krištofu so še vedno v glavni vlogi lokalne in ekološke sestavine. Znani so tudi po veganski in presni hrani, hkrati pa imajo ob slovenskih vinih na voljo tudi nekaj tujih mojstrov, še posebej so naklonjeni tako imenovanim naravnim vinom. Pet hodov, ki jim dodajo še pozdrave iz kuhinje in čokoladne bombone na koncu, stane 51 evrov, krajši meni je 29 evrov.

3. (3.) Kraljeva hiša (Bled)

Menda se po novem restavraciji na blejskem golf igrišču reče Devet, a uradno nam tega ni uspelo potrditi. V zadnjem letu so zamenjali vodjo restavracije, a se to, vsaj za zdaj, še ne pozna pri ponudbi. Še vedno velja, da ne marajo majic s kratkimi rokavi, kavbojk in superg. Jedi, ki jih kuha srbski kuhar, nosijo tako vplive njegove domovine kot Slovenije, ponudba vina je solidna, v žepu pa imejte kakšnih 60 evrov za tri jedi.

4. (4.) Vila Podvin (Mošnje)

Za kakšnih 260 evrov pri Urošu Štefelinu v Podvinu lahko dve osebi prespita in pojesta meni s šestimi jedmi (osem hodov stane sicer 85 evrov). Eden naših najboljših kuharjev rad posodablja stare recepte, a se lahko dogovorite tudi za krajša kosila, bolj moderno hrano ali fondije, ki jih pripravlja v zadnjem času. Ponujajo tudi pivo manjših slovenskih pivovarjev.

5. (-) Penzion Berc (Bled)

Pri Bercu, kjer je moč tudi prespati, kuhajo bogate jedi, ki temeljijo na tradiciji, po drugi strani pa imajo tudi množico modernih mesnin. Če iščete gostilno, kjer vam pri mizi zamešajo tatarski biftek, ste na pravem mestu, a za večerjo imejte s seboj vsaj 50 evrov na osebo. Vinska karta je zanimiva, predvsem jih zanimajo prestižni slovenski vinarji, ki jih prodajajo po res visokih cenah.

6. (5.) Skipass (Kranjska Gora)

Menjave v Skipassu so prinesle tudi nov sloga kuhanja. Jedi, ki so zdaj na voljo, so konkretnejše, manj ustvarjalne, a očitno bogatejših sestavin. Okoli kosila boste za štiri jedi odšteli 29 evrov, v času večerje vas bo 49 evrov stalo šest jedi, imajo vse boljšo vinsko ponudbo in prijetne sobe, ki poleti stanejo od 120 evrov navzgor.

7. (7.) Gostilna Kunstelj (Radovljica)

Kunstelj počasi premaguje neposredno konkurenco v svojem kraju. Gostilna je vse lepše urejena, vrt pa ponuja enega najlepših razgledov na slovenske gore. V sobah bosta dve osebi spali za kakšnih 100 evrov. Kunstljevi so blizu filozofiji lokalne in sledljive kuhinje, ki jo ponudijo tudi v degustaciji za 39 evrov. Imajo pametno sestavljeno, ne predrago vinsko karto in domače pivo.

8. (8.) Pension Milka (Kranjska Gora)

Nobenega dvoma ni: Milka, gostilna z božansko teraso, je dolga leta veljala za najbolj prepričljivo gostilno v Kranjski Gori, potem pa je ponudba hrane in vinske kapljice začela zelo pešati. Ne dolgo nazaj je vajeti v roke prevzela mlada ekipa, ki je ponudbo že resno prenovila, prenove pa bo potrebna še sama zgradba. Ponujajo ne predrago ustvarjalno kuhinjo, podprto s koktajli in vinom.

9. (-) Restavracija Julijana (Bled)

Razkošna, a malce utrujena restavracija v Hotelu Toplice streže premišljeno sestavljene jedi, ki so razkošne kot prostor sam, prestižnih sestavin in visokih cen. Za občutek: degustacijski meni s tremi hodi stane 54, s sedmimi pa 95 evrov. Na obsežni vinski karti imajo vsa vina sveta, jasno tudi slovenska, najvišje pa cenijo šampanjec Armand de Brignac v rožnati različici - 650 evrov.

10. (10.) Restavracija Blejski grad (Bled)

Blejski grad je dolga leta iskal solidnega gostinca, ki bi lahko izjemen pogled na jezero izkoristil za dober posel. In Jezerškovi to znajo. Resno so se lotili posla na Blejskem gradu, kjer bolj ali manj natančno ponujajo slovensko kuhinjo in to znajo tudi zaračunati. Ne preveč pretresljiv poletni meni (karpačo, juha, telečji medaljon, sladica in kozarec penine) vas bo stal 55 evrov.

