Najbolj zanimive nove gostilne, ki jih je v Sloveniji prineslo leto 2018

Ob slovesu od iztekajočega se leta smo se lotili tradicionalnega pregleda novosti na slovenski kulinarični sceni. V Ljubljani imajo te, kot smo pred kratkim že ugotavljali, skupno rdečo nit - pico.

Dodobra uveljavljeni verigi Verace so se tako pridružili še vsaj trije lokali, ki so se odločili peči pice - na Trubarjevi ulici so to Italijani v piceriji Capriccio, na Viču je ekipa iz okrepčevalnice Luda odprla Trappo, kjer pečejo pice iz kislega testa, največji odmik od klasike pa so obložene pice, ki so si jih po vzoru znane picerije iz Verone zamislili v Fetichu na Cankarjevem nabrežju.

Še eno picerijo si Ljubljana obeta v začetku prihodnjega leta, ko jo bo na Bregu odprla ekipa, ki stoji za priljubljeno "burgerdžinico" Pop's Place, a naj to ostane tema za pregled leta 2019.

V letošnjega pa lahko uvrstimo Kucho, samosvoj bežigrajski lokal, kjer kuhajo izključno vegansko hrano. Bolje rečeno - pripravljajo. Tople jedi so le del ponudbe in jih pogosto zmanjka že v času kosila, nato pa ponujajo le še kakšne sendviče (recimo z rastlinskim pastramijem) in "skledne izkušnje", kar pomeni solato.

Ljubljanska gostinska novost, ki se ukvarja z nekoliko višjo kulinariko, je medtem zaživela na mestu nekdanjega Amerikanca. Zdaj se imenujejo Sveti Florijan in je kombinacija restavracije, bistroja ter džez kluba. Hrana je že skoraj ekstremno ustvarjalna, podobno konceptualna je tudi vinska ponudba, ki obsega predvsem tako imenovana naravna vina.

Med ambicioznejše lahko uvrstimo tudi Peti 181, restavracijo na eni najprometnejših točk v Ljubljani, Dvornem trgu v središču mesta. Gre za projekt iste družine, ki ima v spodnjem nadstropju znano picerijo (pa smo spet pri picah), v januarja odprti restavraciji pa se je mlajša generacija odločila kuhati bolj razkošno hrano.

Ob Ljubljani smo bili letos največ novosti deležni na Obali, kjer je bilo do zdaj ob nekaj svetlih izjemah le malo znakov življenja. Povsem na začetku letošnjega leta so tako v LifeClassovem najimenitnejšem hotelu odprli restavracijo Salina, edino pravo konkurenco Sophii v sosednjem hotelu Kempinski Palace.

Salina je prestižna restavracija in tega ne skriva, sestavine so vrhunske (in drage), revne kuhinje se tam nočejo iti. Po drugi strani pa ima ta restavracija s sijajnim razgledom na portoroško plažo veliko težavo - zdi se, da jo odprejo le po predhodni najavi, kar je za hotelsko restavracijo na najvišji ravni precej neobičajno. Da ne omenjamo, da se jedilnik od avgusta ni spremenil ...

Podobno težavo - velikopotezno odprtje, ki mu sledi izguba elana - smo opazili v še eni novi hotelski restavraciji, tokrat v Piranu.

V tamkajšnjem prenovljenem Art hotelu Tartini so ob razkritju nove podobe hotela odprli tudi restavracijo Da Giuseppe, kjer so jedilnik zastavili zelo lokalno in na njem poudarili istrske okuse. A čeprav je od poletnega odprtja preteklo že kar nekaj časa, sprememb v ponudbi, ki naj bi bila sezonska, nismo zasledili.

Foto: Art Hotel Tartini/Urša Premik

Medtem pa s polno paro obratuje nov lokal, ki so ga odprli v prostorih nekdanje legendarne gostilne Pri Tinetu v Seči. Gostilna na klancu ob glavni cesti med Portorožem in Sečovljami se zdaj imenuje Stazione Parenzana, v neposredni bližini je bila namreč postaja nekdanje ozkotirne železnice Porečanke (Parenzane).

Odprli so jo ukrajinski lastniki, ki so prej imeli restavracijo na portoroškem letališču, ob gostilni, v kateri prevladujejo burgerji in kosi mesa, imajo tudi hišno pivovarno.

Na drugem koncu Slovenije pa so se medtem nove gostilne razveselili Novomeščani. Damjan Fink, mojster iz ljubljanske gostilne Na gradu, se je namreč odločil, da bo gostilno odprl tudi na rodni grudi, in tako je nastala Hiša Fink.

Z domiselno posodobljeno dolenjsko hrano in sijajnim izborom vina je to že zdaj najboljša gostilna v Novem mestu, pa tudi ena najboljših na Dolenjskem.

