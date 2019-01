Top 50 filmov leta 2018, ki si jih že lahko ogledate doma #video #foto

Ste si lani ogledali veliko filmov? Prisegate na hollywoodske uspešnice ali so vam ljubši umetniški filmi? Kateri od teh so se vam najbolj vtisnili v spomin in ste katerega še posebej pogrešali v domačih kinih? Komentirajte, veseli bomo vašega odziva!

V prvih TV-priporočilih leta 2019 si bomo privoščili skok v bližnjo preteklost in vam predstavili celovečerce, ki so se lani predvajali v slovenskih kinih in si jih že lahko ogledate na malih zaslonih, pa tudi filme, ki so jih posneli lani in so naše kinematografe po krivici zaobšli.

Maščevalci: Brezmejna vojna (Avengers: Infinity War, 2018)

Marvelovi Maščevalci in njihovi zavezniki morajo biti pripravljeni žrtvovati vse, celo lastna življenja, da bi lahko premagali mogočnega Thanosa. Najdonosnejši celovečerec leta in prvi film o superjunakih, ki je v svetovnih kinematografih zaslužil več kot 2 milijardi ameriških dolarjev! • V soboto, 5. 1., ob 8.25 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Oblika vode (The Shape of Water, 2017)

Domišljijska romanca mehiškega mojstra Guillerma del Tora o ljubezni med nemo čistilko (Sally Hawkins) in podvodnim bitjem, ki ga ameriška vlada zadržuje v tajnem laboratoriju. Film je prejel beneškega zlatega leva in štiri oskarje, med njimi tudi kipec za najboljši film leta in najboljšo režijo. • V sredo, 2. 1., ob 20.uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in do 6. 1. v videoteki DKino.

Zamolčani dokumenti (The Post, 2017)

Film Stevena Spielberga se osredotoča na objavo dokumentov iz Pentagona v Washington Postu, s pomočjo katerih so novinarji tega časopisa leta 1971 razkrili resnico o vietnamski vojni. Tom Hanks igra urednika Washington Posta Bena Bradleeja, Meryl Streep pa založnico tega časopisa Kay Graham. • V ponedeljek, 7. 1., ob 13.40 na CineStar TV Premiere 1.

Misija: Nemogoče – Izpad (Mission: Impossible - Fallout, 2018)

Ethan Hunt (Tom Cruise) se po spodleteli nalogi poda v napeto tekmo s časom, da bi popravil napako, ki ogroža varnost sveta. Šesti in najbolj hvaljeni del franšize Misija: Nemogoče so številni označili za enega od najboljših akcijskih filmov vseh časov. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Pokliči me po svojem imenu (Call Me by Your Name, 2017)

V osemdesetih letih se v Italiji razvname ljubezen med 17-letnim Eliom (Timothée Chalamet), ki preživlja počitnice v družinski vili, in 24-letnim ameriškim študentom Oliverjem (Armie Hammer), ki je prišel pomagat Eliovemu očetu, uglednemu profesorju. Oskar za najboljši prirejen scenarij. • V sredo, 9. 1., ob 18.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Črni panter (Black Panther, 2018)

Po smrti očeta se princ tehnološko napredne in izolirane afriške državice Wakande vrne v domovino, da bi zasedel prestol, po robu pa se mu postavi star sovražnik. Za Maščevalci druga največja (Marvelova) uspešnica leta 2018 in najdonosnejši celovečerec leta v Severni Ameriki. • V torek, 1. 1., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mamma Mia! Spet začenja se (Mamma Mia! Here We Go Again, 2018)

V nadaljevanju velike uspešnice iz leta 2008 bomo ob glasbi skupine ABBA spoznali, kako so se med glavnimi liki spletle prijateljske in ljubezenske vezi. Te so znova odigrali člani igralske zasedbe izvirnika, v nadaljevanju pa so se jim pridružili še nekateri novi zvezdniški obrazi. • Film je na voljo v videoteki DKino.

O telesu in duši (Testről és Lélekről, 2017)

V klavnico govedi postavljena ljubezenska zgodba, ki z izrazitim vizualnim pečatom raziskuje povezavo med telesno in čustveno odtujenostjo. Madžarski zmagovalec Berlinala 2017 in nominacija za tujejezičnega oskarja. • V soboto, 29. 12., ob 22.25 na TV SLO 2.* │ Tudi v videoteki DKino.

Peter Zajec (Peter Rabbit, 2018)

Po priljubljenih otroških zgodbah angleške pisateljice in ilustratorke Beatrix Potter posneta animirano-igrana družinska pustolovščina o prigodah razposajenega, impulzivnega in prisrčno navihanega zajca. • V ponedeljek, 31. 12., ob 11.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mrtvi kot (Blindspotting, 2018)

Izjemno hvaljena komična kriminalna drama o temnopoltem kaznjencu, čigar prijateljstvo z najboljšim prijateljem iz otroštva je postavljeno na preizkušnjo, ko je tri dni pred iztekom svoje pogojne kazni priča policijskemu streljanju. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Sicario 2: Vojna brez pravil (Sicario 2: Day of the Soldado, 2018)

Benicio Del Toro in Josh Brolin se vračata v krvavem nadaljevanju hvaljene akcijske srhljivke Denisa Villeneuva in poskrbita, da se vojna proti mehiškim kartelom še zaostri, ko začnejo ti prek meje z ZDA tihotapiti teroriste. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Jaz, Tonya (I, Tonya/ 2018)

Temačna komična biografska zgodba o ameriški drsalki in dvakratni udeleženki zimskih olimpijskih iger Tonyi Harding (Margot Robbie), katere ime je postalo sinonim za enega od največjih škandalov v zgodovini športa. Oskar za najboljšo igralko v stranski vlogi (Allison Janney). • V petek, 18. 1., ob 21.35 na CineStar TV Premiere 1. │ Tudi v videoteki DKino.

Projekt Florida (The Florida Project, 2017)

Zgodba spremlja nenavadno zrelo šestletno Moonee in njene prijatelje v revni soseski, katerih poletje je polno otroškega čudenja, priložnosti in smisla za pustolovščino, medtem ko se odrasli prebijajo skozi težko življenje. • V soboto, 29. 12., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Namig v času (A Wrinkle in Time, 2018)

Srednješolka in njen mlajši brat se po očetovem izginotju pridružita trem nebesnim bitjem (Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling), ki jima bodo pomagala najti gospoda Wallacea, na poti skozi vesolje pa se bodo morali spopasti s strašnim zlom. • V ponedeljek, 7. 1., ob 15.10 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Foxtrot (2017)

Neprizanesljiv, a sočuten portret družbe, ujete v brezkončen ples s travmatično preteklostjo. Film izraelskega režiserja Samuela Maoza (Libanon) je s svojo premišljeno zgradbo, vizualno drznostjo in absurdnim humorjem navdušil kritike ter prejel veliko nagrado žirije v Benetkah. • V sredo, 9. 1., ob 20.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Noro bogati Azijci (Crazy Rich Asians, 2018)

Newyorčanka s svojim dolgoletnim fantom odpotuje v Singapur, kjer izve, da je njen partner potomec izjemno bogate dinastije in eden od najbolj zaželenih samcev v državi. Film je požel pohvale kritikov in postal najuspešnejša ameriška romantična komedija v več kot desetih letih. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Krčenje (Downsizing, 2017)

Pronicljiva družbena satira Alexandra Payna ponudi nadvse domiselno rešitev za prenaseljenost: namesto da bi zmanjšali svoje apetite, se pomanjšajmo kar sami. Obljuba o boljši prihodnosti je premamila tudi Paula (Damon) in njegovo ženo Audrey (Kristen Wiig). • V nedeljo, 6. 1., ob 22.05 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jamski človek (Early Man, 2018)

Ustvarjalec animiranih uspešnic Kokoške na begu, Wallace in Gromit ter Bacek Jon predstavlja prazgodovinsko pustolovsko komedijo, ki gledalce popelje na neverjetno popotovanje v vznemirljiv nov svet in jim predstavi nepozabno pleme edinstvenih in zabavnih likov. • V nedeljo, 6. 1., ob 18.05 na CineStar TV Premiere 1. │ Tudi v videoteki DKino.

Obupana (Aus dem nichts, 2017)

Pretresljiva in napeta psihološka drama Fatiha Akina (Z glavo ob zid) o ženski (Diane Kruger), ki se po umoru moža in sina maščuje odgovornim za bombni napad. Zlati globus za najboljši tujejezični film in nagrada za najboljšo igralko v Cannesu. • V soboto, 29. 12., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKIno.

Deadpool 2 (2018)

Ryan Reynolds se vrača v spektakularnem in hvaljenem nadaljevanju Marvelove uspešnice o nevsakdanjem antijunaku s hudomušnim in pikrim smislom za humor, nasproti pa mu tokrat stoji supervojak v podobi Josha Brolina. • Film je voljo v videoteki DKino.

Še več lanskih filmov v videoteki DKino! V nadaljevanju vam po abecednem vrstnem redu predstavljamo še 30 celovečercev, ki izpolnjujejo omenjena kriterija in si jih lahko ogledate v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije. Med njimi boste našli hollywoodske uspešnice, spregledane bisere in filme, ki so navduševali obiskovalce art-kino mreže, za podrobnejše opise posameznega filma pa kliknite na njegov naslov.

Alfa (Alpha, 2018)

Epska prazgodovinska pustolovščina o neverjetnem prijateljstvu med mladeničem in osamljenim volkom raziskuje izvor odnosa, ki je za vedno spremenil človeštvo.

Brez ljubezni (Neljubov/Loveless, 2017)

Ruski cineast Andrej Zvjagincev (Leviatan) svojo nepopustljivo kritiko razčlovečenja in moralnega razkroja ruske družbe tokrat alegorično prenese v polje intimnih vezi in družinske drame.

Duša zabave (Life of the Party, 2018)

Vedno zabavna Melissa McCarthy v komediji o materi v srednjih letih, ki se po razhodu z možem znova vpiše na fakulteto z namenom, da bi končno diplomirala.

Edino morje ve (The Mercy, 2018)

Colin Firth in Rachel Weisz v resnični zgodbi o Donaldu Crowhurstu, čigar poskus, da bi z jadrnico preplul svet, se konča z eno največjih skrivnosti v zgodovini.

Fantomska nit (Phantom Thread, 2017)

Daniel Day-Lewis in Paul Thomas Anderson sta se podala v svet visoke mode in naslikala razkošen portret umetnika in žensk, okoli katerih se vrti njegov svet.

Grace Jones (Grace Jones: Bloodlight and Bami, 2017)

Po dveh dokumentarcih s Slavojem Žižkom vas Sophie Fiennes vabi na ekscentrično popotovanje s še eno ikono popularne kulture in nam pokaže Grace Jones, kakršne še nismo videli.

Gringo (2018)

Življenje vljudnega uslužbenca farmacevtskega podjetja se zaradi incidenta v Mehiki življenje nenadoma spremeni v pravi pekel.

Hotel Artemis (2018)

Distopičen akcijski triler o ženski, znani pod vzdevkom Sestra (Jodie Foster), ki v razdejanem Los Angelesu prihodnosti vodi skrivno bolnišnico za kriminalce.

Hotel Transilvanija 3: Vsi na morje! (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, 2018)

V tretjem delu priljubljene animirane franšize se Drakulova družina odpravi na luksuzno križarjenje. V videoteki DKino si lahko ogledate obe različici filma – sinhronizirano in podnaslovljeno.

Igralec št. 1 (Ready Player One, 2018)

Vizualno razburljiva akcijska ZF-pustolovščina Stevena Spielberga o junaškem mladeniču, ki tekmuje v navidezni resničnosti digitalnih iger, imenovani OASIS.

Izgubljena med valovi (Adrift, 2018)

Resnična zgodba o sveže zaljubljenem paru (Shailene Woodley in Sam Claflin), ki ga je na jadranju čez Tihi ocean zajel najmočnejši zabeleženi orkan v zgodovini.

Jurski svet: Padlo kraljestvo (Jurassic World: Fallen Kingdom, 2018)

Glavna junaka Jurskega sveta Owen (Chris Pratt) in Claire (Bryce Dallas Howard) odkrijeta srhljivo zaroto, ki bi lahko naš planet spremenila v resničen prazgodovinski svet.

Lady Bird (2017)

Samostojni režijski prvenec igralke Grete Gerwig prinaša očarljivo oseben pogled na odraščanje in turbulenten odnos med materjo in najstniško hčerko. Pet nominacij za oskarja.

Megalodon (The Meg, 2018)

Jason Statham v akcijskem ZF-spektaklu o skupini znanstvenikov, ki na reševalni misiji na dnu Tihega oceana naletijo na največjega morskega plenilca vseh časov, domnevno izumrlega megalodona.

Nadgradnja (Upgrade, 2018)

Pri kritikih in gledalcih odlično sprejet akcijski ZF-triler o paralizirani in ovdoveli žrtvi krutega ropa, ki po vsaditvi čipa umetne inteligence dobi priložnost, da se maščuje zločincem.

Ne puščaj sledi (Leave No Trace, 2018)

Osem let po prebojnem filmu Na sledi očetu se nam režiserka Debra Granik predstavlja s predelavo romana Petra Rocka o vojnem veteranu in očetu, ki s hčerko živi daleč od sodobne civilizacije.

Ne z mojo hčerko (Blockers, 2018)

Seksualna komedijo o treh starših, ki želijo svojim najstniškim hčeram preprečiti, da bi na večer maturantskega plesa izgubile nedolžnost.

Nebotičnik (Skyscraper, 2018)

Ko najvišji nebotičnik na svetu napadejo teroristi, se mora strokovnjak za varnost (Dwayne Johnson) vtihotapiti v gorečo stavbo in rešiti svojo družino.

Oceanovih 8 (Ocean's Eight, 2018)

V nadaljevanju trilogije Stevena Soderbergha vas bo zabavala bleščeča igralska zasedba na čelu s Sandro Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway in Rihanno.

Ognjeni obroč: Vstaja (Pacific Rim: Uprising, 2018)

Vojna med nezemeljskimi pošastmi za množično uničenje in superroboti, ki jih upravljajo piloti, je bila le uvod v napad na človeštvo, ki smo mu priča v nadaljevanju uspešnice iz leta 2013.

Potnik (The Commuter, 2018)

Liamom Neesonom igra nekdanjega policista, ki se na rutinski vožnji z vlakom po pogovoru z neznanko zaplete v nevarno kriminalno zaroto.

Pravičnik 2 (The Equalizer 2, 2018)

Denzel Washington in režiser filma Dan za trening predstavljata težko pričakovano nadaljevanje akcijskega trilerja iz leta 2014 o borcu za pravico in zaščitniku šibkejših.

Rampage: Veliko razdejanje (Rampage: Big Meets Bigger, 2018)

Dwayne Johnson v akcijski pustolovščini o primatologu, ki rešuje mesto pred skupino mutiranih in podivjanih živali, na čelu katere je njegov nekdanji gorilji prijatelj.

Srečen konec (Happy End, 2017)

Dvakratni prejemnik zlate palme Michael Haneke se vrača z mračno farso o slepoti in brezbrižnosti srednjega razreda. Nominacija za zlato palmo in za dve nagradi evropske filmske akademije.

Thelma (2017)

V hvaljeni misteriozni grozljivki Joachima Trierja prva (lezbična) ljubezen v osamljenem dekletu iz globoko verne družine prebudi skrivnostne nadnaravne sposobnosti.

Tully (2018)

Hvaljena komična drama ustvarjalcev filma Juno z izjemno Charlize Theron v vlogi izmučene matere treh otrok, ki ji brat za pomoč pri novorojenčku najame mlado in presenečenj polno varuško.

Vohun, ki me je nategnil (The Spy Who Dumped Me, 2018)

Mila Kunis in Kate McKinnon v akcijski komediji o prijateljicah, ki se zapleteta v mednarodno zaroto, potem ko ena od njiju odkrije, da je njen bivši fant v resnici vohun.

Whitney Houston (Whitney: Can I Be Me, 2017)

Intimen, neuraden glasbeni portret legendarne Whitney Houston v režiji enega najbolj samosvojih dokumentaristov Nicka Broomfielda.

Z ljubeznijo, Simon (Love, Simon/2017)

Prva najstniška romanca o gejevskem protagonistu, ki jo je produciral kateri od večjih hollywoodskih studiev, je požela navdušene pohvale tako kritikov kot gledalcev.

Žarek v srcu (Un beau soleil intérieur, 2017)

Čuten, duhovit in pretanjen film francoske režiserke Claire Denis nas popelje skozi prizore iz življenja ženske (Juliette Binoche), ki neutrudno išče ljubezen …

Napovednik filma Misija: Nemogoče – Izpad:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE TV SLO 2 2 │ 12 (HD) DA