Alfa (Alpha)

Alpha © 2018 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

V zadnjo ledeno dobo umeščena epska prazgodovinska pustolovščina o neverjetnem prijateljstvu med mladeničem (Kodi Smit-McPhee) in osamljenim volkom raziskuje izvor odnosa, ki je za vedno spremenil človeštvo.

ZDA │ 2018 │ 92 min. │ Epska družinska pustolovščina R: Albert Hughes│ I: Kodi Smit-McPhee, Marcin Kowalczyk, Jens Hultén Ocena IMDb: 6,7/10 │ Rotten Tomatoes: 79 % │ Uporabniki Googla: 91 %

Ko se mladenič Kenja med svojim prvim lovom z najbolj elitno skupino lovcev hudo poškoduje, ga drugi pripadniki plemena pustijo za seboj, obsojenega na smrt. Če želi preživeti, se bo moral sam znajti v izjemno sovražnem divjem okolju.

Potem ko po spletu okoliščin reši poškodovanega volka, ki ga je trop zapustil, se med njima stke neločljivo prijateljstvo in zavezništvo, po zaslugi medsebojnega zaupanja pa bosta morda kos številnim nevarnostim in se bosta vrnila domov še pred nastopom smrtonosne zime.

"Staromoden film, ustvarjen z sodobno prefinjenostjo." Owen Gleiberman, Variety

"Težko nismo navdušeni nad večino tega, kar se pojavi na zaslonu." Oliver Jones, Observer

"Alfa je vselej velikodušen do svojega soimenjaka in se resno trudi biti film o prijateljstvu ter spoštovati učinek, ki ga bo imelo to domišljeno srečanje na zgodovino obeh vrst." John DeFore, Hollywood Reporter

Napovednik filma Alfa: Zanimivosti: Volkovi v filmu so mešanica resničnih volkov, hibridov med psi in volkovi – gre za posebno pasmo psov, poimenovano češkoslovaški volčjak, ki izvira iz 50. let prejšnjega stoletja in izhaja iz parjenja nemških ovčarjev in karpatskih volkov – in posebnih učinkov.



Primitiven jezik, ki ga govorijo v Alfi, so izumili posebej za ta film.

Film je prispel v kinematografe z enoletno zamudo.

To je prvi samostojen celovečerec Alberta Hughesa .

Prejšnjih pet – Menace II Society (1993), Dead Presidents (1995), American Pimp (1999), Iz pekla (2001) in Knjigo odrešitve (2010) je režiral skupaj s svojim bratom Allenom Hughesom , pod njih pa sta se podpisala kot brata Hughes.

Vsi njegovi drugi filmi imajo cenzorsko oznako R, v spremstvu odraslega skrbnika pa so si jih lahko ogledali mlajši od 17 let.

