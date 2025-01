"Medvedek Paddington v džungli"

Foto: Con Film

V tretjem filmu o Paddingtonu se priljubljeni medvedek z družino Brown, ki ga je posvojila, poda na še bolj divjo, zabavnejšo in toplejšo pustolovščino. Po meglenem Londonu in mestnih vragolijah se bo Paddington – ravno ko se je že navadil na življenje v mestu – tokrat znašel v divjini, ki naj bi bila pravzaprav njegovo naravno okolje.

Poleg njega se bosta tudi mama in oče Brown ponovno spopadla s svojimi strahovi, tokrat nekoliko drugačnimi, in si poskusila dokazati, da lahko premagata še eno pustolovščino v svojem na videz preprostem življenju. Tu sta še njuna otroka Judy in Jonathan, zdaj že najstnika, ki se bosta še težje kot Paddington prilagodila na prehod iz sodobnega mestnega okolja v divjino. Družbo pa jim bo delala tudi gospa Bird, ki bo skušala ugotoviti, kaj pravzaprav ogroža naše junake, medtem ko bodo v temni perujski džungli iskali Paddingtonovo izginulo teto Lucy.

Ko Paddington izve, da je njegova teta Lucy izginila iz doma za upokojene medvede v perujski džungli, se z družino Brown odpravi na dolgo pot in nevarno pustolovščino skozi pragozd, kjer se bodo morali spopasti s težkimi ugankami, z zagonetnimi raziskovalci in z zelo dolgo zakopano skrivnostjo legendarnega El Dorada.

V nasprotju s prvim in drugim filmom je pri tretjem delu sodelovala nova režijsko-scenaristična ekipa. Režiser Dougal Wilson je požel pohvale kritikov zaradi uspešnega prevzema vajeti od Paula Kinga, režiserja predhodnih filmskih priredb, novi scenaristi – Mark Burton, James Lamont in Jon Foster – pa so se izkazali z vnosom nove svežine, izvirnosti in zabavne spremembe okolja, ki zgodbi dodaja še več pustolovskega duha in razburjenja.

V glavnih vlogah nas bodo navdušili Hugh Bonneville kot Henry Brown, Madeleine Harris in Samuel Joslin kot Judy in Jonathan ter Jim Broadbent kot Samuel Gruber in Julie Walters kot gospa Bird, Emily Mortimer pa je zamenjala Sally Hawkins v vlogi Mary Brown. Tu je seveda tudi Ben Whishaw, ki je v izvirniku dal glas medvedku Paddingtonu, igralski zasedbi pa se tokrat pridružita še legendarni Antonio Banderas kot veliki pustolovec in mornar Hunter Cabote ter slavna Olivia Colman kot častna mati, ki morda skriva ključ o izginotju tete Lucy.

Film bo na ogled samo v sinhronizirani različici, v kateri priljubljenemu medvedku, kot naročeno, glas posoja Mirko Medved. Poleg njega so tu še:

Aleksander Golja kot očka Henry, Tina Ogrin kot mama Mary, Primož Ekart kot Hunter Cabote, Zoja Trbovc Mihajlović kot Gina Cabote, Damjana Novak Golavšek kot častna mati, Maja Končar kot gospa Bird, Nadja Jarc kot teta Lucy, Urša Kavčić kot Judy in Rok Mlinar kot Jonathan.

Napoveduje se že četrti del, ki so ga prav tako navdihnili romani o Paddingtonu Michaela Bonda, ter spin-off serija o medvedku. Do takrat pa hitro v kino s svojimi najmlajšimi, saj bo "Medvedek Paddington v džungli" kmalu v naših dvoranah in se že veseli novih oboževalcev.



Naročnik oglasnega sporočila je CON FILM, D. O. O.