Pravičnik 2 (The Equalizer 2)

The Equalizer 2 © 2018 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

The Equalizer 2 © 2018 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Dvakratni oskarjevec Denzel Washington in režiser filma Dan za trening predstavljata težko pričakovano nadaljevanje akcijskega trilerja iz leta 2014 o borcu za pravico in zaščitniku šibkejših. Kako se bo pravičnik odzval, ko nepridipravi ubijejo nekoga, ki mu je blizu?

ZDA │ 2018 │ 116 min. │ Akcijski kriminalni triler R: Antoine Fuqua│ I: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo Ocena IMDb: 6,8/10 │ Rotten Tomatoes: 51 % │ Uporabniki Googla: 92 % V videoteki DKino si lahko ogledate tudi film Pravičnik iz leta 2014!

V prvem delu smo spoznali Roberta McCalla, nekdanjega pripadnika posebnih enot in vdovca, ki je uprizoril lastno smrt, da bi živel v miru, nazadnje pa se je posvetil tistemu, kar najbolj obvlada - boju za pravico in reševanju tistih, ki potrebujejo pomoč.

Tokrat ga čaka osebna naloga. Ko v organizirani zaroti ugrabijo in ubijejo njegovo prijateljico in nekdanjo vodjo, se pravičnik sklene maščevati. Na pohodu se pomeri z izkušenimi morilci, ki so podobno izurjeni kot on. Toda Robert McCall ne pozna strahu.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"Film je učinkovit tam, kjer se to potrebno zdi, in če bodo posneli Pravičnika 3, v vrsti za ogled me boste našli vi." Kenneth Turan, Los Angeles Times

"Užitek je gledati Washingtona na zaslonu. Dvakratni oskarjevec je sposoben izkoristiti svoj presežek moralne pravičnosti tudi, kadar mu scenarij spodnese tla pod nogami." Oliver Jones, Observer

Napovednik filma Pravičnik 2: Zanimivosti: Filmska serija Pravičnik temelji na priljubljeni istoimenski TV-seriji iz druge polovice osemdesetih let prejšnjega stoletja z Edwardom Woodwardom v vlogi Roberta McCalla.

v vlogi Roberta McCalla. Čeprav je Denzel Washington pred tem odigral že 55 različnih filmskih in televizijskih vlog, je to prvo nadaljevanje v igralčevi karieri.

Antoina Fuque .

pred tem odigral že 55 različnih filmskih in televizijskih vlog, je to prvo nadaljevanje v igralčevi karieri. . Pravičnik 2 je že četrti skupni celovečerec Denzla Washingtona in Antoina Fuque po filmih Dan za trening (2001), Pravičnik (2014) in Sedem veličastnih (2016).

Washington je za vlogo skorumpiranega detektiva v filmu Dan za trening prejel oskarja za najboljšega igralca. Prvega oskarja je prejel leta 1990 za stransko vlogo v filmu Bitka za slavo.

V nadaljevanju sta se poleg Washingtona vrnila še dva člana igralske zasedbe izvirnika - Bill Pullman in Melissa Leo .

in . Ko so julija 2018 režiserja Fuquo vprašali o možnostih za snemanje Pravičnika 3, je ta izrazil zanimanje za režijo novega nadaljevanja.

V videoteki DKino si oglejte tudi: