Igralec priznal: Na snemanju mi je največ preglavic povzročalo to

Režiser napetih akcij Antoine Fuqua predstavlja nepozabno priredbo kultnega vesterna o skupini plačancev, ki jih mesto najame v boju proti tiranskemu industrialcu. V nadaljevanju si lahko preberete o sočnih podrobnostih s snemanja filma, povodih za njegov nastanek in izzivih, s katerimi se je srečal eden od glavnih igralcev.

Režiser napetih akcij Antoine Fuqua predstavlja nepozabno priredbo kultnega vesterna o skupini plačancev, ki jih mesto najame v boju proti tiranskemu industrialcu. Neomajnemu lovcu na glave Samu (Denzel Washington) delajo družbo ljubitelj eksplozij in kockanja Josh (Chris Pratt), nezgrešljivi ostrostrelec Goodnight (Ethan Hawke), nergavi lovec Jack (Vincent D’Onofrio), hladnokrvni morilec Billy (Lee Byung-hun), mehiški izobčenec Vasquez (Manuel Garcia Rulfo) in divji indijanski bojevnik Red (Martin Sensmeier). Težka naloga se izkaže za skoraj nemogočo, ko se jim po robu postavi vojska dobro oboroženih nasilnežev, toda neustrašna sedmerica se na svoj čudaški način loti brezkompromisnega odstranjevanja sovražnikov.

Sedem veličastnih. Foto: IMDb Na vprašanje, zakaj se je režiser odločil, da posname novo različico filma Sedem veličastnih, je Antoine Fuqua v šali odgovoril: "Res sem si želel videti, kako bo Denzel Washington jezdil konja." V resnici pa se je za to odločil iz veliko pomembnejših razlogov. Občinstvo je želel seznaniti z zastarelim žanrom, ki ga je navdušil že v otroštvu, ko je z babico gledal film Sedem samurajev iz leta 1954, ta je bil tudi podlaga za scenarij. Obenem pa je želel vanj vnesti tudi večjo raznolikost.

"Svet je bil namreč takrat drugačen. V igralski zasedbi tako ni bilo niti enega temnopoltega, niti ni v njej nastopala ženska," je povedal režiser. Ob tem pa je poskušal ohraniti izvirne elemente zgodbe, vseeno pa je svojo različico opisal kot bolj ostro, saj odraža kompleksnost nove dobe. "Tovrstne spremembe so bile nujne, saj bi bilo sicer povsem nesmiselno, da bi se sploh lotil snemanja nove različice," je še povedal.

Denzel Washington in Chris Pratt. Foto: IMDb Četudi je film nastal po navdihu starejše različice, pa si te za pripravo na vlogo glavni igralec Denzel Washington ni ogledal. "Ne, da tega nisem hotel, samo vedel nisem, čemu bi to koristilo. Mislim, da mi je prav to omogočilo, da sem delo opravil tako, kakor sem sam mislil, da bo najbolje, ne pa, da bi to poskušal storiti tako, kakor je že nekdo pred mano," je pojasnil.

Igralec je nato dejal, da so sicer z igralsko zasedbo in režiserjem v sklopu priprav vsak petek zvečer gledali filme, ki so delovali kot navdih. Četudi pa je film Sedem veličastnih na koncu vseeno videti precej drugačen od izvirnika, je drugi glavni igralec Chris Pratt pojasnil, zakaj je naslov še vedno smiseln:

"Na svetu verjetno obstaja nekaj sto tisoč, če ne milijon filmov. Sčasoma ti zato začne primanjkovati imen. Če navedem banalen primer … V primeru, da dobim sina in ga poimenujem Chad, ali to pomeni, da gre za predelavo otroka nekoga drugega? Vseeno pa izbrani naslov filma zagotovo doseže vzhičenje množice. Naš film je nedvomno precej bolj divji od izvirnika. V njem sicer sodeluje sedem glavnih akterjev, saj smo uporabili elemente izvirne zgodbe, ki pa so prekleto veličastni. Vseeno gre za drugačen film."

Prva ključna razlika je bila že omenjena. Režiser je namreč v igralsko zasedbo namenoma vključil raznoliko igralsko zasedbo, pri čemer je bil poudarek predvsem na različnih rasah. "Sam sicer nisem želel še bolj poudariti tega perečega vprašanja družbe. Bolj sem želel prisiliti gledalca k razmišljanju. Ko Denzel vstopi v sobo, se dogajanje ustavi. Ko vanjo vstopi Clint Eastwood, prav tako. Ali je to zaradi tega, ker znata izjemno spretno ravnati z orožjem, ali je to zaradi barve Denzlove kože? To odločitev bomo prepustili gledalcem," je poudaril.

Antoine Fuqua in Chris Pratt. Foto: IMDb Četudi je režiser Antoine Fuqua že sodeloval z nekaterimi igralci, pa je priznal, da so ga na snemanju tega akcijskega filma izjemno presenetili. "Pogosto sem samo sedel na lesenem zaboju in jih opazoval ter od navdušenja povsem pozabil zaklicati, da je snemanja prizora konec. Ta projekt je bil zame res opomnik, zakaj imam tako rad svoj poklic," je iskreno dejal.

Tudi preostali glavni igralci so delili to navdušenje nad filmom. Chris Pratt, ki v filmu igra ljubitelja eksplozij in kockanja, je priznal: "Ta vloga se precej razlikuje od mojih običajnih, ki so bile veliko bolj nedolžne. Tokrat se mi je zdelo, da igram lik, ki sicer zelo obžaluje svoje grehe. Za njim so težke življenjske preizkušnje, ki so ga prepričale o tem, da ni vreden dobrega. Ko pa enkrat misliš, da si slab človek, si dovoliš delati slabe stvari. Predstaviti to ozadje in razloge za njegovo vedenje je bilo tako zame zelo zahtevno, saj gre za zelo pristno uprizoritev značaja kriminalcev iz resničnega življenja."

Kaj pa je Chrisa Pratta prepričalo, da se je kljub težki nalogi odločil, da bo sodeloval pri tem filmskem projektu? "Ne samo, da sem imel priložnost sodelovati z izjemnim režiserjem in izjemno igralsko zasedbo ter obenem nastopiti v vlogi tako natančno izoblikovanega lika … Najbolj so me prepričali kostumi. Med njihovim pomerjanjem sem se namreč najbolj zabaval, obenem pa je bilo to tudi bistveno za pravo percepcijo igrane vloge. Obleka naredi človeka in s tem, ko sem izbiral kose oblačil, sem tudi sam nekaj pripomogel k njegovi percepciji pri gledalcih za zasloni."

Akcijsko uspešnico Sedem veličastnih (The Magnificent Seven)

