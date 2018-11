Brez ljubezni (Neljubov/Loveless)

Ruski cineast Andrej Zvjagincev ( Leviatan ) svojo nepopustljivo kritiko razčlovečenja in moralnega razkroja ruske družbe tokrat alegorično prenese v polje intimnih vezi in družinske drame. Nagrada žirije v Cannesu ter nominaciji za zlati globus in oskarja za najboljši tujejezični film!

Rusija, Francija, Nemčija, Belgija │ 2017 │ 122 min. │ Drama R: Andrej Zvjagincev│ I: Marjana Spivak, Aleksej Rozin, Matvej Novikov Ocena IMDb: 7,7/10│ Rotten Tomatoes: 94 % │ Uporabniki Googla: 80 %

Ženja in Boris prestajata težko ločitev, polno zamer, frustracij, obtožb in očitkov. Oba sta že našla nova življenjska partnerja in komaj čakata, da se znebita drug drugega ter obrneta nov list.

Nikogar od njiju ne moti, da se bosta morala ločiti od svojega dvanajstletnega sina Aljoše. A ko je deček priča še enemu od neskončnih burnih prepirov med starši, na lepem izgine.

"Brez ljubezni Andreja Zvjaginceva je neprizanesljiva, skrivnostna in strahotna zgodba o duhovnem polomu: drama, odeta v navidezno formo proceduralnega trilerja, prežeta s hipnotično intenziteto in neznosno negotovostjo, ki ji ju uspe ohraniti do samega konca." Peter Bradshaw, The Guardian

"Ruski režiser Andrej Zvjagincev s pretresljivo in prefinjeno večplastno dramo Brez ljubezni znova dokazuje svoj izjemen talent za ustvarjanje do popolnosti izgrajenih dramatskih mikrokozmosov, ki ilustrirajo globoko zakoreninjene patologije ruske družbe." Leslie Felperin, The Hollywood Reporter

Napovednik filma Brez ljubezni: Zanimivosti: Zgodbo filma sta navdahnila ruska neprofitna organizacija Liza Alert, posvečena iskanju in reševanju pogrešanih oseb, in želja režiserja Andreja Zvjaginceva , da bi posnel rusko priredbo slovite Bergmanove miniserije Prizori iz zakonskega življenja (1973), za katero pa Zvjagincevu ni uspelo pridobiti pravic.

Zvjagincev je film posnel brez finančne podpore ruske države, saj je tamkajšnje ministrstvo za kulturo izrazilo glasno neodobravanje nad njegovim prejšnjim filmom Leviatan (2014), s katerim je režiser opozoril na korupcijo v Rusiji.



Mu je pa uspeh odmevnega Leviatana omogočil, da je z lahkoto pridobil sredstva v tujini. Brez ljubezni je tako koprodukcija Rusije, Francije, Belgije in Nemčije.

Avdicije za vlogo Aljoše se je udeležilo 250 otrok, v končni izbor pa se jih je uvrstilo šest. Ti so morali odigrati prizor, v katerem deček joče med prepirom staršev.



Matvej Novikov je bil izbran za vlogo Aljoše, drugi najboljši kandidat Artiom Žigulin pa je v filmu odigral Kuznjecova.

Čeprav je bila Marjana Spivak vseskozi glavna kandidatka za vlogo Ženje, je vlogo prejela šele po štirimesečnem iskanju primerne igralke.

