Nebotičnik (Skyscraper)

Ko najvišji nebotičnik na svetu napadejo teroristi, se mora strokovnjak za varnost (Dwayne Johnson) vtihotapiti v gorečo stavbo in rešiti svojo družino, ki je ujeta le nekaj nadstropij nad razplamtelim ognjem.

ZDA │ 2018 │ 97 min. │ Akcijski pustolovski triler R: Rawson Marshall Thurber│ I: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han Ocena IMDb: 5,9/10│ Rotten Tomatoes: 47 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Nekdanji vodja specialne enote za reševanje talcev pri FBI in vojni veteran Will Sawyer po amputaciji noge ocenjuje varnost nebotičnikov, s svojo družino pa živi v najvišji in domnevno najvarnejši stavbi na svetu – nebotičniku Biser v Hongkongu.

Čeprav Will opozarja na pomanjkljivosti stavbe, nadrejeni zagotavljajo, da je ta brezhibna, dokler je ne napadejo teroristi. Nebotičnik zajame požar, teroristi pa odgovornost zanj prevalijo na Sawyerja. Ta mora odkriti prave krivce, si oprati ime in rešiti svojo družino.

"Film je odlična in čudaška zabava, ker ga takšnega naredi njegov glavni zvezdnik; on je nežna duša v trdem akcijskem telesu." Joe Morgenstern, Wall Street Journal

"Poleg Johnsonove mišičaste postave in njegovih junaških prstov je glavna odlika filma ustvarjalno zasnovan naslovni predmet – zelo visoka stavba." Oliver Jones, Observer

Napovednik filma Nebotičnik: Zanimivosti: Ustvarjalci so se med snovanjem scenarija posvetovali z arhitektom Adrianom Smithom .

Ta je dizajniral trenutno najvišjo stavbo na svetu, nebotičnik Burdž Kalifa v Dubaju, in Kraljevi stolp v Savdski Arabiji, ki bo, če bo šlo vse po načrtih, presegel Burdž Kalifo in postal prva stavba, ki bo dosegla kilometer višine.

Če bi želel Dwayne Johnson res skočiti z žerjava na nebotičnik, bi moral platformo zapustiti pri hitrosti 45,7 kilometra na uro.

Usaina Bolta znaša 44,72 kilometra na uro.

Čeprav se zgodba dogaja v Hongkongu, so tam posneli le nekatere prizore, večino drugih pa v kanadskem Vancouvru in različnih studiih.

Dwayne Johnson je na snemanje filma povabil desetletnega junaka Jacoba O'Connorja . Deček je svojega dvoletnega brata rešil iz bazena in ga začel oživljati, to pa se je naučil iz filma Prelomnica svetega Andreja (2015), v katerem Johnson po uničujočem potresu rešuje preživele.

. Deček je svojega dvoletnega brata rešil iz bazena in ga začel oživljati, to pa se je naučil iz filma Prelomnica svetega Andreja (2015), v katerem Johnson po uničujočem potresu rešuje preživele. Dwayne Johnson in režiser Rawson Marshall Thurber (Dodgeball, Mi smo Millerjevi) sta pred tem sodelovala že pri akcijski komediji Obveščevalna (2016), Nebotičnik pa je prvi film tega režiserja, ki ni komedija.

