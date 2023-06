Legendarni igralec je s to potezo raznežil oboževalce #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški igralec Dwayne Johnson, bolj znan kot The Rock, je s sledilci na Instagramu delil fotografijo z najmlajšo hčerko Tiano, ki je pred kratkim praznovala šesti rojstni dan, in jih raznežil s šaljivim napisom.

Pod fotografijo, ki jo je delil, je zapisal: "Pošastni poljub za Tianino prvo princeskino zabavo z vsemi prijatelji. Veliko malih čarobnih princesk je teklo po hiši in se zabavalo in nobena se ni bala očka. Samo mamice. Zabaven dan za malčke."

S svojimi otroki večkrat zganja vragolije

V komentarjih so se odzvali številni oboževalci, ki so bili navdušeni nad njegovim ravnanjem z najmlajšo hčerko. Eden izmed njegovih sledilcev je zapisal: "Si odličen očka in vzornik." Drugi je dodal: "Čudovito je, kako lepo skrbiš za svojo hčer."

Johnson sicer velja za enega najbolj trdoživih igralcev vseh časov, saj nastopa predvsem v akcijskih filmih. Na vsake toliko časa pa pokaže tudi svojo nežno plat, s katero hitro razneži oboževalce. S svojimi otroki večkrat zganja vragolije, ki jih deli tudi s sledilci na družbenih omrežjih. Marca letos je na primer objavil fotografije in posnetek svoje najmlajše hčerke Tiane, ki je slavnega očeta naličila "deset minut pred sestankom prek spleta".

Dwayne Johnson ima poleg šestletne Tiane še dve hčerki. Z bivšo ženo Dany Garcia ima 21-letno hčer Simone, z zdajšnjo ženo Lauren Hashian pa poleg Tiane še sedemletno Jasmine. Z Garcio je bil poročen med letoma 1997 in 2007, s Hashianovo pa se je poročil leta 2019, po 13 letih zveze.

Dwayne Johnson z ženo Lauren, s katero sta se poročila leta 2019. Foto: Guliverimage

