Mrtvi kot (Blindspotting)

ZDA │ 2018 │ 90 min. │ Komična drama R: Carlos López Estrada │ I: Daveed Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar Ocena IMDb: 7,4/10 │ Rotten Tomatoes: 93 % │ Uporabniki Googla: 92 %

Collin mora prestati še 72 ur pogojne kazni in dobil bo priložnost za nov začetek, dneve pa preživlja s svojim najboljšim prijateljem iz otroštva in sodelavcem v selitvenem podjetju, težavnim Milesom.

Ko pa je Collin priča policijskemu streljanju, se njuno prijateljstvo znajde na hudi preizkušnji. Mu bo med spopadanjem s predsodki v soseski, kjer sta oba odraščala, uspelo ohraniti trezno glavo?

"Brezsramno občudujem cilje tega filma in menim, da bi si ga moralo ogledati najširše možno občinstvo." Glenn Kenny, New York Times

"Mrtvi kot se bo zapisal kot ena od dobrih stvari, ki so se zgodile leta 2018. To je resno delo strasti, intuicije in umetniške inteligence." Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

Scenarij sta napisala že sredi prejšnjega desetletja, z njim pa sta želela zagovarjati njuno domače mesto Oakland, saj sta menila, da je bilo to v filmih pogosto napačno predstavljeno.



Po dolgih zamudah je dvojec vendarle uskladil svoja urnika in prejel zeleno luč za snemanje filma, kamere pa so se prižgale junija 2017.

in , glavna igralca in scenarista Mrtvega kota, sta tudi v resničnem življenju najboljša prijatelja iz otroštva. Scenarij sta napisala že sredi prejšnjega desetletja, z njim pa sta želela zagovarjati njuno domače mesto Oakland, saj sta menila, da je bilo to v filmih pogosto napačno predstavljeno. Po dolgih zamudah je dvojec vendarle uskladil svoja urnika in prejel zeleno luč za snemanje filma, kamere pa so se prižgale junija 2017. Film je požel pohvale kritikov, Daveed Diggs pa je bil na podelitvi 34. nagrad independent spirit – te podeljujejo za dosežke na področju neodvisnega filma – nominiran za nagrado za najboljšega glavnega igralca.

Majica z napisom "Ubij hipsterja in reši sosesko", ki jo v filmu prejme Miles, se nanaša na skladbo raperja Georgea Watskyja . Ta ima v filmu gostujočo vlogo uslužbenca v restavraciji s hitro prehrano.

. Ta ima v filmu gostujočo vlogo uslužbenca v restavraciji s hitro prehrano. John Waters, kontroverzni režiser kultnih filmov Rožnati flamingi (1972) in Lak za lase (1988), je Mrtvi kot označil za enega od desetih njemu najljubših filmov leta 2018.

