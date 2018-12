Nadgradnja (Upgrade)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upgrade © 2018 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Pri kritikih in gledalcih odlično sprejet akcijski ZF-triler s primesmi grozljivke o paralizirani in ovdoveli žrtvi krutega ropa, ki po vsaditvi čipa umetne inteligence dobi priložnost, da se maščuje zločincem.

Avstralija │ 2018 │ 95 min. │ Akcijski ZF-triler R: Leigh Whannell│ I: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson Ocena IMDb: 7,6/10 │ Rotten Tomatoes: 87 % │ Uporabniki Googla: 95 %

V bližnji prihodnosti tehnologija obvladuje skoraj vse vidike naših življenj. Mehanik in samooklicani tehnofob Grey Trace se ji poskuša zoperstavljati, dokler njegovega sveta ne obrne na glavo krut rop, v katerem njegova žena izgubi življenje, sam pa ostane paraliziran.

Takrat do njega pristopi milijarder in izumitelj ter mu ponudi tehnološko napredno zdravilo – čip umetne inteligence, poimenovane STEM, ki bo izboljšala njegovo telo in mu omogočila maščevanje.

"Nadgradnja je zelo zabavna in dostavi vse, kar obljublja. V še enem poletju računalniško ustvarjenih visokoproračunskih uspešnic je to ročno izdelana eksplozija razvedrila." Rafer Guzman, Newsday

"Nadgradnja ponuja nepozabne razločne boje, prepričljiv in zbombardiran retro-apokaliptičen videz in skrivnost, ki se na začetku zdi očitna, nato pa se kar naprej izkrivlja." Alan Scherstuhl, Village Voice

Napovednik filma Nadgradnja: Zanimivosti: V nekem prizoru je na steni naslikana lutka iz grozljivke Žaga (2004). Režiser Nadgradnje Leigh Whannell je soavtor zgodbe in scenarist prvega dela franšize Žaga.

je soavtor zgodbe in scenarist prvega dela franšize Žaga. Logana Marshalla-Greena skrili mobilni telefon, tega pa povezali s kamero.

skrili mobilni telefon, tega pa povezali s kamero. Prvotni naslov filma je bil enak imenu umetne inteligence – STAM.

Številni so Nadgradnjo primerjali s še enim filmom iz leta 2018, visokoproračunskim in slabše sprejetim Venomom. Delno zaradi zgodbe, delno pa zato, ker je Logan Marshall-Green izjemno podoben glavnemu zvezdniku Venoma Tomu Hardyju.

Leigh Whannell je sicer dejal, da med pisanjem scenarija ni poznal stripa, na katerem omenjeni film temelji.

