Grace Jones (Grace Jones: Bloodlight and Bami)

Velika Britanija, Irska │ 2017 │ 115 min. │ Glasbeni dokumentarec R: Sophie Fiennes│ I: Grace Jones, Jean-Paul Goude, Sly Dunbar, Ivor Guest Ocena IMDb: 6,1/10 │ Rotten Tomatoes: 87 % │ Uporabniki Googla: 87 %

Ekstravagantna odrska umetnica, androgena glam-pop diva, divja hedonistka, nepredvidljiva medijska osebnost – Grace Jones je vse to. Tokrat pa jo spoznamo tudi kot ljubimko, hčerko, mamo, babico in poslovno žensko.

Pridružimo se ji na družinskem obisku na Jamajki, v studiu in v zakulisju koncertov po vsem svetu. Režiserka nam namesto tradicionalne glasbene biografije ponudi portret, ki je prav tako eleganten, samosvoj in nekonvencionalen kot njegova protagonistka.

"To je čista esenca Grace Jones. Film jo pokaže takšno, kakršna je: lepa in močna, občutljiva in divja. Njena elokventna besedila in odkriti pogovori z bližnjimi razkrivajo človeka, ki z vso silo ljubi življenje (in svoje delo)." Tom Duggins, CineVue

"V filmu ne boste našli arhivskega gradiva, govorečih glav ali jasne časovne linije. Ta kljubovalno odseva eksperimentalni vrtinec umetničinega življenja – njeno sposobnost, da deluje relevantno še desetletja po tistem, ko je začela svojo kariero." Dave Calhoun, Time Out

Napovednik filma Grace Jones: Zanimivosti: Angleški naslov filma je Grace Jones: Bloodlight and Bami. Beseda bloodlight v jamajškem Patoisu pomeni rdečo luč, ki se prižge med snemanjem v studiu, bami pa je vrsta kruha.

Sophie Fiennes je ta dokumentarec snemala več let.

je ta dokumentarec snemala več let. Sophie Fiennes in Grace Jones sta se spoznali na projekciji režiserkinega filma Hoover Street Revival (2001), dokumentarca o cerkvi pevkinega starejšega brata Noela Jonesa v Los Angelesu. Portret avtorice: Sophie Fiennes (letnik 1967), sestra igralcev Ralpha in Josepha Fiennesa, je več let sodelovala pri snemanju filmov režiserja Petra Greenawaya, leta 1998 pa začela samostojno filmsko kariero. Njeni dokumentarci pogosto nastajajo v tesnem sodelovanju s portretiranci. Delala je z Larsom von Trierjem (Lars from 1-10), britanskim plesalcem in koreografom Michaelom Clarkom (The Late Michael Clark), Slavojem Žižkom (Perverznežev filmski vodnik, Perverznežev vodnik po ideologiji), belgijskim koreografom in režiserjem Alainom Platelom (VSPRS Show and Tell) in nemškim umetnikom Anselmom Kieferjem (Over Your Cities Grass Will Grow).

