Tukaj si lahko ogledate najboljše filme leta 2021

V silvestrskih TV-priporočilih vam predstavljamo 21 najbolje ocenjenih celovečercev, ki so v pandemičnem letu 2021 doživeli širšo kinematografsko distribucijo in si jih lahko v teh dneh že ogledate na televiziji Telekoma Slovenije.

Filme smo razvrstili glede na oceno, ki so jo ti prejeli na spletnem zbiralniku filmskih kritik Rotten Tomatoes. Vse naslove je pozitivno ocenilo najmanj 70 odstotkov filmskih kritikov, mi pa vam jih predstavljamo v obratnem vrstnem redu – od najslabše ocenjenih do tistih, ki so kritike najbolj navdušili in poenotili.

Svetniki iz Newarka (The Many Saints of Newark, 2021) – 71 %

Predzgodba TV-serije Sopranovi in je umeščena v šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Za kuliso uporablja nemire iz leta 1967 in takratne napetosti med italijansko-ameriško in afriško-ameriško skupnostjo. Film sledi najstniškim letom Tonyja Soprana sredi nasilne tolpe, v katero je vpletena njegova družina. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Stillwater (2021) – 74 %

Oskarjevec Tom McCarthy (V žarišču) predstavlja napeto kriminalno dramo o očetu (Matt Damon), ki poskuša iz francoskega zapora rešiti svojo odtujeno hčerko (Abigail Breslin). Ta je bila obsojena zaradi umora, sama pa trdi, da je nedolžna. Film je navdahnil razvpiti primer Amande Knox. • V videoteki DKino.

Dnevnik iz Guantanama (The Mauritanian, 2021) – 75 %

Dramski triler oskarjevca Kevina Macdonalda (Zadnji škotski kralj) pripoveduje resnično zgodbo o Mavretancu, ki je bil brez obtožbe in sojenja kar 14 let zaprt v zloglasnem ameriškem vojaškem taborišču Guantanamo. Jodie Foster je za stransko vlogo njegove odvetnice prejela zlati globus, za to nagrado pa je bil nominiran tudi glavni igralec Tahar Rahim. • V petek, 31. 12., ob 22.20 na CineStar TV Premiere 2.** │ Tudi v videoteki DKino.

Godzila proti Kongu (Godzilla vs. Kong, 2021) – 75 %

Najnovejše spektakularno poglavje v filmski seriji MonsterVerse po 59 letih znova združi dve ikonski filmski pošasti, strašljivo Godzilo in mogočnega Konga, od izida njunega epskega boja pa je odvisna usoda vsega človeštva. • V ponedeljek, 3. 1., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Zloben (Malignant, 2021) – 76 %

Režiser srhljivih uspešnic Žaga, Zakleti in Priklicano zlo James Wan predstavlja grozljivko o ženski, ki začne doživljati vizije pretresljivih umorov, nato pa spozna, da se ti dogajajo v resničnem življenju. • V videoteki DKino.

Mar mi je zate (I Care a Lot, 2020) – 79 %

Temačen komični triler o prevarantki, ki dela kot zakonita skrbnica in izčrpava prihranke ranljivih starejših ljudi, dokler ne spozna enakovredne nasprotnice. Odlična Rosamund Pike je bila za vlogo pretkane skrbnice nagrajena z zlatim globusom za najboljšo igralko v komediji ali muzikalu. • V nedeljo, 2. 1., ob 20. uri na CineStar TV Premiere 1.**

Zakon geta (Shorta/Enforcement, 2020) – 83 %

Razburljiv danski akcijski kriminalni triler o dveh policistih, ki se morata boriti za svoji življenji v getu, kjer zaradi novice o smrti mladeniča v policijskem priporu izbruhnejo nasilni nemiri. • V soboto, 1. 1., ob 0.35 na CineStar TV Premiere 2.**

Ni čas za smrt (No Time to Die, 2021) – 83 %

Daniel Craig je petič in zadnjič stopil v čevlje Jamesa Bonda, v spektakularnem 25. filmu v franšizi pa se najboljši agent njenega veličanstva spopade s skrivnostnim zlikovcem, oboroženim s potencialno uničujočo novo tehnologijo. • V videoteki DKino.

Prijatelji (Our Friend, 2019) – 85 %

Navdihujoča in srce parajoča resnična zgodba o družini, ki se spopada z materino diagnozo neozdravljivega raka jajčnikov in najde oporo v najboljšemu prijatelju zakonskega para. Glavne vloge v ganljivem filmu so odigrali Jason Segel, Dakota Johnson in oskarjevec Casey Affleck. • V videoteki DKino.

Vohunska igra (The Courier, 2020) – 85 %

Nominiranec za oskarja Benedict Cumberbatch v napetem trilerju o britanskem poslovnežu, ki je med hladno vojno obveščevalni službi MI6 pomagal pridobiti podatke o sovjetskem jedrskem programu in s tem končati kubansko raketno krizo. Film temelji na resničnih dogodkih. • V videoteki DKino.

Volkodlak med nami (Werewolves Within, 2021) – 86 %

Po istoimenski videoigri posneta komična grozljivka o skupini prebivalcev vermontskega mesteca, ki med snežnim viharjem obtičijo v krajevni krčmi, kjer jih ustrahuje krvoločen volkodlak. Najbolj hvaljena celovečerna priredba katerekoli videoigre v zgodovini! • V videoteki DKino.

Zola (2020) – 88 %

Na seriji tvitov temelječa in pri kritikih pohvaljena temačno-komična kriminalna drama o striptizeti iz Detroita, ki se v želji po zaslužku s prijateljico odpravi na divje potovanje proti Floridi. • V videoteki DKino.

Skupaj skupaj (Together Together, 2021) – 90 %

Zvezdnik trilogije Prekrokana noč in humoristične TV-serije Pisarna Ed Helms v izjemno hvaljeni neodvisni komediji o moškem, ki z mlado samotarko sklene dogovor o nadomestnem materínstvu. • V nedeljo, 26. 12., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Odred odpisanih (The Suicide Squad, 2021) – 90 %

Režiser uspešnice Varuhi galaksije in njenega nadaljevanja predstavlja izjemno hvaljeno in ultranasilno akcijsko komično pustolovščino o skupini protijunakov, ki v zameno za skrajšanje zapornih kazni sodeluje v nevarni tajni misiji, od uspeha katere je odvisna usoda človeštva. • V videoteki DKino.

Ribica (Little Fish, 2020) – 91 %

Hvaljena romantična drama spremlja poskus mladih poročencev (Olivia Cooke in Jack O'Connell), da bi ohranila razmerje med epidemijo skrivnostnega virusa, ki povzroča izgubo spomina. • V soboto, 1. 1., ob 4.15 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Tiho mesto 2 (A Quiet Place Part II, 2020) – 91 %

Emily Blunt se pod režijsko taktirko svojega moža Johna Krasinskija vrača v hvaljenem nadaljevanju izjemno uspešne grozljivke o družini, ki je prisiljena živeti v tišini, da bi se skrila pred skrivnostnimi pošastmi z izostrenim sluhom, v tokratnem boju za preživetje pa ji pretijo še druge nevarnosti. • V nedeljo, 2. 1., ob 20. uri na HBO.* │ Kmalu tudi na HBO OD/GO.

V višave (In the Heights, 2021) – 94 %

Režiser uspešnice Noro bogati Azijci prinaša hvaljeno celovečerno priredbo nagrajenega broadwayskega muzikala Lin-Manuela Mirande o pretežno latinskoameriški soseski na zgornjem Manhattnu v New Yorku, kjer vsak član tesno povezane skupnosti sledi svojim sanjam o boljšem življenju. • V videoteki DKino.

Izgubljeni Leonardo (The Lost Leonardo, 2021) – 97 %

Kot triler napet dokumentarec raziskuje skrivnosti v povezavi z odkritjem, prodajo in vnovičnim izginotjem slike Salvator mundi (Odrešenik sveta), ki naj bi jo ustvaril Leonardo Da Vinci in so jo na javni dražbi prodali za rekordnih 396,4 milijona evrov. • V videoteki DKino.

Mitchllovi proti robotom (The Mitchells vs. the Machines, 2021) – 97 %

Zabavna in izjemno hvaljena animirana komična pustolovščina o disfunkcionalni družini, ki postane zadnje upanje za človeštvo, saj mora rešiti planet pred globalno vstajo robotov. • V videoteki DKino si lahko ogledate obe različici filma – sinhronizirano in podnaslovljeno.

Oče (The Father, 2020) – 98 %

Pretresljiva psihološka drama o upokojenem inženirju, ki se spopada z demenco. Vloga je izjemnemu Anthonyju Hopkinsu prinesla drugega oskarja za najboljšega glavnega igralca, ustvarjalci filma pa so domov odnesli še kipec za najboljši prirejeni scenarij. • V videoteki DKino.

Gost (Host, 2020) – 100 %

Domiselna in pri kritikih pohvaljena neodvisna britanska grozljivka o skupini prijateljev, ki se med pandemijo covid-19 družijo prek Zooma in med spletnim pogovorom po nesreči pritegnejo pozornost demonske sile. • V četrtek, 13. 1., ob 20.45 na CineStar TV Premiere 2.** │ Tudi v videoteki DKino.

Televizija Telekoma Slovenije vam želi srečno, zdravo, uspešno in filmskih užitkov polno leto 2022!

