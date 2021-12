To so najbolj mični božični filmi

Pred božičnim večerom smo na malih zaslonih poiskali 12 božičnih filmov za različne generacije in okuse, s katerimi si boste lahko popestrili praznični konec tedna.

Veseli prazniki (Happiest Season, 2020)

Zvezdniško obarvana in pri kritikih pohvaljena romantična komedija o dekletu, ki želi staršem razkriti svojo istospolno usmerjenost, ne da bi pri tem uničilo družinsko praznično vzdušje. Glavne vloge v filmu so odigrali Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Alison Brie, Aubrey Plaza in Dan Levy. • V ponedeljek, 27. 12., ob 18.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Družinske božične počitnice (National Lampoon's Christmas Vacation, 1989)

Božični prazniki so pred vrati in Griswoldovi se pripravljajo na praznovanje. Božično vzdušje v njihovi hiši pa ni prav nič veselo, saj prikupno družinico obiščejo tečni in nergavi sorodniki. Želje, da bi prazniki minili brez večjih zdrah, se kmalu sesujejo v prah. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Božič na rtu spominov (A Cape Cod Christmas, 2021)

Otroška pisateljica (Katie Leclerc) skupaj z bratom in sestro priredi še zadnjo božično večerjo, preden prodajo družinsko hišo. Tam se znova poveže s svojo simpatijo iz otroštva (Brent Bailey), ta pa ji pomaga najti način, kako ohraniti dom, ki ga tako ljubi. • V petek, 24. 12., ob 21.15 na TV SLO 1.*

Sam doma 2 (Home Alone 2: Lost in New York, 1992)

V nadaljevanju uspešnice iz leta 1992 se iznajdljivi fantič Kevin McCallister (Macaulay Culkin) izgubi v New Yorku, kjer ga znova zalezujeta falota iz izvirnika (Joe Pesci in Daniel Stern), med drugimi pa sreča tudi poznejšega (in zdaj že nekdanjega) predsednika ZDA Donalda Trumpa. • V soboto, 25. 12., ob 18. uri na FOX Movies.*

Božična žurka v pisarni (Office Christmas Party, 2016)

Komedija o uslužbencih podjetja, ki poskušajo preprečiti zaprtje svoje poslovalnice tako, da pripravijo najboljšo božično zabavo vseh časov. Zvezdniško igralsko zasedbo filma sestavljajo Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn, T.J. Miller, Kate McKinnon in Rob Corddry. • V nedeljo, 26. 12., ob 19.45 na Planet TV.*

Ne poljubi moškega v božičnem puloverju (Never Kiss a Man in a Christmas Sweater, 2020)

Mater samohranilko (Ashley Williams) čaka osamljeni božič, dokler se v njenem življenju ne pojavi nepričakovani hišni gost (Niall Matter). Med prazniki dvojica najde uteho v prijateljstvu, to pa se sčasoma razvije v čisto pravo ljubezensko romanco. • V četrtek, 23. 12., ob 12.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pravzaprav ljubezen (Love Actually, 2003)

Romantična komedija ustvarjalcev uspešnic Štiri poroke in pogreb in Notting Hill vas bo s pomočjo vrhunske igralske zasedbe (Hugh Grant, Emma Thompson, Alan Rickman, Bill Nighy, Billy Bob Thornton, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson, Martin Freeman, Rowan Atkinson, Claudia Schiffer) prepričala, da je ljubezen povsod okoli vas. • V soboto, 25. 12., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Škrat (Elf, 2003)

Zabavna komedija Jona Favreauja (Iron-Man, Knjiga o džungli) spremlja moškega (Will Ferrell), ki se je kot dojenček znašel v Božičkovi delavnici na severnem tečaju, kjer so ga vzgajali kot škrata. Ko ta odraste, se odpravi v New York poiskat svojo pravo družino. • V videoteki DKino.

Žur pred božičem (The Night Before, 2015)

Trije najboljši prijatelji iz otroštva (Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen in Anthony Mackie) so zadnjih deset božičnih predvečerov praznovali skupaj, zdaj pa se njihova tradicija počasi končuje. Da bi bilo njihovo zadnje srečanje še posebej nepozabno, sklenejo poiskati kultno zabavo iz urbane legende, ki velja za sveti gral vseh božičnih zabav. • V soboto, 25. 12., ob 1.10 na Kino.*

Pozabljeni božič (Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul/Forgotten Christmas, 2019)

Božična zimska pravljica, v kateri radovedna in neustavljiva deklica Eliza spoznava čarobnost davno pozabljenega božiča. Družinski film temelji na znani norveški božični zgodbi Alfa Prøysena in je primeren za otroke, stare šest let in več. • V nedeljo, 26. 12., ob 16.30 na TV SLO 2.*

Poredne mame 2: Božič (A Bad Moms Christmas, 2017)

V nadaljevanju komične uspešnice iz leta 2016 se izvirnim junakinjam (Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn) pridružijo njihove mame (Susan Sarandon, Cheryl Hines, Christine Baranski). Sprva svoje hčere spravijo v številne stresne položaje, nato pa z njimi vzpostavijo pristnejši odnos. • V petek, 24. 12., ob 19.45 na Planet TV.*

Haroldov in Kumarjev božič (A Very Harold & Kumar Christmas, 2011)

Šest let po svoji pustolovščini v Guantanamu sta se Kumar in Harold nekoliko odtujila. Ko zaradi skrivnostne pošiljke Kumar obišče Haroldov dom, po nesreči zažge njihovo družinsko božično jelko. Da bi popravila nastalo škodo, sta prijatelja primorana v božičnem kaosu najti novo, popolno božično drevo. Film – tega so v slovenskih kinematografih predvajali pod naslovom Zadeta modela 3 – ni primeren za otroke. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Veseli prazniki:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 TV SLO 1 HD 1 DA TV SLO 2 HD 2 DA Kino HD 219 DA FOX Movies HD 215 DA