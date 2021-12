Filmi velikega Stevena Spielberga

Indiana Jones in lov za izgubljenim zakladom (Raiders of the Lost Ark, 1981)

Prva iz serije uspešnic Stevena Spielberga o arheologu, profesorju in pustolovcu Indiani Jonesu, ki ga upodablja Harrison Ford. Zgodba se dogaja okoli leta 1935, Indy pa mora še pred nacisti odkriti skrinjo zaveze, v kateri naj bi bilo zapečatenih deset božjih zapovedi. • V ponedeljek, 20. 12., ob 21. uri na FOX.*

Indiana Jones in tempelj usode (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984)

Indiana Jones (Harrison Ford) združi moči z nadobudno pevko Wille (to je upodobila Spielbergova žena Kate Capshaw) in s svojim 12-letnim pomočnikom (Ke Huy Quan). Ko se skupaj podajo na iskanje mitoloških kamnov, ukradenih iz indijske vasice, naletijo na nevaren in neusmiljen kult oboževalcev boginje Kali. • V torek, 21. 12., ob 21. uri na FOX.*

Indiana Jones in zadnji križarski pohod (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989)

Indiana Jones išče čašo, iz katere naj bi Jezus pil med zadnjo večerjo in ki naj bi zagotavljala večno mladost. Med iskanjem bo moral Indy obračunati z zlobnimi nacisti in iz njihovih krempljev rešiti svojega očeta v podobi Seana Conneryja. • V sredo, 22. 12., ob 21. uri na FOX.*

Jurski park (Jurassic Park, 1993)

Uspešnica, ki jo je Spielberg posnel po romanu Michaela Crichtona, spremlja skupino obiskovalcev otoka, na katerem je premožen poslovnež s pomočjo genetskih znanstvenikov ustvaril park z davno izumrlimi dinozavri, toda narava kmalu pokaže zobe. • V ponedeljek, 13. 12., ob 12.45 na FOX.* │ Tudi v videoteki DKino.

Jurski park 2: Izgubljeni svet (The Lost World: Jurassic Park, 1997)

Nekaj kloniranih dinozavrov iz Jurskega parka je preživelo. Ti živijo svobodno na osamljenem pacifiškem otoku Sorna. Njihov stvaritelj John Hammond (Richard Attenborough) tja pošlje ekipo pod vodstvom dr. Iana Malcolma (Jeff Goldblum), na otok pa prispe tudi ekipa plačancev Hammondovega pohlepnega nečaka. • V nedeljo, 12. 12., ob 14.55 na FOX.* │ Tudi v videoteki DKino.

Ujemi me, če me moreš (Catch Me if You Can, 2002)

Prekaljeni agent FBI (Tom Hanks) neumorno lovi izmuzljivega Franka W. Abagnala mlajšega (Leonardo DiCaprio). Ta je ponaredil za več milijonov dolarjev čekov, medtem ko se je uradno izdajal za pilota, zdravnika, pravnika in še marsikoga. Spielberg je to biografsko komično dramo posnel po neverjetni, a resnični zgodbi. • V sredo, 15. 12., ob 13.30 in v soboto, 18. 12., ob 8. uri na FOX Movies.*

Terminal (The Terminal, 2004)

Viktor Navorski (Tom Hanks) pride iz majhne evropske državice v New York ravno v času, ko se v njegovi domovini zgodi vojaški prevrat. Ker je brez veljavnih dokumentov, se nastani na zapuščenem letališkem terminalu in vsak dan znova poskuša urediti dokumente za legalen vstop v ZDA. Tam si poišče delo, se spoprijatelji z osebjem in se zaljubi v stevardeso v podobi Catherine Zeta-Jones. • V soboto, 11. 12., ob 20.10 na HRT 1.***

Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008)

Svet se je znova znašel robu prepada. Tokrat mu grozi jedrsko uničenje in Indy mora spet poskrbeti, da bo dragoceni predmet ostal na varnem pred tistimi, ki grozijo z uničenjem človeštva. V filmu igrajo še oskarjevka Cate Blanchett, Shia LaBeouf, John Hurt in Karen Allen. • V četrtek, 23. 12., ob 21. uri na FOX.*

Tintin in njegove pustolovščine: Samorogove skrivnosti (The Adventures of TinTin, 2011)

Potopljena ladja menda skriva velikansko bogastvo, a se je drži starodavno prekletstvo. Tintin in njegov zvesti pasji tovariš gresta na lov na zaklad okrog sveta. Animirana akcijska pustolovščina temelji na istoimenski seriji priljubljenih stripov, Spielberg pa je film posnel je s pomočjo tehnike zajetja gibov. • V videoteki DKino.

Most vohunov (Bridge of Spies, 2015)

Po resničnih dogodkih posnet vohunski triler o ameriškem odvetniku Jamesa Donovana (Tom Hanks), ki je v času hladne vojne zagovarjal sovjetskega vohuna Rudolfa Abela (Mark Rylance) in v Berlinu posredoval pri prvi izmenjavi vohunov med vzhodnim in zahodnim blokom. Oskar za najboljšega stranskega igralca (Rylance) in pet drugih nominacij, tudi za najboljši film leta. • V nedeljo, 26. 12., ob 13.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

VDV: Veliki dobrodušni velikan (The BFG, 2016)

Mojstrstvo dveh velikih pripovedovalcev zgodb Roalda Dahla in Stevena Spielberga se je združilo v filmski priredbi pisateljeve klasike o nenavadnem prijateljstvu med osamljenima dušama – pogumno majhno deklico in ljubeznivim velikanom. • V nedeljo, 26. 12., ob 17.05 na CineStar TV 1.**

Zamolčani dokumenti (The Post, 2017)

Film se osredotoča na objavo dokumentov iz Pentagona v Washington Postu, s pomočjo katerih so novinarji tega časopisa leta 1971 razkrili resnico o vietnamski vojni. Tom Hanks igra urednika Washington Posta Bena Bradleeja, Meryl Streep pa založnico tega časopisa Kay Graham. Nominaciji za oskarja za najboljši film leta in najboljšo glavno igralko. • V nedeljo, 26. 12., ob 21.20 na CineStar TV 1.**

Igralec št. 1 (Ready Player One, 2018)

Ko umre avtor virtualne resničnosti OASIS, velikansko premoženje zapusti prvemu človeku, ki bo našel velikonočno jajce, skrito nekje v navideznem svetu. Želja po slavi in pohlep sprožita tekmovanje, ki zajame ves svet. Vizualno osupljiva ZF-pustolovščina temelji na istoimenski knjižni uspešnici Ernesta Clina in je bila nominirana za oskarja za najboljše posebne učinke. • V nedeljo, 19. 12., ob 15.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Spielberg (2017)

Eden od najslavnejših režiserjev na svetu Steven Spielberg razgrne tančico svoje izjemne kariere za ekskluzivni dokumentarec programa HBO. Njegovo življenjsko zgodbo z lastnimi spomini dopolnijo tudi člani družine Spielberg ter njegovi prijatelji in kolegi, vse to pa Lacy nadgradi še s posnetki iz zakulisja snemanja njegovih številnih legendarnih filmov. • Na HBO OD/GO.

