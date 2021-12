Filmi, ki odpirajo oči

Desetega decembra obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Ker podobe povedo več kot tisoč besed, smo ob tej priložnosti na malih zaslonih poiskali igrane in dokumentarne filme, ki obravnavajo različne kršitve temeljnih človekovih pravic.

Mavretanec: Dnevnik iz Guantanama (The Mauritanian, 2021)

Film oskarjevca Kevina Macdonalda (Zadnji škotski kralj) pripoveduje resnično zgodbo o Mavretancu (Tahar Rahim), ki je bil brez obtožbe in sojenja kar 14 let zaprt v zloglasnem ameriškem vojaškem taborišču Guantanamo. Jodie Foster je za stransko vlogo njegove odvetnice prejela zlati globus. • V petek, 10. 12., ob 20.45 na CineStar TV Premiere 1.** │ Tudi v videoteki DKino.

Nisem vaš zamorec (I Am Not Your Negro, 2016)

Globoko oseben, ganljiv in poetičen, a kot britev oster filmski esej, ki prikaže ZDA skozi oči ikone gibanja za pravice temnopoltih, karizmatičnega in vizionarskega Jamesa Baldwina. Zmagovalec ljubljanskega Festivala dokumentarnega filma in nominiranec za oskarja za najboljši dokumentarec. • V petek, 3. 12., ob 23.20 na TV SLO 2.*

Izbrisan fant (Boy Erased, 2018)

Zvezdniška igralska zasedba na čelu z Lucasom Hedgesom, Nicole Kidman, Russllom Crowom in Joelom Edgertonom v Edgertonovi hvaljeni biografski drami o sinu baptističnega pridigarja, ki ga religiozno fundamentalistična starša prisilita, da se vključi v program spreobrnitve gejev. • V videoteki DKino.

Zbogom, Bafana (Goodbye Bafana, 2007)

Resnična zgodba o južnoafriškem rasistu (Joseph Fiennes), ki so mu oblasti naročile, da mora v strogo varovanem zaporu nadzorovati in vohuniti za vodilnim borcem za enakopravnost Nelsonom Mandelo (Dennis Haysbert), ta pa mu je nazadnje spremenil življenje. • V četrtek, 9. 12., ob 13. uri na CineStar TV 1.**

Življenje drugih (Das Leben der Anderen/The Lives of Others, 2006)

Vzhodna Nemčija pet let pred padcem Berlinskega zidu. Agent Stasija dobi navodilo, naj začne prisluškovati znanemu gledališkemu režiserju in njegovi spremljevalki, a počasi odkrije, da pravi vzrok za nadzorovanje tiči drugje. Prejemnik oskarja za najboljši tujejezični film. • V videoteki DKino.

Obtoženi v Hollywoodu (Guilty by Suspicion, 1991)

Hollywood v 50. letih prejšnjega stoletja. Fiktivni filmski režiser David Merrill (Robert De Niro) ne sme več delati zaradi domnevnega sodelovanja s komunistično partijo. Odloči se boriti za svoje pravice, pri tem pa se spopada s številnimi preizkušnjami. • V torek, 14. 12., ob 5.30 na TV 1000.*

Citizenfour (2014)

Z oskarjem nagrajeni dokumentarec Laure Poitras prikazuje, kako je Edward Snowden razkril množično in nezakonito poseganje v zasebnost ameriške Agencije za nacionalno varnost. • V videoteki DKino.

Mož, ki ga Putinu ni uspelo ubiti (The Man Putin Couldn't Kill, 2021)

Avgusta 2020 je na letalu, ki je bilo namenjeno v Moskvo, ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni začel kričati zaradi neznosnih bolečin. Letalo so takoj preusmerili v najbližje mesto in nezavestnega Navalnega odpeljali v bolnišnico. Dokumentarni film razgrne neverjetno zgodbo, ki je sledila. • V nedeljo, 5. 12., ob 22.15 na TV SLO 1.*

Duhovi Mississippija (Ghosts of Mississippi, 1996)

Leta 1963 je neznani storilec hladnokrvno ustrelil temnopoltega aktivista Medgerja Eversa iz Misisipija. Čeprav so vsi dokazi govorili o tem, da je umor zagrešil belopolti rasist, ga je porota, sestavljena iz belcev, na dveh sojenjih spoznala za nedolžnega. Za dva oskarja nominirana drama se osredotoča na tretje sojenje, ki ga je izsilila Eversova vdova Myrlie. • V petek, 17. 12., ob 0.25 na TV 1000.*

Slika, ki je ni (L'image manquante/The Missing Picture, 2013)

Režiser se s pomočjo miniaturnih glinenih figuric in drobcev arhivskih posnetkov vrača v čas svojega otroštva ter nam pričara nepozabno podobo nepredstavljivega – življenja in smrti v času Pol Potovega režima Rdečih Kmerov. Glavna nagrada v kanskem sklopu Posebni pogled in nominacija za oskarja za najboljši tujejezični film. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Mavretanec: Dnevnik iz Guantanama:

