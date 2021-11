Oglejte si filme, ki so krojili zgodovino Liffa

Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v začasni kategoriji Liffe, številni naslovi pa so na voljo tudi v spletni videoteki DKino na NEO. V videoteki DKino in spletni videoteki DKino na NEO si lahko ogledate tudi filme aktualnega 32. Liffa. Ti so zbrani v začasni kategoriji Liffe 2021, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino.

Švic (Pot/Sweat, 2020)

Film, ki prikazuje tri dni v življenju poljske fitnes trenerke in spletne vplivnice, je trezen, pronicljiv in nadvse aktualen portret osamljenosti v času družabnih omrežij. Hvaljena poljsko-švedska koprodukcija si je na 31. Liffu prislužila posebno omembo Art kino mreže Slovenije.

Fotograf (Photograph, 2019)

Nežna, nostalgična in humorja polna romanca o dveh osamljenih dušah – uličnemu fotografu in plahemu dekletu iz premožnejše družine –, ki se srečata na kaotičnih ulicah Mumbaja. Film Ritesha Batre (Okus po ljubezni) so premierno predvajali na festivalu Sundance.

Svetilnik (The Lighthouse, 2019)

Hipnotična in halucinantna psihološka srhljivka o dveh svetilničarjih (Robert Pattinson in Willem Dafoe), ki poskušata ohraniti razum na odročnem severnoatlantskem otoku. Film je prejel nagrado FIPRESCI v Cannesu in bil nominiran za oskarja za najboljšo fotografijo.

Greta (I Am Greta, 2020)

Hvaljen dokumentarec prikazuje eno leto v življenju mlade podnebne aktivistke Grete Thunberg in spremlja njen vzpon od prve samotne stavke pred švedskim parlamentom do globalne ikone.

Foter (Baštata/The Father, 2020)

Intimna družinska drama, ki nam skozi vrsto komičnih in absurdnih dogodkov pokaže, kako težko je negovati pristen odnos s tistimi, ki so nam blizu. Zmagovalni film 54. festivala v Karlovih Varih!

Trilogija 1001 noč (As Mil e Uma Noites/Arabian Nights, 2015) – Nemiren, Obupan, Začaran

Portugalski filmski ustvarjalec Miguel Gomes (Tabu) je z monumentalno trilogijo 1001 noč (Nemiren, Obupan, Začaran) po navdihu duha in strukture Šeherezadinih pripovedk stkal alegorično in aktualno politično tapiserijo sodobne Portugalske v primežu "politike zategovanja pasu".

Mladi Ahmed (Le Jeune Ahmed/Young Ahmed, 2019)

Brata Dardenne, znana po globoko človečnih, družbeno angažiranih dramah iz življenja delavskega razreda (Rosetta, Otrok, Fant s kolesom), se tokrat lotita zgodbe o vplivu verskega fanatizma na mladega človeka. Nagrada za najboljšo režijo v Cannesu in nominacija za zlato palmo.

Obtožujem (J'Accuse/An Officer and a Spy, 2019)

Oskarjevec Roman Polanski (Rosemaryjin otrok, Pianist) je po dobrem desetletju svoj pogled znova usmeril v preteklost in prikazal razplet enega od največjih političnih škandalov v francoski zgodovini. Prejemnik velike nagrade žirije v Benetkah!

Agnès o Vardi (Varda par Agnès/Varda by Agnès, 2019)

Zadnji film pionirke francoskega novega vala Agnès Varde je avtoportret, v katerem se legendarna filmska ustvarjalka – Martin Scorsese jo je opisal kot "eno od bogov filma" – spominja svojega dela.

Stari (Oldeuboi/Odboy, 2003)

Dae-suja je nekdo ugrabil in ga petnajst let zadrževal v ujetništvu v majhni sobi. Ko ga končno izpustijo na prostost, je trdno odločen ugotoviti, kdo in zakaj mu je to naredil, to pa ga pripelje do strašnega odkritja. Temačna južnokorejska mojstrovina je v Cannesu prejela veliko nagrado žirije.

Najbolj iskani človek (A Most Wanted Man, 2014)

Odlična predelava istoimenskega vohunskega romana Johna le Carréja prikaže vprašljive metode preganjanja teroristov. Zadnji film, ki ga je oskarjevec Philip Seymour Hoffman dokončal pred svojo smrtjo.

Usodna nesreča (Crash, 2004)

Vrhunska igralska zasedba (Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Brendan Fraser, Terrence Howard, Ryan Phillippe) v pretresljivi drami, ki nam ponudi provokativen pogled na zapletenost rasnih sporov v Ameriki. Prejemnik treh oskarjev, tudi za najboljši film!

Naše matere (Nuestras madres/Our Mothers, 2019)

Film o travmatičnem poglavju novejše gvatemalske zgodovine. Belgijski kandidat za mednarodnega oskarja je prejel nagrado za najboljši prvenec v sklopu Teden kritike festivala v Cannesu.

O neskončnosti (Om det oändliga/About Endlessness, 2019)

Švedski mojster Roy Andersson (Golob je sedel na veji in razmišljal o življenju) naniza neskončno, brezčasno zgodbo o absurdnosti in krhkosti našega obstoja. Film – hkrati oda in žalostinka – je refleksija o človeškem življenju v vsej njegovi lepoti in krutosti, veličastnosti in banalnosti. Nagrada za najboljšo režijo v Benetkah.

Macbeth (Macbeth, 2015)

Michael Fassbender in oskarjevka Marion Cotillard blestita v sodobni reinterpretaciji Shakespearjeve tragedije – silovite, surove in napete spirale nebrzdane sle po oblasti, ki jo hrani travma iz preteklosti. Film Justina Kurzela se je v Cannesu potegoval za zlato palmo.

Maščevanje (Revenge, 2017)

Izvrsten in brutalen akcijski triler o neizprosnem puščavskem boj na življenje in smrt, skozi katerega se ranjena lepotica na novo rodi kot simbol maščevanja za moško izkoriščanje.

Pokliči me po svojem imenu (Call Me by Your Name, 2017)

Luca Guadagnino (Nemirna obala) se s filmom, ki ga je posnel po istoimenskem romanu Andréja Acimana, vrača v opojno poletje v osrčju severne Italije s tenkočutno zgodbo o odraščanju in prvi ljubezni. Oskar za najboljši prirejen scenarij in tri nominacije za to nagrado, tudi za najboljši film leta in najboljšega igralca v glavni vlogi (Timothée Chalamet).

Najljubša (The Favourite, 2018)

Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman v sočno opolzki ter s črnim humorjem prežeti kostumski drami grškega ekscentrika Yorgosa Lanthimosa o spletkah na britanskem kraljevem dvoru. Oskar za najboljšo glavno igralko (Colman) in devet drugih nominacij za zlate kipce.

Oblika vode (The Shape of Water, 2017)

Domišljijska romanca mehiškega mojstra Guillerma del Tora o ljubezni med nemo čistilko (Sally Hawkins) in podvodnim bitjem, ki ga ameriška vlada zadržuje v tajnem laboratoriju. Film je prejel beneškega zlatega leva in štiri oskarje, med njimi tudi kipec za najboljši film leta in najboljšo režijo.

Končni obračun (Free Fire, 2016)

Retro komična "streljačina" v produkciji Martina Scorseseja, s katero se je prvi mož sodobnega britanskega žanrskega filma Ben Wheatley (Spisek za odstrel, Turista) poklonil bogati tradiciji akcijskih in kriminalnih filmov iz 70. let prejšnjega stoletja.

Nesrečniki (Les Misérables, 2019)

Kriminalna drama, navdihnjena z nemiri, ki so leta 2005 pretresali Francijo, ponuja razburljiv vpogled v besni brbotajoči kotel pariškega predmestja Montfermeil. Film je prejel nagrado žirije v Cannesu in bil nominiran za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec.

Mleko (Mjölk/The County, 2019)

Islandski režiser zmagovalnega filma 26. Liffa Grímur Hákonarson (Ovna) se je na festival vrnil z navdihujočo zgodbo o pogumni ovdoveli kmetovalki, ki se postavi po robu izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Za vsako ceno (Hell or High Water, 2016)

Chris Pine, Ben Foster in Jeff Bridges v odlični kriminalni drami o teksaških bratih, ki se lotita ropanja bančnih podružnic, da bi družini vrnila ukradeno prihodnost. Štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta.

Mustang (2015)

Navdihujoča zgodba o petih odraščajočih sestrah in njihovem uporu zoper patriarhalne družbene norme, ki vladajo na podeželju sodobne Turčije. Nominaciji za oskarja in zlati globus za najboljši tujejezični film.

Tovor (Teret/The Load, 2018)

Svojevrsten film ceste srbskega režiserja in scenarista Ognjena Glavonića konča dvajsetletni molk o enem od najgrozovitejših zločinov srbske vojske na Kosovu ter prikaže moralno in družbeno breme vojne, ki ga je neka generacija tiho odložila na ramena svojih otrok. Film si je na Liffu prislužil posebno omembo žirije.

Bojevnica (Kona fer i strid/Woman at War, 2018)

Islandski režiser Benedikt Erlingsson se je po ekscentričnem prvencu Zgodbe o konjih in ljudeh vrnil z navdihujočo komično dramo o ženski, ki v skrbi za ohranitev neokrnjene islandske narave drzno bije bitko proti industriji aluminija. Zmagovalni film 29. Liffa!

Žarek v srcu (Un beau soleil intérieur/Let the Sunshine In, 2017)

Čuten, duhovit in pretanjen film francoske režiserke Claire Denis, navdahnjen s knjigo Fragmenti ljubezenskega diskurza Rolanda Barthesa, nas popelje skozi prizore iz življenja ženske (oskarjevka Juliette Binoche), ki neutrudno išče pravo ljubezen.

V Ciambri (A Ciambra, 2017)

Kriminalna drama, postavljena na italijanski jug in posneta s člani romske družine, pripoveduje avtentično zgodbo o fantu, za katerega zgodnji vstop v svet odraslih ni samo stvar preživetja. Film je produciral veliki Martin Scorsese.

Ko ljubezni ni več (L’Economie du couple/After Love, 2016)

Režiser filma Najini otroci Joachim Lafosse nam ob primeru francoskega para (Bérénice Bejo, Cédric Kahn) prikaže logiko današnjih romantičnih zvez, v katerih materialni razlogi prevladajo nad vsemi drugimi.

Rdeča želva (La Tortue rouge/The Red Turtle, 2016)

Presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi povezanosti z naravo ter globokih vezeh družine in ljubezni. Nominacija za oskarja za najboljši animirani celovečerec in posebna omemba žirije v canskem sklopu Posebni pogled.

Ovna (Hrútar/Rams, 2015)

Komična drama islandskega režiserja Grímurja Hákonarsona spremlja odtujena brata, ki združita moči, da bi rešila tisto najpomembnejše. Zmagovalni film canske sekcije Posebni pogled in 26. Liffa.

Savlov sin (Saul fia/Son of Saul, 2015)

Dosleden oris vsakdana v nacističnem koncentracijskem taborišču, ki so ga številni označili za najboljši film leta 2015. Oskar za najboljši tujejezični film in velika nagrada žirije v Cannesu.

Pogled tišine (The Look of Silence, 2014)

Joshua Oppenheimer se po Teatru ubijanja znova vrnil na sled storilcem indonezijskega genocida, tokrat z vidika ene izmed žrtev. Prejemnik velike nagrade žirije na Beneškem filmskem festivalu.

Phoenix (2014)

Psihološka drama, postavljena med ruševine Berlina leta 1945, je zgodba o ženski, ki trmasto verjame, da lahko ljubezen preživi grozote vojne. Triler noir s pridihom Vrtoglavice je posnel Christian Petzold, eden največjih mojstrov t. i. berlinske šole.

V kleti (Im Keller/In the Basement, 2014)

Film o tem, kaj ljudje počnejo v svojih kleteh v prostem času. Film o človeških obsesijah, pleh glasbi in opernih arijah, o dragem pohištvu in cenenih moških vicih, o seksu in streljanju, fitnesu in fašizmu, bičih in lutkah … Po velikopotezni trilogiji Paradiž se je Ulrich Seidl vrnil k dokumentarnemu filmu s tragikomičnim filmskim esejem, ki se spusti globoko v mračno podzemlje avstrijske duše.

Jauja: Raj na zemlji (Jauja, 2014)

Zgodba o očetovem obupanem iskanju hčerke in metaforičnem iskanju obljubljene dežele nas odpelje v pokrajino onstran časa, kjer preteklost ne obstaja in prihodnost nima pomena. Glavni igralec Viggo Mortensen je poskrbel tudi za glasbeno podlago filma.

Golob je sedel na veji in razmišljal o življenju (A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence, 2014)

Roy Andersson (Pesmi iz drugega nadstropja) z različnimi liki posmehljivo dokazuje absurdnost človekovega obstoja v primežu zahodne civilizacije. Film je švedskemu mojstru tragikomedije, nadrealizma in absurda prinesel zlatega leva.

Višja sila (Force Majeure/Turist, 2014)

Družino na smučarskem oddihu v francoskih Alpah med kosilom v gorski koči prestraši snežni plaz in idila se v trenutku sprevrže v nočno moro. Film švedskega režiserja Rubena Östlunda z neprizanesljivim humorjem postavlja pod vprašaj vlogo moškega v sodobni družini. Senzacija festivala v Cannesu in dobitnik velike nagrade žirije v sklopu Posebni pogled.

Adžami (Ajami, 2009)

Za tujejezičnega oskarja nominirana kriminalna drama o večplastni družbi Bližnjega vzhoda, talilnega lonca različnih kultur ter napetosti med judi, muslimani in kristjani. Film je v Cannesu prejel posebno omembo žirije – zlato kamero.

Pesem morja (Song of the Sea, 2014)

Ganljiva animirana pripoved, v kateri se mojstrsko prepletajo zgodbe iz irske in škotske mitologije z zgodbo sodobne družine, ki se spopada z izgubo mame. Nominacija za oskarja za najboljši animiran celovečerec.

Aquarius (2016)

Čudovita Sônia Braga (Poljub ženske pajka) v zgodbi o močni ženski, ki zavrne sistem, zgrajen na ideji, da je novo vedno boljše. Priznani filmski reviji Cahiers du Cinéma in Sight & Sound sta Aquarius uvrstili na seznam najboljših filmov leta 2016.

Neruda (2016)

Duhovita, energična in nekoliko nadrealistična "antibiografija" s pridihom filma noir, v kateri je Pablo Larraín (Ne!, Klub, Jackie) zajel duh in osebnost velikega čilskega poeta in politika Pabla Nerude. Nominiranec za zlati globus in čilski kandidat za oskarja za najboljši tujejezični film.

Bučko (Ma vie de Courgette/My Life as a Zucchini, 2016)

V slovenščino sinhroniziran lutkovni animirani film o zaupanju, pripadnosti in iskanju družine. Nominiranec za oskarja in zlati globus ter nagrajenec evropske filmske akademije za najboljši animiran celovečerec.

Moj najboljši profil (Celle que vous croyez/Who You Think I Am, 2019)

Zgodba o ljubezni, hrepenenju in osamljenosti v dobi družabnih medijev z oskarjevko Juliette Binoche v vlogi ženske, ki je ujeta med fantazijo in resničnost.

Klub (El Club/The Club, 2015)

Neusmiljena obsodba dvoličnosti Katoliške cerkve s primesmi enigmatičnega psihološkega trilerja. Film čilskega režiserja Pabla Larraína (Jackie, Neruda) je na 65. festivalu v Berlinu prejel veliko nagrado žirije, nominiran pa je bil tudi za zlatega berlinskega medveda in zlati globus.

Najsrečnejši dan Ollija Mäkija (Hymyilevä mies/The Happiest Day in the Life of Olli Mäki, 2016)

Nežno melanholična biografska zgodba o mladem finskem boksarju, ki se je leta 1962 potegoval za naziv svetovnega prvaka. Finski kandidat za tujejezičnega oskarja in nagrada v canski sekciji Posebni pogled!

Gospodična Nemitežit (Jamais contente/Miss Impossible, 2016)

Najstniška komedija o 13-letnici z izdelanimi pogledi na svet, od katere vsi kar naprej nekaj pričakujejo. Francoskemu celovečercu so mladi iz različnih mest po Evropi podelili evropsko nagrado mladega filmskega občinstva 2016.

Nenavaden teden s Tesso (Mijn bijzonder rare week met Tess/My Extraordinary Summer with Tess, 2019)

Sam med počitnicami pride z družino na nizozemski otok, kjer spozna nenavadno in samosvojo vrstnico Tesso. Razburljive poletne počitnice Sama naučijo, da je bolje polno živeti kot se bati neznanega. Topla zgodba o odraščanju in prijateljstvu, ki so jo posneli po istoimenskem romanu Anne Woltz, si je na Berlinalu prislužila posebno omembo žirije.

Poletje s Sangaile (Sangailes vasara/The Summer of Sangaile, 2015)

Čutna in čuteča zgodba o poletni ljubezni dveh najstniških deklet, plašne in sramežljive sedemnajstletne Sangaile in njene drzne, svobodomiselne vrstnice Auste. Film je avtorici prinesel nagrado za najboljšo režijo na festivalu Sundance.

Zgodbe o konjih in ljudeh (Hross í Oss/Of Horses and Men, 2013)