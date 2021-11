Spremljajte Liffe 2021 iz udobja vašega domačega kavča

Predstavljamo vam filme 32. Liffa, ki bodo med festivalom – ta bo potekal od 10. do 21. novembra – na voljo naročnikom televizije Telekoma Slovenije. V videoteki DKino si boste v naslednjih dneh tako lahko ogledali kar 45 kakovostnih celovečercev, med njimi tudi zmagovalce Cannesa, Berlinala in Festivala slovenskega filma. Pa obilico filmskih užitkov!

Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5) in v spletni videoteki DKino na NEO, zbrani v začasni kategoriji Liffe 2021. V videoteki DKino in spletni videoteki DKino na NEO si lahko ogledate tudi filme iz preteklih izdaj festivala. Ti so zbrani v začasni kategoriji Liffe, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino. OPOMBA: Nekateri filmi 32. Liffa so se zaradi novih ukrepov za zajezitev širjenja virusa Covid-19 uvrstili na seznam videa na zahtevo šele tik pred zdajci in bodo v videoteki DKino na voljo z manjšim zamikom.

Ahedino koleno (Ha'berech/Ahed's Knee)

Izraelski režiser Nadav Lapid je izjemen uspeh svojega filma Sinonimi nasledil s še bolj neposrednim razmislekom o vlogi umetnikov v okupacijskih režimih. Film je na letošnjem Cannesu prejel nagrado žirije. (Sekcija Kralji in kraljice.)

Amparo

Presunljiva zgodba matere samohranilke, ki poskuša obvarovati svojega odraščajočega sina v svetu, kateremu vladajo moški, podkupljivost in nasilje. (Sekcija Panorama.)

Atlantida (Atlantide/Atlantis)

Utrip življenja mladostnikov, ki ob dirkanju s čolni, poslušanju glasbe in prvih ljubeznih na videz brezskrbno preživljajo dneve v Beneški laguni, skozi oči priznanega italijanskega video umetnika Yurija Ancaranija. (Sekcija Panorama.)

Atlas ptic (Atlas ptáku/Bird Atlas)

Priletnega lastnika tehnološkega podjetja med spopadanjem z zdravstvenimi težavami pretrese odkritje, da je nekdo v njegovem podjetju z dvojnimi fakturami prelival sredstva v tujino. Slovenski filmski ustvarjalec Olmo Omerzu v svojem četrtem celovečercu z nežno ironijo pokaže, da se moramo za ohranitev dostojanstva kdaj tudi osramotiti pred drugimi. (Sekcija Predpremiere.)

Azor

Osebni bankir iz Ženeve se v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja, ko je država še globoko v primežu diktature, odpravi v Argentino. Nenavaden triler, umeščen v svet osebnega bančništva, prikazuje prefinjen splet korupcije in kolonialističnih privilegijev. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Perspektive.)

Balon (Qi qiu/Balloon)

Zgodnja 80. leta prejšnjega stoletja. Sinova tibetanskega para najdeta kondoma svojih staršev in ju napihneta kot balona. Njuna navihana zamisel med vaščani sproži val ogorčenja, starša pa se znajdeta v zagati tudi iz povsem praktičnih razlogov – ostala sta brez kondomov. Komičen pogled na zagate kitajske politike enega otroka. (Sekcija Panorama.)

Bebia, moji edini želji (Bebia, a mon seul désir)

Ganljiva zgodba o 17-letni manekenki, se vrne v rodno Gruzijo, da bi se udeležila pogreba svoje babice, tam pa se je prisiljena soočiti z bolečimi spomini na svoje otroštvo. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Fokus: Gruzija.)

Benedetta

Film, navdihnjen z resničnim življenjem lezbične opatinje, je razburljiva pripoved o veri, oblasti in seksu v renesančni Italiji. Najnovejši celovečerec provokativnega Paula Verhoevna (Prvinski nagon, Ona) je v Cannesu požel stoječe ovacije, nasprotniki pa so ga označili za "bogokletnega" in "pornografskega". (Sekcija Predpremiere.)

Bergmanov otok (Bergman Island)

Metafilm o iskanju navdiha se odpravi po stopinjah velikega Ingmarja Bergmana in obenem kaže očitne avtobiografske elemente iz življenja režiserke Mie Hansen-Love. Film, v katerem igrajo Mia Wasikowska, Vicky Krieps in Tim Roth, so predajali na festivalih v Cannesu, Torontu in Melbournu. (Sekcija Predpremiere.)

Bertov dnevnik (Berts dagbok/Bert's Diary)

Bert je običajen trinajstletnik – obožuje superjunake, ne mara koriandra in rad sanjari, na primer o tem, da je najbolj kul sedmošolec na šoli. In še to – Bert piše dnevnik! Film je posnet po motivih uspešne knjižne serije Bertovih dnevnikov švedskih pisateljev Andersa Jacobssona in Sörena Olssona, primeren pa je za otroke, stare 10. let in več. (Sekcija Kinobalon).

Brighton, četrta ulica (Brighton 4th)

Upokojeni gruzijski rokoborec prečka ocean, da bi obiskal sina v Brooklynu, tam pa ugotovi, da je ta v hudih težavah. S črnim humorjem prežeta, a nežna pripoved o očetovski ljubezni je na festivalu Tribeca prejela nagrade za najboljši mednarodni igrani celovečerec, najboljšega igralca in najboljši scenarij. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Fokus: Gruzija.)

Cenzorka (Censor)

Psihološka grozljivka o filmski cenzorki, ki fikcijo vse bolj vpleta v svojo resničnost in inteligentno prešije brutalnost grozljivk iz osemdesetih let prejšnjega stoletja z ostrim družbenim komentarjem. (Sekcija Ekstravaganca.)

Dekle in pajek (Das Mädchen und die Spinne/The Girl and the Spider)

Pripoved o skritem poželenju in neizrečenih čustvih med dvema ženskama v tesnem objemu majhnega stanovanja. Na videz povsem banalna selitev odkrije skrito ljubosumje, zapeljevanje ter občutke zapuščenosti in izdaje. Film je na Berlinalu prejel nagrado za najboljšo režijo in nagrado FIPRESCI v sklopu Srečanja. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Panorama.)

Francoz (Francuz/A Frenchman)

Pohajkovanje po moskovskih ulicah v petdesetih letih prejšnjega stoletja skozi oči francoskega študenta, čigar obisk ima tudi prikrit političen namen. Tu namreč išče tudi svojega očeta, oficirja Tatiščeva, ki so ga aretirali v tridesetih letih, v času Stalinovih čistk. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Perspektive.)

Hiša spominov (Casa de Antiguidades/Memory House)

Lik potomca brazilskih staroselcev kanalizira sedanjost in preteklost ter realizem in spiritualnost v zlovešč simbolni in politični potop v brazilsko kolektivno nezavedno. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Panorama.)

Intregalde

Maria, Dan in Ilinca se odpravijo na humanitarni izlet v zakotne vasi, ko pa njihov avtomobil obtiči v blatu, je trojica primorana preživeti noč z naključnim sopotnikom. Osrednji predstavnik romunskega novega vala Radu Muntean se v svojem novem celovečercu sprašuje, kje so meje dobrodelnosti. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Kralji in kraljice.)

Inventura (Inventory)

Nekega dne, ko Boris po večerji bere v svoji sobi, nekdo strelja nanj skozi okno. Po mnenju policistov je šlo za golo naključje, a Boris se s tem ne more sprijazniti. Igrani prvenec slovenskega režiserja Darka Sinka je nenavadna tragikomedija o človeku, ki spozna, kako napačne predstave je imel o svojem življenju – predvsem o tem, koliko ljudi ga sovraži. (Sekcija Perspektive.)

Izgubljene iluzije (Illusions perdues/Lost Illusions)

Francosko podeželsko mestece v 19. stoletju. Neuveljavljen pesnik podnevi dela v tiskarni, ob večerih pa piše pesmi in ljubimka z aristokratinjo. Skupaj pobegneta v Pariz, toda dekle svojega ljubimca kmalu zapusti in mladenič začne spoznavati zakulisje velemesta. Razkošna priredba istoimenskega Balzacovega romana je pripoved o ljubezni, poželenju, bolestnih literarnih ambicijah ter moči medijev in denarja. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Predpremiere.)

Jezdeci pravice (Retfardighedens ryttere/Riders of Justice)

Ko žena nekdanjega vojaka (Mads Mikkelsen) umre v železniški nesreči, se ta vrne domov, da bi skrbel za odraščajočo hčerko, kmalu pa začne sumiti, da je bila njegova žena umorjena. S pomočjo čudaških kolegov sklene ugotoviti, kdo je zakrivil njeno smrt … Domiselna črna komedija s pridihom akcijskega trilerja in absurda, z izvirnim zapletom in nepričakovanim koncem. (Sekcija Predpremiere.)

Kaj vidimo, ko se ozremo v nebo? (Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?/What Do We See When We Look at the Sky?)

Ko se farmacevtka in nogometaš zaletita drug v drugega, se na prvi pogled zaljubita in dogovorita za zmenek, ne da bi se sploh predstavila. A usoda ima zanju drugačne načrte – čez noč ju doleti prekletstvo in zjutraj se zbudita kot popolnoma drugačni osebi. Topla, duhovita in ekscentrična pravljica je na Berlinalu prejela nagrado FIPRESCI. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Fokus: Gruzija.)

Kala Azar

Na obrobju neimenovanega mesta nekje na jugu Evrope mlad par začenja svoj delovni dan. Po hišah zbirata pokojne hišne ljubljenčke in jih vozita v živalski krematorij. Nato pa tudi sama v prometni nesreči povozita žival … Distopičen pogled vizualne umetnice Janis Rafe na različne oblike odnosa med ljudmi in živalmi je na rotterdamskem festivalu prejel nagrado za najboljši nizozemski film. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Perspektive.)

Kelti (Celts)

Štiriindvajset ur v družinskem stanovanju na robu Beograda, kjer osemletnica praznuje rojstni dan, njena družina in vsa srbska družba pa doživljata viharno obdobje nepovratnega razkola. Na kaotičen dan in nemirno noč, ki mu sledi, potret družine naslika mikrokozmos družbe v negotovih časih. Nagrada za najboljšo režijo na sarajevskem filmskem festivalu. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Panorama.)

Kje je Venera? (Në kërkim të Venerës/Looking for Venera)

Vpogled v odraščanje najstnice na kosovskem podeželju, kjer družina od dekleta pričakuje predvsem skrb za svoj ugled. Svobodomiselno dekle pa tradicionalno, hierarhično okolje utesnjuje in njena želja po svobodi je vse močnejša. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Perspektive.)

Labodji spev (Swan Song)

Pat Pitsenbarger (sijajni Udo Kier) je bil nekoč eden najboljših frizerjev v Ohiu, a zdaj so dnevi slave daleč za njim. Nekega dne pa ga doseže novica, da si je ena njegovih nekdanjih strank pred smrtjo zaželela, naj ji prav on posthumno uredi njeno zadnjo pričesko … Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Panorama.)

Mala mama (Petit maman)

Osemletna Nelly je izgubila ljubljeno babico in zdaj pomaga staršem pri čiščenju njene hiše. Nekega dne pa dekličina mati nenadoma odide. Prav takrat Nelly v gozdu sreča dekle istih let, ki gradi drevesno hišico natančno tam, kjer jo je njena mama. In ne le to, obema je ime Marion! (Sekcija Predpremiere.)

Moje življenje kot Lotta (Mein Lotta-Leben/My Life as Lotta)

Svojeglavi 11-letnici in najboljši prijateljici Lotta in Cheyenne s sošolcem ustanovita frajersko društvo Divji zajci. Vse bi bilo krasno, če ne bi bilo trapastih mlajših bratcev, z ajurvedo obsedene mame, mrkega očeta in domišljave sošolke z njenimi načičkanimi prijateljicami. Navihana priredba istoimenske knjižne zbirke o malih in velikih dramah v življenju Lotte Petermann je primerna za otroke, stare 7 let in več. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Kinobalon.)

Morena (Murina)

Zgodba o dekletu, ki se v navidezni idili s soncem obsijane jadranske obale spopada z mračnimi silami patriarhata. Film mlade hrvaške režiserke, pod katerega se je kot izvršni producent podpisal Martin Scorsese, je v Cannesu prejel nagrado zlata kamera za najboljši prvenec. (Sekcija Perspektive.)

Najbolj grozen človek na svetu (Verdens verste menneske/The Worst Person in the World)

Portret mladenke v dvanajstih poglavjih, s prologom in epilogom. Film Joachima Trierja (Oslo, 31. avgusta) je očarljiva, igriva in duhovita drama o ljubezni v našem času ter o tem, kako lahko imaš v življenju vse, a se še vedno počutiš kot največja zguba na svetu. Nagrada za najboljšo igralko v Cannesu. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Predpremiere.)

Nemirni (Les intranquilles/The Restless)

Drama o paru, ki raziskuje meje svojega razmerja, ko se ob soočanju z bipolarno motnjo na preizkušnji znajdejo ljubezen, medsebojno sprejemanje in seveda upanje. Film Joachima Lafossa (Najini otroci, Ko ljubezni ni več) so premierno prikazali v Cannesu. (Sekcija Predpremiere.)

Neskončni dve minuti (Droste no hate de bokura/Beyond the Infinite Two Minutes)

Za počit smešna in čudovito prismuknjena ZF-komedija, ki žanr znanstvene fantastike začrta na novo in nadvse izvirno, je lani obnorela Japonsko in letos osvaja svetovne festivale. Najboljše zdravilo za naše težke čase! (Sekcija Ekstravaganca.)

Nesrečni fuk ali Nori pornič (Babardeala cu bucluc sau porno balamuc/Bad Luck Banging or Loony Porn)

Satira o spolnih škandalih in dvoličnih moralnih standardih na ravni najboljših primerkov romunskega novega vala. Zmagovalni film letošnjega Berlinala! Film je zaradi nazornih prizorov spolnosti primeren samo za polnoletne. (Sekcija Predpremiere.)

O naključju in domišljiji (Guzen to sôzô/Wheel of Fortune and Fantasy)

Tri zgodbe o prav toliko zaljubljenih ženskah in seriji naključij, ki protagonistke vodijo v zapletena osebna razmerja. Velika nagrada žirije na letošnjem Berlinalu! (Sekcija Kralji in kraljice.)

Oblak v njeni sobi (Ta fang jian li de yun/The Cloud in Her Room)

Dvaindvajsetletna Muzi se odpravi domov v na praznovanje kitajskega novega leta. Tu se ponovno pogrezne v vloge hčerke, polsestre in partnerke, med melanholičnim pohajkovanjem po mestu, ki se zdi tako domače in hkrati tuje, pa išče svoj kotiček pod soncem. Zmagovalni film festivala v Rotterdamu. (Sekcija Perspektive.)

Pariz, 13. okrožje (Les Olympiades, Paris 13e/Paris, 13th District)

Črno-bela drama prejemnika zlate palme Jacquesa Audiarda (Prerok, Dheepan) preplete zgodbe štirih samskih milenijcev, parižanov različnih etničnih korenin, ki skozi svoje navidezno lahkotne, nezavezujoče odnose razkrivajo kompleksnost in prhkost sodobnih družbenih razmerij. (Sekcija Kralji in kraljice.)

Pobesneli bivol (Jallikattu)

Drzni indijski režiser Lijo Jose Pellisery ponuja eksplozivno zgodbo o pobeglem bivolu, ki v zakotni vasici povzroči vsesplošni kaos in blaznost ekstatičnega nasilja. Nedolžen lov na žival se namreč kmalu spremeni v krvavi obračun pod vodstvom domačinov, ki želijo zmešnjavo izrabiti za poravnavo starih računov … Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Panorama.)

Prasica, slabšalni izraz za žensko (Bitch, a Derogatory Term for a Woman)

Subverzivna komična drama o dekletu, ki se v določenem življenjskem obdobju zatakne in ne zna več naprej. Celovečerni prvenec Tijane Zinajić je na 24. Festivalu slovenskega filma prejel sedem vesen, med njimi tudi nagrado za najboljši celovečerec in vesno po izbiri občinstva. (Sekcija Predpremiere.)

Pravi moški (Ich bin dein Mensch/I'm Your Man)

Znanstvenica Alma privoli v sodelovanje pri nenavadnem eksperimentu. Tri tedne bo morala sobivati s humanoidnim robotom, ki naj bi se v tem času preobrazil v njenega idealnega partnerja. Le kaj bi lahko šlo narobe? Tragikomična zgodba raziskuje človekovo dojemanje ljubezni in hrepenenja ter se poglobi v vprašanje, kaj nas dela ljudi. (Sekcija Kralji in kraljice.)

Preko meje (Flukten over grensen/The Crossing)

Dih jemajoča, napeta pustolovščina, v kateri otroci na nevarni poti mimo vojaških nadzornih točk med pešačenjem po zimskih poljanah in gozdovih spoznajo, da jim pobeg lahko uspe le, če si med seboj zaupajo in si pomagajo. Letošnji prejemnik Evropske nagrade mladega občinstva za najboljši film je primeren za otroke, stare 10 let in več. (Sekcija Kinobalon.)

Sladka stvar (Sweet Thing)

Najstnica Billie in njen mlajši brat Nico bi morala z mamo preživeti brezskrbno poletje, a zaradi nasilnega obnašanja njenega ljubimca pobegneta in se odpravita na pot samooklicanih izobčencev in odpadnikov. V grenko-sladki zgodbi o odraščanju v težavnih okoliščinah, ki slavi odrešilno moč pustolovskega duha in otroške domišljije, je režiser glavne vloge zaupal svojima otrokoma in soprogi. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Kralji in kraljice.)

Služabniki (Služobnici/Servants)

Češkoslovaška leta 1980. Študenta teološkega semenišča se morata odločiti, ali bosta izbrala lažjo pot in sodelovala z režimom ali pa bosta vztrajala pri lastnih načelih in se sprijaznila, da ju bo tajna policija imela nenehno pod nadzorom. Univerzalna zgodba o dobrem in zlu oziroma o tem, kako pomembno je stati za svojimi načeli. Film bo v videoteko DKino prispel naknadno. (Sekcija Perspektive.)

Telesce (Piccolo corpo/Small Body)

Surova, na starodavno krščansko izročilo Furlanije - Julijske krajine oprta pravljica v koprodukciji Slovenije. V Cannesu prikazan režijski prvenec mlade italijanske režiserke Laura Samani raziskuje meje človeškega verovanja v čudeže. (Sekcija Perspektive.)

Titan (Titane)

Alexia je imela kot deklica hudo prometno nesrečo. Da bi ji rešili življenje, so ji kirurgi v glavo vstavili ploščico iz titana. Ko odraste, se preživlja kot plesalka v nočnem klubu, a njen vsakdan zaznamujejo neukrotljivi nasilni izpadi, hkrati pa se na njenem telesu začnejo dogajati spremembe, ki jih je vse težje spregledati. Brutalna telesna grozljivka, s katero je francoska režiserka Julia Ducournau (Surovo) navdušila filmski svet in presenetljivo osvojila zlato palmo v Cannesu. (Sekcija Ekstravaganca.)

Vse je bilo v redu (Tout s'est bien passé/Everything Went Fine)

Emmanuelin 85-letni oče André doživi kap, po kateri ostane paraliziran po desni strani telesa. Ko se v bolnišnici spopada z invalidnostjo, svojo hčerko prosi, naj mu pomaga končati življenje … Glavne vloge v filmu Francoisa Ozona so odigrali Sophie Marceau, Charlotte Rampling in André Dussollier. (Sekcija Predpremiere.)

Začetek (Dasatskisi/Beginning)

Portret ženskega prebujenja, podan v zadržanih, natančno komponiranih ter med eterično lepoto in klinično distanco ujetih prizorih. Nagrade za najboljši film, najboljšo režijo, najboljši scenarij in najboljšo igralko na festivalu San Sebastian in nagrada FIPRESCI v Torontu. (Sekcija Fokus: Gruzija.)