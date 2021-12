Veliko potovanje v animirane sanje

Na začetku veselega decembra in v tednu, ko poteka 18. mednarodni festival animiranega filma Animateka, smo na malih zaslonih poiskali 12 izvrstnih animiranih celovečercev, ob katerih bodo na svoj račun prišli tako otroci in mladostniki kot mladi po srcu.

Tačke na patrulji: Film (Paw Patrol: The Movie, 2021)

V prvi celovečerni priredbi izjemno priljubljene animirane TV-serije se ekipa pogumnih pasjih junakov pod vodstvom dečka Rikija poda v boj, da bi rešila prebivalce sosednjega mesta in preprečila zlobne načrte tamkajšnjega župana. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Naprej (Onward, 2020)

Animirana uspešnica studiev Disney in Pixar je umeščena v fantazijski svet, zgodba pa nam predstavi najstniška brata (glasova sta jima posodila Tom Holland in Chris Pratt), ki se podata na nenavadno dogodivščino, da bi odkrila, ali je še mogoče najti malo čarobnosti tam zunaj. • V soboto, 4. 12., ob 7.35 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mrtva nevesta (Corpse Bride, 2005)

Viktor je prisiljen spoznati svet mrtvih, ko se oženi s skrivnostno mrtvo nevesto, v svetu živih pa ga medtem čaka njegova zapuščena zemeljska ljubezen Victoria. Film Tima Burtona je bil nominiran za oskarja za najboljši animirani celovečerec, glavnim likom pa so glasove posodili Johnny Depp, Helena Bonham Carter in Emily Watson. • V soboto, 4. 12., ob 19.20 na TV 1000.*

Zapoj (Sing, 2016)

Ustvarjalci uspešnic Minioni in Jaz, baraba predstavljajo animirano glasbeno komedijo o pevskih talentih in iskanju zvezde, ki živi v vseh nas. Zgodba o koali, ki organizira največje pevsko tekmovanje vseh časov, je bila nominirana za zlati globus za najboljši animirani film in najboljšo izvirno filmsko pesem. • V videoteki DKino.

Razbijač Ralph (Wreck-It Ralph, 2012)

Ralph, lik zastarele videoigre, si želi biti priljubljen kot njegov tekmec, junak Srečko. Ko se pojavi nova strelska videoigra, se vtihotapi vanjo z željo, da bi se dokazal, na pustolovščini pa ga spremlja mlada upornica iz prisrčne dirkaške videoigre. • V torek, 30. 11., ob 16.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Maronino fantastično popotovanje (L'extraordinaire voyage de Marona, 2019)

Očarljiva in ganljiva zgodba o povsem običajni psički mešanki in njenem neobičajnem življenju je prejela številne nagrade, prikazali so jo tudi na lanski Animateki. Film je primeren za otroke, stare devet let in več. • V nedeljo, 5. 12., ob 4.25 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mali jeti (Abominable, 2019)

Nepozabna animirana pustolovščina studia DreamWorks Animation o izgubljenem mladem jetiju in pogumnem dekletu, ki poskuša to mitološko bitje vrniti v njegovo naravno okolje in ga združiti z družino. • V videoteki DKino.

Wall-E (2008)

Po stotinah let samotnega opravljanja smetarskega dela na opustošeni Zemlji, za katero je bil ustvarjen, radovedni in prikupni čistilni robot WALL-E odkrije nov smisel življenja: pogum, ljubezen in prijateljstvo. Pixarjeva uspešnica je prejela oskarja za najboljši animirani celovečerec. • V sredo, 1. 12., ob 10.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mala noga (Smallfoot, 2018)

Družinski animirani film Mala noga legendo o Veliki nogi obrne na glavo: mladi jeti nekega dne naleti na nekaj, za kar je mislil, da ne obstaja – človeka. Novica o tej "mali nogi" pretrese celotno skupnost jetijev in jih požene v panično ugibanje, kaj vse še utegne obstajati zunaj njihove zasnežene vasice … • V videoteki DKino.

Otok psov (Isle of Dogs, 2018)

Wes Anderson se je po Čudovitem lisjaku veličastno vrnil k "stop-motion" animaciji z zgodbo o japonskem dečku, ki se poda na misijo, da bi našel svojega izgubljenega psa. Film je na Berlinalu prejel srebrnega medveda za najboljšo režijo. • V četrtek, 2. 12., ob 17.10 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ledeno kraljestvo (Frozen, 2013)

Z dvema oskarjema nagrajena Disneyjeva uspešnica o pogumni kraljični, ki se s prijatelji odpravi poiskat svojo odtujeno sestro, da bi rešili deželo iz ledenega objema. Film je omrežil gledalce po vsem svetu in postal najuspešnejši animirani celovečerec vseh časov. • V sredo, 1. 12., ob 17.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Lep dan še naprej (Hao ji le/Have a Nice Day, 2017)

Vrtoglava neo-noir animirana kriminalka enega od pionirjev neodvisne kitajske animacije, Liu Jiana, prikazuje krvavi spor, ki ga povzroči ukradena vreča denarja. Animirana črna komedija je doživela svetovno premiero v tekmovalnem programu 67. Berlinala in ni primerna za najmlajše gledalce. • V videoteki DKino.

