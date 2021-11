Od knjige do prve filmske lige

V času 37. slovenskega knjižnega sejma – ta bo v digitalni različici potekal do sobote, 4. decembra – smo na malih zaslonih poiskali odlične in žanrsko raznolike celovečerce, ki temeljijo na priljubljenih literarnih delih.

Kotlar, krojač, vojak, vohun (Tinker Tailor Soldier Spy, 2011)

Na vrhuncu hladne vojne se mora upokojeni britanski vohun George Smiley (Gary Oldman) vrniti v službo, saj njegova vlada sumi, da se je v MI6 prikradel dvojni agent, ki vohuni za Sovjetsko zvezo. V odlični priredbi istoimenskega romana Johna le Carréja igrajo še Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, John Hurt in Benedict Cumberbatch. • V petek, 26. 11., ob 21. uri na FOX* in v nedeljo, 28. 11., ob 9.40 na CineStar TV Premiere 1.**

Nicholas Nickleby (2002)

Zgodba, povzeta po klasični pripovedi Charlesa Dickensa, se odvija v Angliji v 19. stoletju in spremlja iznajdljivega Nicholasa Nicklebyja (Charlie Hunnam) in njegovo ljubo družino, katere svet se po očetovi smrti dramatično spremeni. • V ponedeljek, 29. 11., ob 7.25 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zakaj skačem (The Reason I Jump, 2020)

Film, posnet po knjižni uspešnici negovorečega avtističnega dečka, je senzorično filmsko popotovanje po neznanem svetu. Dokumentarec, ki nam odpre oči in zruši naše predstave o avtizmu, je na festivalu Sundance in na festivalu v Vancouvru prejel nagradi občinstva. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Nevarna razmerja (Dangerous Liaisons, 1988)

S tremi oskarji nagrajena zgodovinska romantična drama Stephena Frearsa temelji na istoimenski gledališki igri, ki jo je Christopher Hampton priredil po romanu Pierra Choderlosa de Laclosa, in prikazuje zapletene ljubezenske spletke na francoskem dvoru v 18. stoletju, tik pred začetkom revolucije. • V sredo, 24. 11., ob 23.15 na TV 1000.*

Obala (The Beach, 2000)

Radoveden ameriški mladenič (Leonardo DiCaprio) se med počitnicam na Tajskem odpravi poiskati otok, za katerega govorijo, da je osamljen raj, ko pa prispe na cilj, idila ne traja dolgo. Celovečerno priredbo istoimenskega romana Alexa Garlanda je režiral oskarjevec Danny Boyle (Revni milijonar, Trainspotting). • V ponedeljek, 22. 11., ob 0.55 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Klub golih pesti (Fight Club, 1999)

Neimenovan pripovedovalec in osamljeni nespečnež (Edward Norton) rutinsko opravlja delo v svoji nezanimivi službi. Zdravnik mu predlaga obisk podporne skupine, da bi slišal, kaj je pravo trpljenje, pripovedovalec pa doseže skrajno dno, ko ostane brez stanovanja in se znajde pri skrivnostnem Tylerju Durdnu (Brad Pitt), ki začne rušiti vse njegove koncepte o življenju. Kultno priredbo romana Chucka Palahniuka je režiral David Fincher. • V soboto, 27. 11., ob 23.10 na FOX Movies.*

Hudičevka v Pradi (The Devil Wears Prada, 2006)

Diplomantka Andy (Anne Hathaway) se preseli v New York, ker si želi uspeti kot novinarka, a postane pomočnica tiranske urednice velike modne revije v podobi Meryl Streep. Izjemno uspešna komična drama temelji na istoimenskem romanu Lauren Weisberger. • V ponedeljek, 22. 11., ob 7.45 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Čarovnice (The Witches, 1990)

V prvi igrani upodobitvi slovite istoimenske knjige Roalda Dahla se deček in babica upreta skupini zlobnih čarovnic, ki hočejo vse britanske otroke spremeniti v miši. Njihovo vodjo, veliko vrhovno čarovnico, je odigrala oskarjevka Anjelica Huston. • V nedeljo, 21. 11., ob 16.25 na TV 1000.*

Radovedni George (Curious George, 2006)

Raziskovalec Ted se odpravi v Afriko, da bi našel nekaj zanimivih antičnih predmetov in rešil muzej pred zaprtjem. Tam se spoprijatelji z igrivo opico, ki jo poimenuje George. Ko se Ted odpravi nazaj v svojo domovino, ne ve, da se je George pretihotapil na ladjo. Zabavna animirana pustolovščina temelji na seriji knjig, ki sta jih napisala H. A. Rey in Margret Rey, ilustracije pa je prispeval Alan J. Shalleck. • V torek, 23. 11., ob 9.10 na FOX Movies.*

Osebna zgodovina Davida Copperfielda (The Personal History of David Copperfield, 2019)

Velikan britanske komedije Armando Iannucci (Stalinova smrt) predstavlja sodoben pogled na klasično zgodbo Charlesa Dickensa o siroti, ki premaga številne ovire. Živahno in nadvse zabavno priredbo slovitega romana zaznamujeta režiserjev značilni humor in odlična igralska zasedba. • V videoteki DKino.

Trilogija Boter

Mafijska saga o dveh patriarhih – italijanskem priseljencu Vitu Carleoneju in njegovem najsposobnejšem nasledniku Michaelu – in treh generacijah družine, ki izpolni ameriški sen, vendar zanj plača (pre)visok davek. Trilogijo Francisa Forda Coppole je navdihnil istoimenski roman Maria Puza, ta pa je skupaj s Coppolo tudi soavtor scenarijev. • V videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Trilogija Gospodar prstanov

Epska trilogija Petra Jacksona temelji na fantazijskem romanu J. R. R. Tolkiena in spremlja Hobita Froda Bisagina. Ta mora uničiti Prstan Mogote, s čimer bi pokončal Saurona – glavno zlo v Srednjem svetu. Trije filmi so bili nominirani za 30 oskarjev in jih prijeli 17, sklepni del trilogije pa si je prislužil tudi kipca za najboljši film in najboljšo režijo. • Na HBO OD/GO.

Serija filmov o Harryju Potterju

Sirota Harry Potter (Daniel Radcliffe), kreacija pisateljice J. K. Rowling, na svoj 11. rojstni dan izve, da je sin mogočnih čarovnikov in ima tudi sam edinstvene sposobnosti čaranja. Na šoli za čarovnike Bradavičarki ga čaka pustolovščina, kakršne še ni doživel … • V videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Napovednik filma Osebna zgodovina Davida Copperfielda:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 (vsi HD) 6 │ 204 │ 206 DA TV 1000 218 DA FOX Movies HD 216 DA FOX HD 211 DA TV 1000 218 DA CineStar TV Premiere 1 HD** 226 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.