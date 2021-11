Filmski biseri s preteklih Liffov

Filmi aktualnega 32. Liffa vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5) in v spletni videoteki DKino na NEO, zbrani v začasni kategoriji Liffe 2021. V videoteki DKino in spletni videoteki DKino na NEO si lahko ogledate tudi filme iz preteklih izdaj festivala. Ti so zbrani v začasni kategoriji Liffe, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino.

Sadeži pozabe (Mila/Apples, 2020)

Alegorična in duhovita filmska pripoved o tem, kako čustva vplivajo na človekov spomin in kakšno vlogo ima pri tem sodobna tehnologija. Zmagovalni film 31. Liffa. • V soboto, 13. 11., ob 4.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zveri južne divjine (Beasts of the Southern Wild, 2012)

V tej poetični postkatrinski pravljici, ki jo gledamo skozi oči neustrašne šestletne deklice, se mali človek sooči z uničujočimi silami narave, ki trčijo ob mitične pošasti v apokaliptični bitki epskih razsežnosti. Velika nagrada žirije na festivalu Sundance, zlata kamera v Cannesu in štiri nominacije za oskarja. • V nedeljo, 14. 11., ob 22.46 na Planet 2.*

Na sledi očetu (Winter's Bone, 2010)

Napet in srhljiv naturalistični triler z nepozabno Jennifer Lawrence v vlogi dekleta, ki je pripravljeno tvegati življenje, da bi izvedelo resnico o usodi izginulega očeta. Štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film in najboljšo glavno igralko. • V sredo, 17. 11., ob 21.45 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zbogom, sin moj (Di jiu tianchang/So Long, My Son, 2019)

Na začetku osemdesetih let sta Liyun in Yaojun srečen par, dokler tragični dogodek njunega življenja ne obrne na glavo. Naslednja tri desetletja se usoda zakoncev, bridko zaznamovana s politiko enega otroka, prepleta z usodo sodobne Kitajske. Nagradi za najboljšega igralca in igralko v Berlinu. • V soboto, 13. 11., ob 22.50 na TV SLO 1* in v nedeljo, 14. 11., ob 12.10 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Misija Argo (Argo, 2012)

Napet in duhovit politični triler Bena Afflecka, ki obuja eno najdrznejših operacij v zgodovini CIE. Prejemnik treh oskarjev, tudi za najboljši film leta. • V torek, 16. 11., ob 20.40 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nebraska (2013)

Alexander Payne (Potomci, Stranpoti, Gospod Schmidt) se je vrnil na cesto z nežno in pretanjeno komedijo, ki se izkaže kot izvrsten eliksir za te krizne čase. Film je veteranu Bruceu Dernu prinesel nagrado za najboljšega igralca v Cannesu in nominacijo za oskarja. • V četrtek, 18. 11., ob 11.45 na TV 1000.*

Nočne ptice (Nocturnal Animals, 2016)

Temačen romantični triler, ki s stopnjujočo napetostjo raziskuje tanko mejo med ljubeznijo in krutostjo, med maščevanjem in odrešitvijo. Tom Ford je z drugim celovečercem upravičil visoka pričakovanja, ki jih je vzbudil s prvencem Samski moški, ter z Beneškega filmskega festivala odnesel veliko nagrado žirije. • V nedeljo, 21. 11., ob 13.50 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

To morajo biti nebesa (It Must be Heaven, 2019)

Komedija zmešnjav, v kateri režiser potuje iz Palestine v Pariz in New York – a kamorkoli gre, povsod najde svojo domovino. Elia Suleiman (Božje posredovanje) je film opisal kot "burlesko, ki se napaja v svetu absurda". Posebna omemba žirije v Cannesu. • V soboto, 27. 11., ob 22.50 na TV SLO 1.*

Monos (2019)

Utopičen pustolovski triler, zasnovan kot študija odraščanja sredi vojaško hierarhičnih odnosov, ki temeljijo na prevladi moči. Prejemnik posebne nagrade žirije na festivalu Sundance. • V ponedeljek, 15. 11., ob 1.50 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Izlet (2011)

Generacijski film ceste, ki s preprosto zgodbo govori o pomembnih stvareh – o odraščanju in koncu otroštva, o prijateljstvu in ljubezni ter o težavah, ki jih prinese življenje. Prvenec Nejca Gazvode je očaral tako domače kot mednarodne filmske kritike ter prejel kar sedem nagrad na festivalu slovenskega filma v Portorožu. • V soboto, 20. 11., ob 11.10 na POP TV.*

