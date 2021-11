Filmi šarmantnega Škota z raskavim glasom

V soboto, 13. novembra, bo 52 let dopolnil škotski igralec Gerard Butler. Ob tej priložnosti vam predstavljamo deset njegovih filmov, ki si jih boste na malih zaslonih lahko ogledali v prihodnjih dneh.

Državljan nevarnih namer (Law Abiding Citizen, 2009)

Gerard Butler je v tem razburljivem akcijskem trilerju upodobil moškega, ki se krvavo maščuje glavnim akterjem sodnega procesa proti morilcu njegove družine, med njegovimi potencialnimi žrtvami pa je tudi samozavesten tožilec v podobi oskarjevca Jamieja Foxxa. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Grenlandija: Poslednje zatočišče (Greenland, 2020)

Producent franšize John Wick in režiser akcijske uspešnice Angel je padel predstavljata razburljiv spektakel o družini, ki poskuša preživeti globalno apokalipso. Po prvotnih načrtih bi moral glavno vlogo v tem filmu katastrofe odigrati Chris Evans, a ga je zaradi prekrivajočega urnika zamenjal naš slavljenec. • V nedeljo, 14. 11., ob 18.10 na CineStar TV Premiere 2.**

300 (2007)

Režiser Zack Snyder (Varuhi, Liga Pravičnih) je po grafični noveli Franka Millerja ustvaril spektakularno vizijo legendarnega boja tristotih špartanskih vojakov, ki so se pod vodstvom pogumnega kralja Leonida (Butlerjeva prebojna vloga) spopadli s stokrat številčnejšo perzijsko vojsko. • V torek, 9. 11., ob 23.50 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Deskarji (Of Men And Mavericks, 2012)

Navdihujoča resnična zgodba o 15-letnem deskarskem fenomenu (Jonny Weston), ki se je ob pomoči okrajne deskarske legende (Butler) naučil preživeti deskanje na smrtonosnem valu. Med pripravami na nevaren podvig se med njima stke edinstveno prijateljstvo, ki presega meje športa in za vedno spremeni njuni življenji. • V petek, 12. 11., ob 8. uri na CineStar TV Premiere 1.**

Roparsko gnezdo (Den of Thieves, 2018)

Akcijski triler o skupini elitnih bančnih roparjev, ki načrtujejo velik zaključni rop zveznih rezerv v Los Angelesu, in policijski enoti, ki uporabi vsa sredstva, da bi ustavila njihov zločinski pohod. Butler je za vlogo detektiva Nicholasa O'Briena, znanega pod vzdevkom Veliki Nick, pridobil dobrih 11 kilogramov. • V videoteki DKino.

London je padel (London Has Fallen, 2016)

V nadaljevanju akcijskega trilerja Padec Olimpa (2013) agent Mike (Butler) odpotuje v britansko prestolnico, kjer odkrije, da teroristi načrtujejo usmrtitev svetovnih voditeljev. • V soboto, 6. 11., ob 13.04 na Planetu.*

Družinski človek (A Family Man, 2016)

Uslužbenec vplivnega zaposlitvenega podjetja Dane Jensen (Butler) je zelo ambiciozen lovec na talente. Ko njegov vodja napove svojo upokojitev, se začne boj za nadzor podjetja in Dane je nenadoma razpet med poslovnimi sanjami ter preživljanjem časa z ženo in sinom, pri katerem so odkrili raka. • V videoteki DKino.

Bogovi Egipta (Gods of Egypt, 2016)

Režiser vizualnih spektaklov Vran in Jaz, robot Alex Proyas predstavlja razburljivo fantazijsko zgodbo, postavljeno v stari Egipt, kjer se mogočni bogovi borijo za svetovno prevlado. Butler je v filmu upodobil egipčanskega boga vojne in teme Seta. • V soboto, 13. 11., ob 21. uri na CineStar TV 1.**

Lovec na glave (The Bounty Hunter, 2010)

Lovec na glave Milo (Butler) presenečen spozna, da njegova najnovejša tarča in nekdanja žena, novinarka Nicole (Jennifer Aniston), na lastno pest preiskuje umor. A ta se ne bo pustila kar tako ujeti, na videz preprosta naloga pa se dodatno zaplete, ko se nekdanja zakonca skupaj znajdeta na begu pred morilci. • V videoteki DKino.

Lovec ubijalec (Hunter Killer, 2018)

Razburljiv akcijski triler o kapitanu ameriške podmornice (Butler), ki mora rešiti ugrabljenega ruskega predsednika (oskarjevec Gary Oldman), če želi preprečiti tretjo svetovno vojno. Film temelji na leta 2012 izdanem romanu Firing Point avtorjev Dona Keitha in Georgea Wallacea. • V petek, 12. 11., ob 8. uri na HRT 1.*** │ Tudi v videoteki DKino.

Napovednik filma 300:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 (vsi HD) 6 │ 204 │ 206 DA CineStar TV 1 HD** 222 CineStar TV Premiere 1 HD** 226 DA CineStar TV Premiere 2 HD** 227 DA HRT 1 HD*** 704 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.

**Program omogoča tridnevni ogled za nazaj.