Odred odpisanih (The Suicide Squad)

Režiser uspešnice Varuhi galaksije in njenega nadaljevanja predstavlja izjemno hvaljeno in ultranasilno akcijsko komično pustolovščino o skupini protijunakov, ki v zameno za skrajšanje zapornih kazni sodeluje v nevarni tajni misiji, od uspeha katere je odvisna usoda človeštva.

ZDA │ 2021 │ 126 min. │ Akcijska komična pustolovščina R: James Gunn I: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Sylvester Stallone IMDb: 7,3/10 │ Rotten Tomatoes: 90 % │ Uporabniki Googla: 85 %

Superzločinci Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker in skupina norih zapornikov iz zapora Belle Reve se pridružijo izjemno tajni in nadvse sumljivi operativni enoti X. Izkrcajo jih na oddaljenem otoku Corto Maltese, polnem sovražnikov, kjer zlohotni projekt Starfish grozi celemu svetu.

"Drugi poskus upodobitve Odreda odpisanih prekaša izvirnik ... Harley Quinn in Rick Flag sta se vrnila v nori mešanici, polni humorja in odsekavanja glav." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Film ni primeren za otroke. Pravzaprav ni primeren niti za odrasle. Toda večni notranji mladostnik, ki živi v vseh nas, se bo ob njem skoraj zagotovo zabaval." Donald Clarke, Irish Times

"Film Odred odpisanih je zelo smešen, mračno samozaveden in šokantno nasilen – osvežujoča mešanica znanih konvencij in krvave satire. V morju nadaljevanj, ponovnih zagonov, križancev in zgodb o izvoru izstopa tako kot le malo drugih nedavnih priredb." David Sims, The Atlantic

Napovednik filma Odred odpisanih: Zanimivosti: Film Jamesa Gunna temelji na stripih stripovske založbe DC Comics in je samostojno nadaljevanje slabo sprejetega filma Odred odpisanih (2016) v režiji Davida Ayerja .

Tri članice in en član igralske zasedbe filma so znova odigrali svoje vloge iz prejšnje različice.



Ti so Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (polkovnik Rick Flag), Jai Courtney (stotnik Bumerang) in Viola Davis (Amanda Waller).

Odred je namenoma napolnil z obskurnimi in neznanimi zlikovci, saj je menil, da bodo ti bolj zvesti likom iz stripov.



"Želel sem obdržati izvirno vizijo Johna Ostranderja o večinoma drugorazrednih antagonistih. V superzlikovcih, ki niso tako dobri niti v tem, da so slabi, obstaja prirojen tragični element."

) na hrbtu vtetoviran napis "Lastnina Jokerja", v tem filmu pa se njena tetovaža glasi "Nikogaršnja lastnina". Idrisa Elbo (Bloodsport) so sprva najeli, da bi zamenjal Willa Smitha v vlogi Floyda Lawtona/Deadshota, vendar so se pozneje odločili, da bo Elba upodobil nov lik.



S tem so Smithu omogočili, da ponovi svojo vlogo v katerem od prihodnjih projektov.

(Peacemaker) je svoj lik v filmu opisal kot "kretensko različico Stotnika Amerike". James Gunn se je pri snemanju filma večinoma uporabljal praktične posebne učinke.



Omenjen lik so ustvarili z digitalnimi posebnimi učinki, medtem ko so za njegovo žrtev uporabili lutko s protetiko.

