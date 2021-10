Snake Eyes: G.I. Joe (Snake Eyes: G.I. Joe Origins)

Snake Eyes: G.I. Joe Origins © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins © 2021 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

Vrtoglava akcijska domišljijska pustolovščina pripoveduje zgodbo o izvoru skrivnostnega naslovnega junaka v podobi Henryja Goldinga in predstavlja ponoven zagon filmske serije, ki se je začela s filmom G.I. Joe: Vzpon Kobre (2009) in nadaljevala s filmom G.I. Joe: Maščevanje (2013).

ZDA │ 2021 │ 116 min. │ Akcijska domišljijska pustolovščina R: Robert Schwentke I: Henry Golding, Andrew Koji, Haruka Abe, Úrsula Corberó IMDb: 5,4/10 │ Rotten Tomatoes: 36 % │ Uporabniki Googla: 74 %

Ko skrivnostni samotar Snake Eyes reši življenje dediču starodavnega japonskega klana, ga ta sprejme v svoje vrste in nauči veščin ninja bojevnikov, hkrati pa mu nudi nekaj, po čemer je dolgo hrepenel – dom.



Toda kmalu se razkrijejo njegove skrivnosti iz preteklosti bojevnikova čast in zvestoba se znajdeta na preizkušnji, pa čeprav to pomeni, da lahko izgubi zaupanje najbližjih.

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

"Golding združuje kombinacijo avtoritete in umirjenega humorja, ki ju zahteva naslovna vloga, kar kaže na to, da so po dveh različnih igralcih, ki sta Snake Eyesa upodobila v prejšnjih dveh filmih o G.I Joeu, končno našli svojega moža." Chris Hewitt, Minneapolis Star Tribune

"Zadovoljujoča akcijska pustolovščina o borilnih veščinah z dvema karizmatičnima vodilnima igralcema, kopico bliskovitega maščevanja in najboljšim argumentom za kinematografsko vesolje G.I. Joe do zdaj." Brian Truitt, USA Today

"Čista spretnost v tem filmu je hvalevredna in spremljanje briljantne azijske zasedbe, ki te like oživlja, je fascinantno." Dwight Brown, National Newspaper Publishers Association

Napovednik filma Snake Eyes: G.I. Joe: Zanimivosti: Film predstavlja izpeljanko oziroma ponoven zagon filmske serije, ki se je začela s filmom G.I. Joe: Vzpon Kobre (2009) in nadaljevala s filmom G.I. Joe: Maščevanje (2013).



Tako kot njegova predhodnika, tudi ta film temelji na medijski franšizi G.I. Joe ameriškega podjetja Hasbro in črpa navdih iz serije istoimenskih stripov.

Tako kot njegova predhodnika, tudi ta film temelji na medijski franšizi G.I. Joe ameriškega podjetja Hasbro in črpa navdih iz serije istoimenskih stripov. Snake Eyes je bil v stripih, animirani seriji in obeh predhodnih igranih celovečercih belec, v upodobitvi malezijsko-britanskega igralca Henryja Goldinga (Noro bogati Azijci) pa je ta lik mešanih ras – azijske in belske.

(Noro bogati Azijci) pa je ta lik mešanih ras – azijske in belske. Larry Hama , ameriški pisatelj stripov azijskih korenin in gonilna sila pri razvoju naslovnega lika, sprva ni bil navdušen, da so ustvarjalci spremenili junakovo raso, a je film pozneje vseeno blagoslovil.

, ameriški pisatelj stripov azijskih korenin in gonilna sila pri razvoju naslovnega lika, sprva ni bil navdušen, da so ustvarjalci spremenili junakovo raso, a je film pozneje vseeno blagoslovil. To je prvi celovečerec, v katerem Snake Eyes govori.



Ray Park , ki je bojevnika upodobil v prejšnjih dveh filmih, ni imel govorne vloge, saj se je njegov lik zaprisegel k molku.

, ki je bojevnika upodobil v prejšnjih dveh filmih, ni imel govorne vloge, saj se je njegov lik zaprisegel k molku.



V prihodnosti naj bi se mu pridružili še filmi G.I. Joe: Ever Vigilant, Visionaries: Knights of the Magical Light, M.A.S.K.: Mobile Armored Strike Kommand, ROM: Spaceknight in Micronauts.

V prihodnosti naj bi se mu pridružili še filmi G.I. Joe: Ever Vigilant, Visionaries: Knights of the Magical Light, M.A.S.K.: Mobile Armored Strike Kommand, ROM: Spaceknight in Micronauts. Ustvarjalci filma so že potrdili, da razvijajo njegovo nadaljevanje, glavno vlogo v njem pa naj bi znova odigral Henry Golding.

V videoteki DKino si oglejte tudi: