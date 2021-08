Mortal Kombat © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Mortal Kombat © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Brutalen in razvedrilen ponoven zagon filmske franšize, ki temelji na priljubljenih videoigrah, prikazuje epski spopad na življenje in smrt, od katerega je odvisna usoda celotnega vesolja.

ZDA, Avstralija │ 2021 │ 105 min. │ Akcijska domišljijska pustolovščina R: Simon McQuoid I: MelLewis Tan, Jessica Mcnamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano IMDb: 6,1/10 │ Rotten Tomatoes: 55 % │ Uporabniki Googla: 86 %

Borec mešanih borilnih veščin Cole Young se ne zaveda svoje dediščine in ne ve, zakaj je cesar Zunanjega sveta Shang Tsung naročil svojemu najboljšemu borcu Sub-Zeru, da ga ulovi.

Cole najde zatočišče v templju Lorda Raidena, v vadbi z drugimi neustrašnimi in izkušenimi bojevniki pa se pripravi na epski spopad na življenje in smrt, od katerega je odvisna usoda vesolja.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"To je solidno razvedrilo – celo osvežujoče, saj najde načine, da krmari med znanimi osrednjimi osebami pod lastnimi pogoji. Najpomembneje je, da opravi tisto, kar je navsezadnje njegova glavna naloga. Pripravi nas na nadaljevanje. In številni med nami si ga bomo z veseljem ogledali." K. Austin Collins, Rolling Stone

"To je preprosta, brezsramna zabava." Johnny Oleksinski, New York Post

"Pomembnejša vprašanja o trenutnem stanju filmov lahko obravnavamo kakšen drug dan. Zaenkrat je to Mortal Kombat, ki si ga oboževalci zaslužijo, in to je dovolj dobro." Adam Graham, Detroit News

Napovednik filma Mortal Kombat: Zanimivosti: Film Mortal Kombat (2021) temelji na istoimenski franšizi videoiger in predstavlja ponoven zagon filmske serije, ki se je začela s filmom Mortal Kombat (1995) in nadaljevala s filmom Mortal Kombat: Annihilation (1997).





Režiser Simon McQuoid je zato najel dodatnega montažerja in mu naročil, da skrajša nekatere brutalne prizore bojev, s čimer so filmu zagotovili komercialno privlačnejšo cenzorsko oznako R (mlajši od 17 let si lahko film ogledajo v spremstvu starša ali odraslega skrbnika).



Izvirni Mortal Kombat (1995) je bil po drugi strani zamišljen kot film s cenzorsko oznako R, a je studio vztrajal pri tem, da nasilje omilijo in filmu zagotovijo cenzorsko oznako PG-13 (film vsebuje gradivo, ki je lahko neprimerno za otroke, mlajše od 13 let).

Režiser je zato najel dodatnega montažerja in mu naročil, da skrajša nekatere brutalne prizore bojev, s čimer so filmu zagotovili komercialno privlačnejšo cenzorsko oznako R (mlajši od 17 let si lahko film ogledajo v spremstvu starša ali odraslega skrbnika). Izvirni Mortal Kombat (1995) je bil po drugi strani zamišljen kot film s cenzorsko oznako R, a je studio vztrajal pri tem, da nasilje omilijo in filmu zagotovijo cenzorsko oznako PG-13 (film vsebuje gradivo, ki je lahko neprimerno za otroke, mlajše od 13 let). Igralec in mojster borilnih veščin Lewis Tan (Cole Young) je vse svoje boje v filmu izvedel sam, pri upodobitvi lika pa si je pomagal z izkušnjami, ki ji jih je pridobil v ringu.

Režiser ga je celo prosil, da se med prizori bojev upočasni, saj kamera ni mogla zajeti vseh njegovih gibov.

(Cole Young) je vse svoje boje v filmu izvedel sam, pri upodobitvi lika pa si je pomagal z izkušnjami, ki ji jih je pridobil v ringu. Režiser ga je celo prosil, da se med prizori bojev upočasni, saj kamera ni mogla zajeti vseh njegovih gibov. Hiroyuki Sanada pred dodelitvijo vloge Hanza Hasashija/Škorpijona ni vedel ničesar o franšizi videoiger, pozneje pa se je na vlogo pripravil prav z igranjem le teh, pri čemer je po lastnih besedah nenehno izgubljal.

pred dodelitvijo vloge Hanza Hasashija/Škorpijona ni vedel ničesar o franšizi videoiger, pozneje pa se je na vlogo pripravil prav z igranjem le teh, pri čemer je po lastnih besedah nenehno izgubljal. Eden od producentov filma je Avstralec James Wan . Ta je soustvarjalec grozljivih franšiz Žaga in Zakleti ter ustvarjalec franšize Priklicano zlo, kot režiser pa se je podpisal še pod uspešnici Hitri in drzni 7 (2015) in Aquaman (2018).

. Ta je soustvarjalec grozljivih franšiz Žaga in Zakleti ter ustvarjalec franšize Priklicano zlo, kot režiser pa se je podpisal še pod uspešnici Hitri in drzni 7 (2015) in Aquaman (2018).



Kmalu zatem smo dobili že novega rekorderja – "red-band" napovednik filma Odred odpisanih: Nova misija (2021) je v prvem tednu namreč dosegel kar 151,1 milijona ogledov.

V videoteki DKino si oglejte tudi: